Intelligenza Artificiale, Blockchain, Criptovalute, Cloud, Internet of Things, Cyber Security, E-leraning. Sono questi e molti altri gli argomenti di Forbes Digital Revolution, trasmissione Tv del gruppo BFC Media spa.

Nella stagione ’21-’22 sono taste 64 le puntate andate in onda settimanalmente con ospiti di grandissimo calibro. L’apprezzamento del pubblico è stato grande, così il 3 ottobre parte la stagione ’22-’23 con un nuovo studio e nuovi ospiti.

La trasmissione sarà in onda tutti i lunedì alle 22.00 su BFC TV (260 DTT, 511 Sky, 61 TivuSat, in streaming e on-demand su BFCvideo.com), con varie repliche durante la settimana. Come lo scorso anno, condurà Federico Morgantini, ingegnere e giornalista di Forbes su tematiche digital e technology.

In ogni puntata, il conduttore affronterà un tema specifico e avrà in studio un ospite esperto sull’argomento. Già molte le conferme. La prima puntata del 3 ottobre avrà come ospite Federico Monti (founder e ceo di Notarify). Seguiranno nelle settimane successive Daniele Citterio (cto di Infocert), Jacopo Sesana (cofondatore di Privacy Week), Angelo Fasola (cofondatore di TrustMeUp), Diego D’Aquilio (cofounder di Anubi Digital) e molti altri.

Il mondo vive un periodo storico in cui la trasformazione digitale non è mai stata così rapida e pervasiva. Un periodo dove nuovi paradigmi prendono piede nella vita quotidiana delle persone e ancora di più nel loro lavoro. Attraverso gli esperti ospitati in trasmissione, Federico Morgantini vuole studiare il fenomeno, parlarne e suggerire agli spettatori nuovi temi di riflessione.

Tutte le vecchie puntate sono visibili on-demand a questo link: https://bfcvideo.com/category/forbes/forbes-digital-revolution/

