Durata: 00:24:28

La prestigiosa cornice di Palazzo Parigi di Milano è stata la location per il party finale della terza edizione della Forbes Women’s Week, settimana di incontri organizzata da Forbes Italia per dar voce e celebrare le protagoniste femminili del panorama lavorativo italiano

Un evento unico, con una esclusiva light dinner in una delle location milanesi più glamour, durante il quale le donne italiane di successo selezionate da Forbes hanno avuto modo di incontrarsi, confrontandosi e facendo network.

L’articolo Forbes Women’s Week 2023 – Il party a Palazzo Parigi proviene da BFC Video.

