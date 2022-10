La piattaforma di psicologia online TherapyChat raccoglie 6,5 milioni di euro: tra gli investitori anche Mediaset

TherapyChat, la piattaforma di psicologia online attiva in Italia, Spagna, e Regno Unito, ha chiuso un round d’investimento da 6,5 milioni di euro. Oltre a NextChance Invest, che ha guidato anche i due round precedenti, sono entrati due nuovi investitori: Mediaset Italia e Mediaset España.

Come nasce la piattaforma TherapyChat

Fondata nel 2016 da Alessandro De Sario e Alejandro Ponce, TherapyChat è un punto d’incontro tra psicologi che vogliono offrire i propri servizi online e persone o aziende interessate a migliorare il proprio benessere psicologico. L’azienda ha l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla terapia e facilitare nuove opportunità di lavoro per i professionisti della psicologia.

Più di 1.000 psicologi abilitati e qualificati in Italia, Spagna e Regno Unito che oggi danno supporto psicologico a più di 250mila persone, e più di 500 le aziende che offrono ai propri dipendenti la possibilità di migliorare il proprio benessere psicologico attraverso la tecnologia di TherapyChat.

“Questo finanziamento”, si legge in una nota ufficiale, “permetterà all’azienda di investire in tecnologia per sviluppare nuove funzionalità per gli psicologi, oltre a consolidare la sua proposta di valore per le aziende e ad accelerare la sua espansione internazionale”.

I round di finanziamento

Finora, TherapyChat ha chiuso tre round di finanziamento: i primi due (un seed round nel 2016 e un round di pre-serie A nel 2021) da parte di NextChance Invest (investitore, tra gli altri, di La Nevera Roja, Jobandtalent e Conversia) rispettivamente per 3 e 5 milioni di euro.

Al gruppo si unisce ora Ad4ventures (che in passato ha investito in aziende come Satispay, Deporvillage, Westwing e Rebelle), il venture capital di Mediaset Italia e Mediaset España, nel terzo round della startup, dove assume una partecipazione di minoranza. Con loro, l’azienda apre le porte a nuovi investitori italiani e stranieri e, in totale, accumula 14,5 milioni di euro raccolti dalla sua creazione.

“Uno dei motivi principali che ci hanno portato a voler investire in una realtà innovativa come TherapyChat è il suo obiettivo di democratizzare l’accesso alla terapia psicologica e di abbattere lo stigma che ancora caratterizza il supporto psicologico”, commenta Katia Rizzo, responsabile di Ad4ventures Italia, il gruppo di investimento del venture capital di Mediaset Italia. “Vogliamo quindi supportare la piattaforma affinché possa continuare ad aumentare la qualità di vita delle persone”.

I commenti dopo l’operazione

Ogni giorno, più di 1.500 sessioni di terapia vengono realizzate attraverso l’applicazione da psicologi che hanno scelto TherapyChat come strumento per offrire i propri servizi in modalità online.

“La chiusura di questo nuovo round rappresenta il sostegno definitivo per consolidare la nostra proposta di valore”, dice Alessandro De Sario. “Grazie al loro investimento, lavoreremo per continuare a perfezionare la piattaforma con l’obiettivo di fornire a psicologi, pazienti e aziende uno strumento sempre più efficace”.

Secondo le parole di Nicolás Luca de Tena, presidente di NextChance Invest: “Fin dalla nascita di TherapyChat ci siamo resi conto che il suo business model era davvero innovativo, e che contava su un team e su una tecnologia in grado di digitalizzare il settore. Per questo motivo non abbiamo esitato a partecipare a questo nuovo round e continuiamo a credere nel suo alto potenziale di crescita”.

