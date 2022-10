Small Giants, quinta tappa ad Alghero: il resoconto dell’evento dedicato alle Pmi del nord della Sardegna

Il viaggio di Forbes Italia alla scoperta delle Pmi italiane, dopo l’appuntamento a Firenze, continua con la sua quinta tappa. Small Giants, nella serata del 12 ottobre, ha incontrato i protagonisti del territorio sardo a Sella&Mosca, una delle più grandi tenute in Europa. Un’azienda vinicola circondata da oltre 500 ettari di vigneti, con sede ad Alghero, che dal 2016 fa parte del gruppo Terra Moretti. La cornice perfetta per raccontare le potenzialità dell’isola e allo stesso tempo le sfide da superare – tema affrontato in apertura da Giovanni Conoci, vice presidente di Confindustria centro-nord Sardegna.

La serata, moderata da Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, si è aperta con la premiazione di Vittorio Moretti. Il proprietario di Sella&Mosca, entrato a far parte delle 100 Eccellenze selezionate da Forbes Italia, ha raccontato alcuni aneddoti relativi alla sua carriera imprenditoriale: “Ci definiamo dei fautori di qualità” afferma, ricordando quanta strada la sua famiglia abbia fatto finora e quanta ancora ne dovrà fare.

In seguito il momento delle tavole rotonde, che hanno dato voce ai protagonisti del territorio su temi come sostenibilità, innovazione, sviluppo territoriale e internazionalizzazione.

I temi delle tavole rotonde

Cosa possono fare le aziende energivore per superare gli ostacoli di questo momento storico? Che tipo di soluzioni possono sfruttare per crescere in termini di sostenibilità ed efficienza? La prima tavola rotonda ha dato voce a Sandro Franco, head of key account management B2B country Italy, Daniela Barsanti, amministratore delegato di Papiro, e Antonello Fois, alla guida di Accademia Olearia. Papiro è una cartiera sarda che produce carta per il packaging, per le lavorazioni dell’industria cartotecnica e carta riciclata ad uso grafico. Accademia Olearia è un’azienda algherese che produce Olio Extravergine di Oliva di alta qualità da quattro generazioni. Insieme a Enel X hanno discusso di efficientamento energetico e di quali siano le strategie migliori per una piccola media impresa per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

La seconda tavola rotonda, a tema “innovazione”, ha ospitato Antonio Solinas, head of research for innovation di Abinsula, un’azienda sarda che ha iniziato a lavorare nel campo dell’Internet of Things nel 2021 e che ha creato un software per automobili elettriche lanciato sul mercato europeo con Xpeng, la casa automobilistica definita la “Tesla cinese”. E poi Fernando Di Luca, country manager Italia di DuskRise, un’azienda di cybersecurity che sviluppa soluzioni semplici e accessibili per proteggere il perimetro aziendale.

In chiusura Carlo De Simone, responsabile indirect channels di Simest, la società del gruppo Cdp che affianca le imprese italiane nel percorso di crescita internazionale. E Sergio Salis, partner di Hum-Innovation Network, che ha parlato di un progetto di sviluppo territoriale nato su iniziativa di imprese e sindacati.

Le prossime tappe del roadshow

Il viaggio di Forbes continuerà attraverso tappe in tutta Italia, dal nord al sud d’Italia. “Le Pmi sono il presente e il futuro del nostro Paese perché riescono a coniugare tradizione e innovazione, qualità e genio” afferma Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia. “Il progetto Small Giants vuole testimoniare l’importanza delle Pmi, che sono davvero dei Piccoli Giganti: spesso le dimensioni delle aziende sono contenute ma i progetti, i traguardi, gli obiettivi e il confronto sono sempre da giganti, o con i giganti”. Il percorso inoltre è accompagnato da un magazine trimestrale allegato a Forbes Italia, giusto oggi alla sua terza uscita.

Forbes Small Giants - Alghero @Tenute Sella & Mosca Edoardo Prallini - Giornalista @Forbes Italia Valentina Peana - Redattrice promozione territoriale @Marketing Italia Forbes Small Giants - Alghero @Tenute Sella & Mosca Fernando Di Luca - Country Manager Italia @DuskRise Italia Spa Sandro Franco - Head of Key Account Management B2B Country Italy @Enel X Forbes Small Giants - Alghero @Tenute Sella & Mosca Francesco Meloni - Special Projects @Forbes Italia Antonello Fois - imprenditore @Accademia Olearia Laura Moretti - Imprenditrice nel mondo della cultura Forbes Small Giants - Alghero @Tenute Sella & Mosca Antonio Solinas - Direttore R&D @Abinsua Srl Forbes Small Giants - Alghero @Tenute Sella & Mosca Giansimone Masia - Direttore @Confidustria Centro-Nord Sardegna Giovanni Conoci - Vicepresidente @Confindustra Centro Nord Sardegna Daniela Barsanti - Amministratore @Papiro Sarda Srl

