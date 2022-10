Continua il viaggio di Small Giants alla scoperta delle Pmi italiane: prossima tappa a Ostuni

Prosegue il viaggio di Forbes Italia alla scoperta delle piccole medie imprese italiane, dopo la tappa di Alghero. La sesta tappa del roadshow di Small Giants avrà luogo il 10 novembre a Ostuni, presso la Masseria Traetta, e incontrerà le eccellenze del territorio pugliese. Imprenditori e aziende che riescono a valorizzare il proprio prodotto e il territorio coniugando tradizione e innovazione, qualità e genio. L’evento, realizzato in collaborazione con Confindustria, sarà moderato da Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia.

Small Giants Ostuni, i focus dei panel

Durante i panel verranno affrontati temi come la digitalizzazione, l’economia circolare e le politiche di sviluppo territoriale. Ad aprire le danze Francesco Berardi, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bari-BAT, che offrirà un sguardo a 360 gradi sulle Pmi del territorio. In chiusura il consueto rinfresco, nonché momento di networking per gli invitati, all’interno della Masseria Traetta, una struttura immersa in un parco di oltre 40 ettari di uliveti e boschi.

La tappa di Ostuni sarà il sesto appuntamento di Small Giants dopo Brescia, Torino, Trieste, Firenze e Alghero. E sarà l’ultima tappa del 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.