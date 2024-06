A un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi: dentro l’eredità lasciata ai figli

A un anno esatto dalla scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi, sono tante le novità che si sono susseguite negli ultimi mesi. Dal recente sorpasso di Forza Italia, ai danni della Lega, alle ultime Europee, fino ad arrivare alla nomina come Cavaliere del Lavoro di Marina Berlusconi, la prima dei cinque figli dell’ex politico e imprenditore lombardo, fondatore, tra le tante, di Mediaset. Che, in questi giorni, nei attraverso i suoi canali, sta ricordando la sua scomparsa con un messaggio firmato dal suo secondo figlio, Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda.

La redistribuzione del patrimonio di Silvio Berlusconi

Inserito da Forbes nella sua classifica dei miliardari (in questo caso quella riferita al 2023), oggi il patrimonio di Silvio Berlusconi (che si attestava a 6,8 miliardi di dollari e in gran parte legato ai suoi investimenti nel gruppo mediatico Fininvest, che possiede azioni dell’emittente MediaForEurope, dell’editore Mondadori e della banca italiana Banca Mediolanum), è diversamente distribuito tra i suoi cinque figli. Che, peraltro, in questo arco di tempo hanno aumentato le proprie fortune.

Infatti, secondo la classifica real time di Forbes, se il patrimonio di Marina e Piersilvio è salito a 2,2 miliardi di dollari ciascuno (più degli 1,9 miliardi stimati dopo la morte del padre), anche quello dei tre figli minori, Barbara, Eleonora e Luigi – avuti dalla seconda moglie e Veronica Lario – ha avuto un incremento rispetto al miliardo stimato. Stiamo parlando di 1,3 miliardi di dollari ciascuno. Ciò implica che nell’ultimo anno la fortuna della famiglia Berlusconi è aumentata complessivamente di 1,5 miliardi di dollari, arrivando a 8,3 miliardi di dollari.

Cosa aveva deciso il testamento

In base a quanto previsto dal testamento, Marina e Piersilvio hanno aumentato la propria quota in Fininvest fino al 26,5% ciascuno, mentre Barbara, Eleonora e Luigi il 15,6% a testa. In parti uguali sono stati poi divisi i beni di Berlusconi al di fuori di Fininvest, che includevano diverse ville e case sparse tra Italia, Francia e Antigua.

