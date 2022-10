Terna punta sulla formazione dei manager del futuro con due progetti dedicati ai giovani

Articolo tratto dal numero di ottobre 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

Circa 75mila chilometri di linee in alta tensione gestite, oltre 5.100 dipendenti (al 31 dicembre 2021), 26 interconnessioni con l’estero e oltre 2,6 miliardi di euro di ricavi nel 2021. Sono questi i numeri di Terna, gruppo che gestisce la rete elettrica italiana in alta e altissima tensione e uno dei principali operatori indipendenti in Europa. Per portare avanti le attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete, mettendo insieme competenze, tecnologia e innovazione, Terna ha deciso di puntare sulla formazione dei manager del futuro nel settore elettrico e sulla valorizzazione delle competenze interne.

È su queste basi che la società, guidata dall’amministratore delegato Stefano Donnarumma, ha lanciato recentemente due progetti considerati strategici: il Tyrrhenian Lab e Terna Academy. È proprio attraverso il progetto Tyrrhenian Lab che Terna prevede, tra l’autunno del 2022 e il 2025, la formazione di più di 150 figure di elevata professionalità alle quali sarà erogato un master universitario di 12 mesi incentrato sullo sviluppo di competenze tecnologiche e strategiche funzionali alla trasformazione digitale e alla transizione energetica del Paese.

Il progetto Tyrrhenian Lab, per cui Terna investirà complessivamente 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni, ha l’obiettivo di istituire, in collaborazione con le università di Cagliari, Salerno e Palermo, un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle tre città dove approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l’opera più importante prevista da Terna per favorire l’integrazione dei flussi di energia provenienti da fonti rinnovabili: un elettrodotto sottomarino che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti.

La prima edizione del master partirà a novembre e gli studenti, una volta completati i 12 mesi di formazione, saranno assunti da Terna nelle sedi territoriali delle tre città. Il progetto ha, quindi, un impatto positivo anche in termini di efficacia occupazionale e di valorizzazione dei territori, confermando la rilevanza che, per Terna, ha il Sud Italia.

“Il Tyrrhenian Lab ci permetterà di perseguire tre obiettivi cruciali per accelerare il processo di transizione energetica che tutti i giorni affrontiamo: investire sui giovani, accrescere le nostre competenze specialistiche e valorizzare i territori”, dichiara Donnarumma. “Avere la possibilità di formare nuove risorse è per noi un’occasione unica e motivo di grande soddisfazione. Sono convinto che il Tyrrhenian Lab sarà un asset strategico non solo per Terna, ma anche per il Paese e, in particolare, per le comunità con le quali abbiamo intrapreso un grande lavoro di ascolto, dialogo e collaborazione. Con questo progetto Terna accompagnerà la formazione di risorse di eccellenza, chiamate, nel prossimo futuro, a contribuire al cruciale impegno che l’azienda tutti i giorni mette in campo per garantire un sistema elettrico sicuro, affidabile e all’avanguardia”.

Per quanto riguarda Terna Academy, si tratta del nuovo hub di ricerca e formazione della società, finalizzato allo sviluppo delle competenze delle persone e dell’intero ecosistema del gruppo. In linea con gli obiettivi previsti dall’aggiornamento del piano industriale 2021-2025 Driving Energy, con questo progetto Terna intende rafforzare e promuovere nuove conoscenze attraverso un’offerta culturale e formativa innovativa, in grado di supportare la realizzazione della transizione energetica.

La nascita dell’Academy si inserisce all’interno del programma di evoluzione culturale NexTerna, che ha l’obiettivo di proporre una nuova modalità di lavoro attraverso il coinvolgimento attivo e consapevole delle persone. Per evolvere l’offerta formativa, a oggi focalizzata principalmente su contenuti tecnici, Terna Academy promuove progetti di innovazione, potenziamento e aggiornamento di competenze.

“L’Academy”, spiega Valentina Bosetti, presidente di Terna, “è frutto di un processo di cambiamento culturale e sociale, iniziato due anni fa, che continua a evolvere per rispondere alle necessità professionali e personali dei nostri colleghi”. Una parte significativa della formazione coinvolge il tema della sostenibilità, considerata un driver strategico su cui si basa l’attività di Terna: i circa 10 miliardi di euro complessivi di investimenti previsti nell’aggiornamento del piano industriale 2021-2025 Driving Energy sono considerati sostenibili per il 99%, in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia europea, e rappresentano uno dei principali fattori per favorire la transizione energetica. “L’area di formazione dedicata alla sostenibilità vuole supportare e rendere ancora più incisive le nostre azioni, rivolte non solo alla tutela dell’ambiente, ma anche allo sviluppo di pratiche sostenibili dal punto di vista sociale ed economico”, sottolinea Bosetti. “Questa piattaforma vuole essere uno strumento efficace per favorire una transizione che, prima di tutto, deve essere culturale, per sviluppare competenze distintive per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che il futuro ci pone”, aggiunge Donnarumma.

Oltre a tutta l’attività di formazione online, l’Academy è operativa in due sedi diverse. Ci sono infatti il campus, situato all’interno della stazione elettrica di Roma Nord, dove i talenti possono crescere grazie al trasferimento di know-how specialistico. A questo si aggiunge il Centro per i lavori sotto tensione (Lst), situato a Viverone (Biella), che ospita un centro di addestramento unico in Italia per la formazione di addetti qualificati per intervenire sulle linee elettriche senza interrompere il flusso di energia, grazie a tecniche e metodologie collaudate da anni di esperienza.

I tecnici di Terna sono, infatti, gli unici in Italia che possono lavorare in modalità sotto tensione, con specifica autorizzazione ministeriale, su linee elettriche ad alta e altissima tensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.