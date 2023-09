Forbes Women’s Week: le protagoniste e le foto del party a Palazzo Parigi

Forbes Women’s Week, settimana di incontri organizzata da Forbes Italia per dar voce e celebrare le protagoniste femminili del panorama lavorativo italiano.

Si è conclusa con successo la terza edizione della

Quattro tavole rotonde incentrate su temi quali Leadership, Internazionalizzazione, Moda e Design e Comunicazione, che si sono svolte in alcune delle location più esclusive del centro di Milano. A conclusione, un party esclusivo a Palazzo Parigi, nella serata del 22 settembre.

Le location che hanno ospitato gli eventi sono state la sede di via Santa Maria Segreta di Bain&Company, quella di piazza Fontana di Antolini Duomo Milano, la sede di via Seprio di Action Agency e quella di Pavia e Ansaldo Studio Legale in via del Lauro.

In ciascuna delle giornate imprenditrici, manager italiane e grandi professioniste hanno avuto modo di confrontarsi e di condividere la propria esperienza.

Ecco tutte le relatrici delle varie giornate:

Claudia D’Arpizio , senior partner di Bain & Company e membro del cda globale di Bain

Claudia Parzani , presidente di Borsa Italiana e partner di Linklaters

Anthea Comellini , ingegnere aerospaziale e membro della Riserva delle Astronaute dell’ ESA

Maura Latini , presidente di Coop Italia

Dominga Cotarella , ceo di Famiglia Cotarella

Valeria Sterpos , partner e WAB Leader EMEA di Bain & Company

Elisa Manni , marketing manager di Antolini

Claudia Pievani , founder e ceo di Miomojo

Raffaella Oliverio , creative director Hi-Interiors

Gabriella del Signore , managing director di Ghénos Communication e co-founder di Tricolore Design Hub

Costanza Caracciolo , founder di Coistel Beauty

Manuela Ronchi , ceo di Action Agency

Valentina Cammarata , ceo di Futura Management

Laura Romano , responsabile della divisione ricerca e sviluppo per Italia, Grecia e Cipro di Henkel

Benedetta Balestri , co-founder e managing director di One Shot Group

Wilma Oliverio,ceo di AB Normal – Eatertainment Company

Sara Centemero , country manager di impact.com

Meritxell Roca Ortega , partner di Pavia e Ansaldo

Giovanna Flacco , global marketing e brand manager di Officina Profumo di Santa Maria Novella

Fausta Colosimo , head of international markets di Caffè Trucillo

Francesca Morichini , chief hr officer di Amplifon

Danila De Stefano, founder e ceo di Unobravo

Il party a Palazzo Parigi

La prestigiosa cornice di Palazzo Parigi di Milano è stata la location per il party finale nella quale hanno partecipato ospiti straordinari, sempre al femminile, intervistati dal direttore di Forbes, Alessandro Mauro Rossi.

Un evento unico, con una esclusiva light dinner in una delle location milanesi più glamour, durante il quale le donne italiane di successo selezionate da Forbes hanno avuto modo di incontrarsi, confrontandosi e facendo network.

A salire sul palco sono state:

Federica Minozzi , ceo di Iris Ceramica Group

, ceo di Iris Ceramica Group Cristina Zucchetti , presidente di Zucchetti Group

, presidente di Zucchetti Group Francesca Mortari , direttrice YouTube per il Sud Europa

, direttrice YouTube per il Sud Europa Maria Cristina Rosaria Pisani , presidente di Consiglio Nazionale Giovani

, presidente di Consiglio Nazionale Giovani Alessandra Abriani , consulente del lavoro di Studio Necchio

, consulente del lavoro di Studio Necchio Francesco Tapinassi , direttore di Toscana Promozione

, direttore di Toscana Promozione Clara Svanera , responsabile progetto “Donne e Turismo” di Toscana Promozione

, responsabile progetto “Donne e Turismo” di Toscana Promozione Rossella Cardone, ex director, head of sustainability office di Jaguar Land Rover

Costanza Caracciolo, Raffaella Dallarda, Valentina Cammarata Francesca Caon - CEO @Caon PR, Giulia Piscina - Giornalista Giovanna Flacco - Marketing Manager , Eleonora Gavino - Head of Product, Albana Lilla Graphics Designer @Officina Farmaceutica di Santa Maria Novella Giulia Bandini - CEO @Cogito Strategies, Angelica Eruli - CEO @Wecontent Laura Bresciani - CEO @I.M.D. Generators srl, Elisabetta Giazzi - Marketing Communication Director @Porsche Consulting, Valentina Russo - Chief Marketing Officer @>Milkman Technologies Lidia Dainelli - Direttore ESG Strategies @Jaguar Land Rover Italia Mariella Petagine - Conduttrice tv @Espansione, Gloria Contraffatto - Libero Professionista Gloria' Paola Melis - Responsabile Eventi @Tecniche Nuove spa,

Costanza Caracciolo - Founder @coistelbeauty Costanza Caracciolo - Founder @coistelbeauty Dalila Ferraioli - HR Director @Verisure Italy srl Elisabetta Bardelli - Imprenditrice @Antico Setificio Fiorentino e Fondazione amici del pronto soccorso Elisabetta Bardelli - Imprenditrice, Natasha Stefanenko - Imprenditrice Elisabetta Bardelli - Imprenditrice, Natasha Stefanenko - Imprenditrice Francesca Caon - CEO @Caon PR, Giulia Piscina - Giornalista Francesca Pasquale - Influencer @Frapassion Giulia Nichele - Director asset management @Hines Giulia Piscina - Giornalista Laura Astrologo Porchè - Caporedattrice @Gruppo svizzero Luxury - @Celebre Magazine Manuela Ronchi - CEO @Action Agency Maria Cristina Pisani - Presidente @Consiglio Nazionale Giovani Mariella Petagine - Conduttrice tv @Espansione, Gloria Contraffatto - Libero Professionista Gloria' Mariella Petagine - Conduttrice tv @Espansione Natasha Stefanenko - Imprenditrice @Toscana Promozione Paola Nicolai - Founder @Nic Pr srl, Elisabetta Castellari - Pr @Populous Paola Nicolai - Founder @Nic Pr srl Raffaella Dallarda - Founder @INSPATIME Valentina Cammarata - Founder @Futura Management Valentina Pellegrini - Vicepresidente @Pellegrini spa Ramona Corti - Managing Partner @Corti Fumagalli Associati, Alessandra Radaelli - Notaio Rossella Cardone - Director Head of Sustainability Office @Jaguar Land Rover

