Women At Business e Ibm insieme per colmare il gender gap nel digitale

Sviluppare competenze più ricercate o nei settori in cui le donne sono oggi meno presenti è la missione di Women At Business e Ibm, e in questo scenario si inserisce la collaborazione tra le due realtà. L’obiettivo? Colmare il gender gap e raggiungere la parità salariale in Italia, creando così valore nella società in linea con le richieste delle imprese italiane.

Il programma

Tanti i percorsi formativi per le 8mila donne iscritte alla community sulle competenze digitali. Il programma IBM ha una fitta agenda di incontri per chi vuole avvicinarsi ai saperi digitali: vanta infatti più di 7mila corsi gratuiti su tematiche informatiche e tecnologiche, tutte pensate e realizzate in un’ottica formativa e concreta per fornire uno strumento utile e competitivo per le donne che vogliono essere al passo con i tempi e pronte a cogliere nuove sfide professionali.