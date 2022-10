La startup dei viaggi di gruppo WeRoad sbarca anche in Francia e Germania

Diventare leader in Europa entro il 2025 nel settore dei viaggi. È con questo obiettivo che WeRoad, travel scaleup del gruppo italiano Oneday, ha annunciato lo sbarco in altri due paesi chiave per lo sviluppo del suo business: Francia e Germania.

Già presente all’estero in Spagna e Inghilterra, WeRoad permette ai millenial (25-49) di vivere viaggi di gruppo, in compagnia, con amici o (molto spesso) con sconosciuti che si incontrano per la prima volta al momento della partenza. Permettendogli di vivere esperienze a lungo raggio, scegliendo tra itinerari studiati per ogni tipo distato d’animo di viaggio: natura e avventura, monumenti e storia, città e cultura, relax, party & nightlife. Facendo, quindi, riscoprire il piacere di condividere le esperienze, e rivoluzionando l’idea del viaggio in se. Visto non più solo come un momento per scoprire le nuove destinazioni, ma un modo per entrare in contatto con nuove culture e anche per conoscere nuove persone con la stessa voglia di viaggiare.

Format che ha conquistato l’attenzione dei millenial in cui la scale-up è presente, al punto da aver nel 2022 triplicato il numero di viaggiatori rispetto all’anno precedente, portando in viaggio circa 30mila persone, come ha spiegato anche a Forbes Leader Fabio Bin, cofounder e cmo di Weroad ed equity partner di Oneday Group

“È un grande passo per noi, un momento cruciale”, spiega Andrea D’Amico, ceo di WeRoad. “I nostri tour sono ora prenotabili (e guidati) in 5 lingue diverse: inglese, tedesco, francese, spagnolo e, naturalmente, italiano. Nel nostro team abbiamo persone di 12 nazionalità diverse e circa 1.100 coordinatori di viaggio in 5 Paesi”. Ulteriori lanci in Austria, Svizzera e nei Paesi nordici sono previsti per il prossimo anno.

WeRoad in Germania e Francia: i team

Guideranno i nuovi team in Germania e Francia Tobias Girard (ufficio di Berlino) e Guillaume-Emmanuel Doerflinger (ufficio di Parigi). Si tratta di imprenditori che hanno deciso di lasciare le startup che avevano fondato, per unirsi così a WeRoad.

Anche WeRoad UK ha nominato un nuovo country manager a Londra, Seb Williams (già in Uber e Tier), che raccoglie la lead della country lanciata nei mesi precedenti direttamente dalla co-founder Erika De Santi.

In contemporanea, per celebrare le aperture in Francia e Germania, WeRoad ha lanciato la sua prima campagna digital global con un brand video che sarà parte integrante della comunicazione di tutte le cinque countries. Scritto, prodotto e montato dal creative team interno all’area marketing, e composto interamente da contenuti UGC (realizzati quindi da veri viaggiatori della community di WeRoad), il video è una lettera aperta a tutti con un messaggio chiaro e iconico per la scale-up: “Go Beyond!”

