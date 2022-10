La famiglia Percassi si riprende il 100% dell’azienda cosmetica Kiko. A conclusione della partnership avviata nel 2018, il fondo di private equity Peninsula Capital e Antonio Percassi, in rappresentanza della capogruppo Odissea S.r.l., hanno firmato un accordo secondo cui quale l’azionista di riferimento acquisterà la partecipazione del 38% della società detenuta da Peninsula. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2022.

Il commento di Antonio Percassi

Antonio Percassi, che ha fondato Kiko nel 1997, è un dirigente sportivo, imprenditore ed ex calciatore italiano, presidente dell’Atalanta. Per Forbes, il suo patrimonio netto ammonta a 1,3 miliardi di dollari. Ha iniziato a lavorare nel settore al dettaglio dopo aver incontrato il collega Luciano Benetton nel 1976, e ha iniziato a gestire i negozi per il marchio di moda. Percassi ha poi portato Zara in Italia nel 2001 e nel 2018 ha aperto il primo negozio a insegna Starbucks a Milano.

“Siamo molto legati a questo brand, che abbiamo visto nascere e crescere a ritmi impressionanti”, ha dichiarato Antonio Percassi. “Dati i buoni risultati con cui prevediamo di chiudere il 2022, ci auguriamo che continui nel suo percorso di crescita e consolidamento nel mondo iniziato 25 anni fa a Milano. Questo ulteriore investimento testimonia la fiducia del nostro gruppo nelle potenzialità di Kiko che, grazie allo straordinario lavoro di tutto il team e dell’amministratore delegato Simone Dominici, saranno certamente valorizzate al meglio”.