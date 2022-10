Dolomite Conference: le 5 proposte per combattere il climate change e inseguire la transizione energetica

Superare il principio di unanimità e assicurare la presenza dei giovani nei forum decisionali che trattano di lotta al cambiamento climatico; incentivare le partnership tra pubblico e privato; diffondere a livello globale una tassazione sulle emissioni di Co2 e riportare il baricentro delle scelte ambientali su scala locale.

Sono le cinque proposte confluite nel manifesto di idee stilato al termine della “The first Dolomite conference on the global governance of climate change, the end of the zero-sum games”, organizzata tra Trento e Bolzano dal 20 al 22 ottobre.

Tre giorni di incontri e riflessioni tra imprese, istituzioni, scienziati, giornalisti, mondo accademico, in cui saperi e punti di vista diversi si sono interrogati su come riformare gli strumenti globali per la governance del cambiamento climatico. Dal confronto è nato un documento finale che verrà presentato alla Cop27, in programma dal 6 al 18 novembre a Sharm el-Sheikh.

Per l’occasione, Margherita Montanari, giornalista di Forbes Italia, ha intervistato alcuni dei protagonisti: Giacomo Gigantiello, ceo di Axa Italia, Francesco Grillo, managing director del think thank Vision e Diego Cattoni, amministratore delegato di Autostrada del Brennero. Si parla di ambiente, sostenibilità e di mission aziendali in linea con le priorità dettate dall’agenda climatica.

Di seguito, l’intervista a Francesco Grillo.

Il video completo dell’evento, andato in diretta all’interno della trasmissione della televisiva Forbes Leader è disponibile qui.

