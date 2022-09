Al Principe di Savoia torna Forbes Food & Fashion. Tra i relatori Massimo Bottura e Alessandro Borghese

Bfc Media, media & digital company che si occupa di informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, presenta la terza edizione di Forbes Food & Fashion. L’evento, condotto dal direttore di Forbes Italia, Alessandro Rossi, si terrà giovedì 29 settembre al Principe di Savoia di Milano.

Durante l’evento, i principali player dei due mercati anticiperanno a una platea di 120 ospiti le novità dei loro settori. Un’occasione di confronto per dare vita a nuove idee e riflettere su quanto accade nel resto del mondo.

Forbes Food & Fashion: un confronto tra le eccellenze dei due settori

Tra i relatori della serata ci saranno importanti esponenti del food e del fashion. Tra questi gli chef Massimo Bottura e Alessandro Borghese, Livio Proli, ceo di Missoni, Francesco Murelli, ceo di Grundig, Massimo Bonaldo, ceo di Galateo & Friends, Alessandro Maria Ferreri, ceo di The Style Gate, e Tiziana Fausti di 10 Corso Como. E ancora Alessandro Baroncelli, direttore del Centro di ricerca Icrm dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Ettore Nicoletto, presidente e ceo di Angelini Wines & Estate, Gabriele Bianchi, maître di sala Essenziale di Firenze, e Tommaso Corsini, ceo di Corsini Events.

Food & Fashion è un evento in cui due mondi, solo apparentemente lontani tra di loro, si incontrano per celebrare le eccellenze dei due settori e dialogare per dar vita a iniziative e progetti di assoluto rilievo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.