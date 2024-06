Al via la partnership tra Italo e Uber per la mobilità dell’ultimo miglio: si parte da Roma e Milano

È stata presentata oggi, nella lounge Italo Club di Roma Termini, la nuova collaborazione tra Italo e Uber, due realtà che mettono al centro dei propri servizi le persone, per agevolare gli spostamenti di milioni di viaggiatori. In questo modo, come evidenzia il comunicato ufficiale, i “passeggeri di Italo possono così pianificare il proprio viaggio, da casa al treno e dal treno fino alla loro destinazione finale, in modo ancora più semplice ed efficiente”. Nel dettaglio, si tratta di un “offerta per coprire il primo e l’ultimo miglio di viaggio, che garantisce un transfer dedicato per chi arriva in stazione con un treno Italo, senza dover fare file o attendere disponibilità”.

“Italo oggi rappresenta il primo gruppo intermodale in Europa. Stiamo ampliando la nostra rete multimodale per offrire soluzioni complete ai nostri viaggiatori“, dichiara Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo. “Un accordo che semplifica il viaggio e lo rende più sicuro, eliminando i tempi di attesa fuori dalle stazioni”, aggiunge.

Soddisfatto anche Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia. “La semplicità dell’esperienza di viaggio, unita ad una forte impegno verso una mobilità sempre più sostenibile, è al centro di tutto ciò che facciamo. La partnership con Italo rappresenta un passo in avanti significativo nel rendere più agevole, più comodo e più affidabile il tragitto da e verso le stazioni di Milano e Roma. L’integrazione dei servizi di mobilità e l’opportunità di accedere a una vasta gamma di opzioni per spostarsi in città sono solo alcuni dei vantaggi che i passeggeri potranno godere, grazie a questa innovativa collaborazione”, conclude.

Italo e Uber: il progetto



Il progetto prende il via dalle città di Roma e Milano (in questa prima fase), coprendo le stazioni di Roma Termini, Roma Tiburtina, Milano Centrale, Milano Rogoredo e Milano Rho Fiera. Per tutti i clienti Italo in partenza o in arrivo su una di queste stazioni ci sarà la possibilità di prenotare, da 90 giorni antecedenti il viaggio fino a 1 ora prima del viaggio, Uber Black o Van tramite la funzione Uber Reserve. Già da ora è possibile prenotare direttamente dalle app (e sito web) Italo o Uber tutti i servizi e, nei prossimi mesi, le rispettive piattaforme saranno completamente integrate per offrire sempre più vantaggi agli utilizzatori.

Un ulteriore passo per soddisfare la domanda di mobilità, basti pensare che nel solo mese di maggio le richieste di utenti nazionali e internazionali dell’app Uber, da e verso le stazioni di Milano e Roma, sono cresciute del 42% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; i viaggi verso le stazioni di Milano e Roma rappresentano infatti oltre il 5% del totale delle corse delle due città, numero destinato a salire in occasione dell’estate complice l’elevato flusso turistico e gli spostamenti dei cittadini dalle città verso i diversi luoghi di villeggiatura. In tutto questo, per tutti i clienti Italo che si registrano per la prima volta all’app Uber e utilizzano il servizio nelle stazioni di Roma e Milano verrà sbloccata una promozione del 50% sulle prime 3 corse.

