Innovazione e sostenibilità nel futuro della sicurezza stradale e ferroviaria

La sicurezza tra innovazione e sostenibilità. Anche quest’anno la community delle infrastrutture, stradali e ferroviarie, è stata protagonista di Visione Sicurezza, l’evento organizzato da Vision, la newco costituita da Vita International e Astepon, in collaborazione con Anceferr e Puresport all’Autodromo nazionale di Monza il 12 ottobre.

Tante le novità dell’edizione 2022: oltre agli approfondimenti di taglio ferroviario (tra i 30 relatori erano presenti specialisti di Rfi Rete ferroviaria italiana), tra i 500 partecipanti sono arrivati ospiti internazionali da paesi come Austria, Germania, Belgio, Dubai e Israele, senza dimenticare l’allestimento, da parte delle 35 aziende sponsor, di laboratori dedicati a tecnologie e materiali al servizio delle infrastrutture.

L’evento, che si è aperto con il saluto di Jean Todt, inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, ha compensato 15 tonnellate di Co2 con progetti di sviluppo sostenibile e ha avuto il patrocinio del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di Ansfisa, Piarc Italia e del Consiglio nazionale degli ingegneri.

Per l’occasione è stato presentato anche il numero zero di Vision Journal, il nuovo magazine cartaceo dedicato proprio al concetto di safety throught innovation e già disponibile online in versione digitale su Visionjournal.it.

“Siamo convinti che il nostro settore, quello delle infrastrutture road&rail, abbia bisogno di connettersi sempre meglio e sempre di più”, hanno scritto i ceo di Vision Irina Mella Burlacu e Giorgio Mannelli ringraziando personalmente ciascun partecipante: “lo impongono la sua natura, quella di progettare e realizzare reti, e la sua vocazione più autentica, che poggia sulla ricerca, sullo sviluppo, sulla scienza dei materiali e sull’applicazione funzionale delle tecnologie”.

Fare rete, del resto, non è soltanto uno degli obiettivi di Visione Sicurezza, ma qualcosa che, grazie all’impegno di tutto il team Vision e di quanti, a vario titolo, collaborano all’organizzazione dell’evento, è già da qualche anno ormai realtà.

Rivedi qui lo speciale Bfc Forbes dedicato a Visione Sicurezza 2022 con le interviste ai protagonisti a cura di Matteo Rigamonti, giornalista Forbes Italia e BIKE.

Interviste a:

– Alessandra Zinno, direttore generale Autodromo di Monza

– Mario Nobile, direttore generale per la digitalizzazione del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

– Paolo Luccini, amministratore delegato Reway Group

– Stefano Zampino, direzione unità organizzativa di area normativa e standard tecnici Ansfisa

– Alessandro Focaracci, ceo di Prometeoengineering.it

– Vito Miceli, presidente Anceferr

– Carlo Costa, direttore tecnico generale Autostrada del Brennero

– Cecilia Zampa, ceo Fibre Net

– Giuseppe Carboni, amministratore delegato Mga (Reway Group)

– Luciana Iorio, presidente Global forum for road traffic safety Unece

– Irina Mella Burlacu, ceo di Vision

– Giorgio Mannelli, ceo di Vision

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.