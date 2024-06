Euro 2024, quasi la metà dei tifosi italiani rinuncerebbe alle vacanze pur di volare in Germania

Siamo agli sgoccioli. Dopo anni di attesa, le piazze e i locali di tutte le città europee torneranno a riempirsi per seguire i propri beniamini nella cavalcata a Euro 2024, competizione che ha anche un importante impatto sulle scelte delle mete per le vacanze estive degli italiani.

Euro 2024 e vacanze estive: vola la Germania

Come evidenziato dalla piattaforma Booking.com, quasi la metà (48%) dei tifosi italiani dichiara di essere pronta a rinunciare a tutti gli altri viaggi dell’anno per recarsi in Germania e sostenere gli azzurri. Nel dettaglio, da quando sono stati annunciati i calendari delle partite, i dati di Booking.com hanno rivelato un aumento delle prenotazioni nelle città tedesche che ospiteranno le partite della nazionale italiana. Tra queste, Lipsia e Dortmund, con la piccola città di Gelsenkirchen che è passata dal 274° al 36° posto tra le destinazioni più prenotate in Germania dagli italiani nel 2024, mentre si prepara ad ospitare il match Italia-Spagna in scena il 20 giugno.

In questa direzione, Euro 2024, si sta quindi dimostrando un’attrazione turistica straordinaria, coinvolgendo anche i non appassionati di calcio: il 38% di loro afferma di voler andare in Germania quest’anno solo per godersi l’atmosfera di un grande evento. Questo dimostra come tornei di questa portata ispirino viaggi verso destinazioni altrimenti non visitate, ampliando le nostre esperienze culturali. Nel frattempo, i tifosi non si limitano a pianificare un viaggio in Germania: la maggioranza (57%) sta infatti considerando di trasformarlo in una vacanza itinerante per visitare più città, ad esempio con un viaggio on the road. Quasi due su tre esprimono anche il desiderio di visitare le attrazioni offerte lungo il percorso.

Non si bada a spese

Per realizzare questa vacanza, i tifosi italiani di calcio non badano a spese: il 25% infatti dichiara di essere disposto a spendere oltre 800 euro per assistere ai match di Euro 2024, e quasi il 10% è pronto a superare i 1500 euro per sostenere la propria squadra. Questo riflette un atteggiamento di viaggio da “almeno una volta nella vita”.

Guardando alle strutture, anche se gli hotel sono più popolari tra i viaggiatori diretti in Germania, molti stanno anche optando per gli appartamenti, che sono saliti al secondo posto tra le tipologie di alloggio più prenotate, superando ostelli, aparthotel e pensioni 4. Anche tra i tifosi che si recheranno in Germania senza assistere alle partite degli Europei, appartamenti e case si stanno dimostrando molto popolari: 6 su 10 dichiarano di voler affittare una casa o un appartamento abbastanza grande per riunirsi con amici e familiari e tifare insieme la propria squadra. Questa esperienza condivisa è fondamentale per molti: con il 54% che preferisce guardare Euro 2034 con il proprio partner, il 45% con gli amici e il 22% con la famiglia. Solo una piccola frazione (4%) opta per guardarlo da soli.

“In Booking.com, ci impegniamo nel rendere possibili i viaggi ispirati dalle passioni personali e, da italiano, comprendo profondamente quanto gli italiani siano appassionati di calcio. Sono fiero che siamo ancora una volta il partner ufficiale per alloggi e attrazioni del campionato europeo di calcio”, afferma Alessandro Callari, regional manager per l’Italia di Booking.com. “Con quasi la metà dei tifosi italiani pronti a trascorrere le proprie vacanze in Germania quest’anno per seguire la loro passione, non sorprende quindi che molti considerino questo viaggio ‘imperdibile’, anche quando si tratta di gestire il proprio budget per sostenere gli azzurri. La nostra missione è rendere la pianificazione del viaggio più semplice, offrendo una vasta gamma di alloggi ed esperienze, tutto in un unico posto”, aggiunge.

Cresce l’ottimismo

Infine, c’è anche un senso di ottimismo tra i tifosi, con le ricerche per Berlino in aumento di quasi il 15% guardando al weekend della finale.

