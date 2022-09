Cibo e moda si incontrano per un’occasione speciale. Il racconto della terza edizione di Forbes Food & Fashion

Cosa succede quando il mondo del food e quello del fashion si incontrano? La risposta è arrivata dalla terza edizione di Forbes Food & Fashion. L’evento, condotto dal direttore di Forbes Italia, Alessandro Rossi e organizzato in collaborazione con Galateo & Friends e The Style Gate, si è svolto giovedì 29 settembre al Principe di Savoia di Milano.

La terza edizione, condotta dal direttore di Forbes, ha assunto un significato davvero speciale: “Abbiamo deciso” ha spiegato Alessandro Rossi, “di dar vita a quest’evento proprio nel giorno in cui la FAO – L’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), ha istituito la data del 29 settembre come Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari”.

Ospite a sorpresa il nuovo azionista di maggioranza di BFC Media, Danilo Iervolino, che ha voluto dare il benvenuto e ringraziare i partecipanti, sottolineando l’importanza della cultura, della bellezza e del buon cibo nel rispetto della sostenibilità e dell’ambiente.

La serata ha visto come protagonisti tra gli altri gli chef Massimo Bottura e Alessandro Borghese che hanno dato vita a importanti riflessioni su come al giorno d’oggi sia importante una cucina di qualità, che appaghi tutti i sensi e, al contempo, attenta agli sprechi alimentari. Sul tema è intervenuta anche Sara De Prà responsabile comunicazione e marketing Grundig che ha parlato del progetto Respect Food e della lotta intrapresa insieme a Food for Soul per sensibilizzare i consumatori.

Sul palco si sono succeduti anche Livio Proli ceo di Missoni, Tiziana Fausti di 10 Corso Como, Marco Bonaldo ceo di Galateo & Friends, Alessandro Maria Ferreri ceo di The Style Gate il professor Alessandro Baroncelli, direttore del Centro di ricerca ICRM dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Ettore Nicoletto presidente e ceo di Angelini Wines & Estate, Mario Abate avvocato di Pavia e Ansaldo, Tommaso Corsini ceo di Corsinievents e Gabriele Bianchi maître di sala presso Essenziale di Firenze.

Durante i panel, gli ospiti hanno potuto degustare una cena in una delle sale dell’hotel Principe di Savoia.

Food & Fashion è stata un’occasione per far incontrare due mondi solo apparentemente lontani, ma che hanno un fine in comune: puntare all’eccellenza.

Alessandro Borghese Livio Proli - CEO @MISSONI Massimo Bottura Alessandro Baroncelli - Professore @Università Cattolica del Sacro Cuore Paola Corna Pellegrini - Presidente @AICEO Associazione italiana Marco Ricci - Blogger @Secondo me moda e cucina Marco Bonaldo e Marco Ricci Mario Abate - Avvocato @Studio Legale Pavia e Ansaldo Filippo e Marcello Negri - CFO e imprenditore @Genuina Pet Food Sidoli Giovanni e Mascarin Roberto Massimiliano Davoli - Global Commercial @Pal Zileri Bandini Giulia - DIrector @Cogitò Strategies Nicoletto Ettore e Dirindelli Giulia Maria D’Amico, Cesare Giunta, Mario D’Amico e Gabriella Ferraioli @Gruppo D’Amico Spa Giuseppe Ceccarelli - Direttore Creativo @Allumesue Communication Tonia Cartolano - Vice Caporedattore @SkyTG24 Maria D’Amico e Mario D’Amico @Gruppo D’AMico Spa Donata Berger @BergerFinanziaria Antonio Sasa e Enrica Cotarella Rudolph Stefanie - Antonio Sasa - Umberto Radice - Rebranding Director @The One Atelier Tiziana Fausti - 10CC Global Shop Srl Tommaso e Lorenzo Corsini - CEO e Co-Founder @Corsini Events Milena Prisco, Mario Abate e Meritxell Roca Ortega @Studio Legale Pavia e Ansaldo Basil Laura e Cecchini Ilaria Gabriele Bianchi Paolo Bogoni - CMO @Mionetto Monica Peruzzi e Michele Galli Andrea Delfini - Founder & CEO @Blastness Andrea Delfini - Founder & CEO @Blastness e Michele Belingheri Francesca Ammaturo - Founder @Label Rose Marco Forlani - AD @BFCMedia/L'Espresso Media Marco Forlani e Danilo Iervolino Marco Forlani e Danilo Iervolino Danilo Iervolino - Editore @BFCMedia/L'Espresso Media Massimo Bottura Massimo Bottura Marco Bonaldo e Massimo Bottura Alessandro Borghese Alessandro Borghese Alessandro Borghese Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Massimo Bottura Massimo Bottura Massimo Bottura Alessandro Maria Ferreri - CEO @TheStyleGate Alessandro Maria Ferreri - CEO @TheStyleGate Alessandro Maria Ferreri - CEO @TheStyleGate Alessandro Baroncelli - Professore @Università Cattolica del Sacro Cuore Alessandro Baroncelli - Professore @Università Cattolica del Sacro Cuore Mario Abate - Avvocato @Studio Legale Pavia e Ansaldo Mario Abate - Avvocato @Studio Legale Pavia e Ansaldo Mario Abate - Avvocato @Studio Legale Pavia e Ansaldo Gabriele Bianchi - Influencer Ilhami Najat - Contabile @Samag Holding Logistics SpA Sara De Prà - Communication @Grundig Italia

Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia Food & Fashion - Principe di Savoia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.