Integrae Sim inaugura la nuova sede di Milano tra street art e finanza

Integrae Sim, società leader tra gli Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, ha inaugurato la nuova sede di Piazza Castello a Milano con una mostra che ha unito l’evoluzione del movimento della street art con quello della finanza. In particolare la consulenza a servizio delle Pmi, iniziata oltre 13 anni fa con la nascita del mercato Euronext Growth Milan.

Il successo di Integrae Sim

Come la street art, l’Euronext Growth Milan ha spiazzato gli operatori tradizionali, diventando la Borsa più dinamica in Europa per nuove quotazioni, raccolta di capitali per finanziarie la crescita e performance, rispetto agli indici tradizionali. Integrae Sim è stata tra i primi ad abbracciare la rivoluzione, contribuendo al suo successo con 76 quotazioni dal 2009 a oggi, 26 dallo scoppio della pandemia e ben 7 nel corso del 2022.

“L’inaugurazione della nuova sede è un passo importante che rappresenta fisicamente il successo del nostro percorso di crescita avviato oltre 13 anni fa con la nascita di Euronext Growth Milan”, ha commentato Luigi Giannotta, direttore generale di Integrae Sim.

Un’occasione di networking

Il percorso artistico creato ha dato rappresentazione fisica alla storia e ai valori della società. Durante la mostra, curata dalla galleria d’arte Deodato Arte e denominata “Disturb the comfortable”, sono state esposte una serie di opere, accompagnate da una guida che ne ha spiegato il significato al pubblico.

“Attraverso la collaborazione con Deodato Arte siamo riusciti a creare un modo nuovo di fare conoscere gli ambienti di lavoro della nostra impresa e rappresentare la storia e valori aziendali: ribaltare le previsioni e raggiungere il successo dal basso affermandosi come nuovo modello di finanza al servizio dell’industria italiana”, ha proseguito Giannotta.

Durante l’evento i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza diretta con l’artista Mr.Savethewall, oltre a fare networking durante il cocktail. All’inaugurazione hanno partecipato oltre 150 ospiti tra emittenti quotati e quotandi, investitori italiani ed esteri, l’ecosistema dei partner, tra cui società di revisione, studi legali, advisor, e rappresentanti delle istituzioni di funzionamento e regolazione del mercato.

