Una settimana di incontri per celebrare l’imprenditoria femminile: torna la Forbes Women’s Week

BFC Media, media & digital company leader all’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, ha dato il via alla seconda edizione della Forbes Women’s Week, format di incontri che vede protagoniste imprenditrici e manager del panorama professionale italiano.

Quattro giornate, dal 19 al 22 settembre, dedicate a temi quali sostenibilità, comunicazione, moda &design e beauty, e infine tecnologia, durante le quali ospiti di settori diversi si confronteranno nel corso delle tavole rotonde moderate dalla giornalista Roberta Maddalena.

Gli incontri saranno ripresi e trasmessi in streaming dal sito bfcvideo.com e in TV nel format Forbes Women, lanciato a febbraio 2019 e che, sul canale 511 di Sky, racconta le vite e i successi professionali dell’Italia al femminile.

Come si svolgerà il format

Il primo evento si è tenuto nella sede di Banca Ifis di via Senato, nel cuore di Milano. Il tema della serata era dedicato alla sostenibilità e ha visto come relatrici Rosalba Benedetto di Banca Ifis, Daniela Bruno di Paroli Bruno Fossa Studio Legale e Tributario, Simona Cardillo di Lexant e Afsoon Neginy di Agf88 Holding.

La seconda giornata si terrà presso lo showroom Gattinoni, sempre in via Senato a Milano, dove Patrizia Carrarini di Intrum, Elena Salvi di Cosmic, Isabella Maggi di Gattinoni, Catiana Coletta di Brainpull ed Elisabetta Giazzi di Porsche Consulting parleranno di comunicazione.

Il 21 presso Listone Giordano Arena si terrà invece una tavola rotonda sui temi di Moda, design e beauty. A parlare, per il design, Roberta Silva di Flos, Deanna Comellini di G.T Design, Laura Fontanot e Sabrina Iencinella di Via Spiga 15. Per la moda invece: Alessandra Rinaudo di Pronovias, Sofia Bertolli Balestra, Valentina Ferragni, Elena Torri di Icma e Clarissa Pirillo di Rougj.

L’ultima giornata sarà ospitata presso SAS dove Isabella Lazzini di Oppo, Gioia Manetti di AutoScout24 e Sabrina Zara di Haier dibatteranno sulle nuove tecnologie.

Il party del 23 settembre

Chiuderà il format un party, in programma venerdì 23 settembre a partire dalle ore 19 a Palazzo Parigi, con protagoniste d’eccezione intervistate dal direttore di Forbes, Alessandro Mauro Rossi. Un evento unico, in una delle location milanesi più glamour, durante il quale le 100 donne italiane di successo selezionate da Forbes Italia per il 2022 avranno modo di incontrarsi, conoscersi e fare rete.

Simona Cardillo - Avvocato @Lexant Milano Forbes Women Week/ForbesLIVE Afsoon Neginy - Chief operating officer & sustainability director-consigliere di amministrazione @Agf88holding Rosalba Benedetto - Direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni Esterne @Banca Ifis Daniela Bruno - Co-founder @PAROLI BRUNO FOSSA Milano Forbes Women Week/ForbesLIVE

