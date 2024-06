“Se lavori da casa non ti promuovo”. Ma i dipendenti di Dell scelgono comunque lo smart working

Il dibattito sul lavoro da remoto non accenna a placarsi: per molti lavoratori è ormai considerato un diritto, ma molte aziende non sono d’accordo con loro. Qualche giorno fa abbiamo parlato di un nuovo studio pubblicato su Nature da Nicolas Bloom, docente di economia della Stanford University. Come detto, molti manager sono sono convinti che il lavoro a distanza porti a una minore produttività e a un progressivo deterioramento della cultura aziendale, ma questo esperimento fatto con i dipendenti di un’azienda tecnologica cinese ha rilevato che lavorare da casa per due giorni a settimana ha ridotto – rispetto ai dati dei dipendenti a tempo pieno in ufficio – i tassi di dimissioni volontarie, ha migliorato la soddisfazione lavorativa e non ha avuto impatto sulle prestazioni.

Anche Dell si è opposta al lavoro da remoto e a febbraio ha introdotto una nuova regola: chi sceglie di lavorare da remoto non è idoneo a una promozione o a un cambiamento di ruolo. L’azienda, quindi, si aspettava un ritorno in massa in ufficio, ma, come ha rivelato Business Insider, così non è stato.

Aspetti principali

A febbraio, Dell ha introdotto un mandato di ritorno in ufficio, chiedendo ai lavoratori di scegliere tra lavoro ibrido e lavoro totalmente da remoto : coloro che hanno scelto di continuare con il lavoro da remoto non sono più idonei per promozioni o per cambiamenti di ruolo.

: coloro che hanno scelto di continuare con il lavoro da remoto o per cambiamenti di ruolo. Secondo le regole di Dell, i lavoratori “ibridi” devono presenziare per 39 giorni a trimestre – circa tre giorni a settimana – e la loro presenza è monitorata con un sistema a codici colorati.

– circa tre giorni a settimana – e la loro presenza è monitorata con un sistema a codici colorati. Diversi mesi dopo l’annuncio di questa politica, sembra che non abbia funzionato. Secondo i dati sulla forza lavoro negli Stati Uniti riportati da Business Insider, quasi il 50% dei lavoratori a tempo pieno di Dell negli Stati Uniti ha scelto di rimanere da remoto .

. Le conseguenze? A meno che non accettino di cambiare la loro scelta, questi lavoratori di Dell negli Stati Uniti ora non sono idonei per promozioni.

Dell ha dichiarato a Business Insider di credere che “i rapporti lavorativi in presenza abbinati a un approccio flessibile siano fondamentali per guidare l’innovazione e la crescita di valore.”

Sullo sfondo

“Il mio team è sparso in tutto il mondo. Quasi il 90% del team ha scelto di rimanere da remoto perché nel nostro caso non c’era un vero vantaggio ad andare in ufficio,” ha detto a Business Insider un lavoratore. Tra le testimonianze riportate dalla testata, ci sono quelle di undici dipendenti che hanno spiegato la loro scelta di lavorare da remoto nonostante questo pregiudichi loro la possibilità di un avanzamento di carriera.

Il patrimonio di Michael Dell

Il presidente e ceo di Dell è il miliardario Michael Dell. Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, Dell ha un patrimonio di 105,6 miliardi di dollari. Gran parte della fortuna di Dell deriva dalla sua società di investimenti, DFO Management, che possiede partecipazioni in hotel e investe in crediti societari liquidi. Nel 2023, Dell ha donato alla sua fondazione, che si concentra sulla povertà infantile, e al suo fondo consigliato dai donatori, azioni per un valore di oltre 3 miliardi di dollari.

