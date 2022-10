Come funziona la tecnologia di questa società che rende i traslochi più smart

In un futuro sempre più smart e connesso dove ognuno di noi può comunicare con chiunque altro in qualsiasi parte del mondo, il settore della global mobility ha un ruolo fondamentale da giocare, con mezzi sempre più innovativi. Alle aziende che operano nel settore, oggi è richiesto di attuare strategie di business capaci di essere flessibili e veloci nell’approccio ai mutamenti del mercato, all’interno del quale, un numero sempre crescente di imprese scelgono di personalizzare l’offerta dei propri servizi, diventata ormai il fattore determinante per il perseguimento di reali vantaggi competitivi.

Bliss Corporation aiuta le aziende che distaccano i propri dipendenti o direttamente gli individui o famiglie (con i loro animali domestici) a trasferirsi in Italia o all’estero, eliminando lo stress legato ad un cambiamento di vita, riducendo il rischio di danni ai propri beni, rispettando le tempistiche stabilite insieme e offrendo il miglior comfort per i loro animali in transito. Fonda il suo valore sul modello di marketing relazionale che, grazie al supporto delle nuove tecnologie e alle potenzialità di interazione, consente all’impresa di focalizzare l’attenzione sul cliente e sul soddisfacimento dei suoi bisogni.

Un’impresa che porta avanti l’obiettivo di segnare il passaggio dai vecchi modelli di business fondati sul “production oriented” ai nuovi “customer oriented”, che si adattano perfettamente alla versatilità e al dinamismo dei nuovi mercati in cui opera il settore e che offrono servizi in base alle esigenze della domanda di riferimento. Un cambio di paradigma all’interno del quale la tecnologia costringe il settore a ripensarsi e ad adattarsi in maniera sempre più versatile al cambiamento del comportamento dei consumatori e delle loro aspettative. Ecco perché Bliss Corporation ha deciso di integrare la tecnologia di Yembo, società che opera nei sopralluoghi virtuali, che attraverso intelligenza artificiale e software all’avanguardia, consente di effettuare sopralluoghi da remoto. Una modernizzazione che ha avuto la capacità portare una vera rivoluzione digitale nel settore dei traslochi e della logistica.

“Questo tipo di innovazione”, spiega Francesco Argirò, fondatore e presidente di Bliss Corporation, “è stata molto importante durante la pandemia perché ci ha permesso di effettuare numerosi traslochi rispettando le distanze imposte nel mondo, dal Covid-19, garantendo al cliente un servizio di qualità. Grazie a Yembo, oggi possiamo effettuare traslochi a distanza in tutto il mondo, nel rispetto del carattere internazionale che ben descrive il raggio di azione su cui opera la nostra realtà”. Il risultato? La riduzione dei sopralluoghi di persona fa risparmiare tempo ai dipendenti, snellisce la loro mole di lavoro e riduce le emissioni di anidride carbonica dell’azienda.

Un impegno verso la sostenibilità che continuerà anche in futuro. Numerosi, infatti, gli investimenti che nel 2023 Bliss destinerà per tutelare l’impatto ambientale, che porteranno con sé capacità di crescita e di sviluppo, anche occupazionale. “La logistica del futuro?”, conclude Argirò. “Innovazione e tecnologie più efficienti”.

