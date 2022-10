Non solo la telenovela Musk, Twitter deve affrontare anche il calo dei suoi utenti più attivi

“Twitter sta morendo?”, si chiedeva Elon Musk in un tweet dello scorso aprile. Una domanda che sembrava provocatoria, ancor di più dopo l’offerta di 44 miliardi di dollari prima avanzata e poi ritirata dal patron di Tesla per l’acquisto di Twitter. Ma una ricerca interna realizzata dal social network e divulgata da Reuters dimostra come effettivamente la piattaforma non se la stia passando benissimo.

Lo studio evidenzia infatti come, dall’inizio della pandemia, Twitter abbia visto un netto declino dei cosiddetti ‘heavy tweeters’, quegli utenti che usano la piattaforma sei o sette giorni alla settimana, postando almeno tre volte. Questi rappresentano meno del 10% degli account complessivi, ma generano il 90% dei contenuti e la metà delle entrate.

A cosa sia dovuta questa tendenza non viene specificato nella ricerca. Ma si possono provare a dare delle spiegazioni in base ad altre rilevazioni emerse dallo studio. Come, per esempio, da quella sul cambiamento dei topic trend.

Interessi a luci rosse

Gli interessi degli utenti sono in continua evoluzione. Se prima i contenuti più seguiti riguardavano informazione, sport e intrattenimento, ora a spiccare sono le criptovalute e i tweet considerati “not safe for work” (NSFW), che includono nudità e pornografie. Tendenze che, oltre ad allontanare gli utenti più attivi, non sono attraenti neanche per gli investitori.

Sempre secondo la ricerca poi, il calo più significativo degli utenti riguarda quelli interessati alla moda o al mondo delle celebrities. Questi infatti trovano in altri social network, come Instagram e TikTok, piattaforme più adatte ad ampliare il proprio seguito. Diminuisce l’interesse anche per la politica internazionale, che ha toccato il proprio picco durante l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 per poi crollare, e quello per gli e-sport, che invece secondo gli analisti interni era dato in grande crescita.

L’importanza del mercato statunitense

È necessario specificare che l’analisi effettuata da Twitter riguarda esclusivamente i suoi utenti di lingua inglese. Il social network infatti è interessato soprattutto al mercato statunitense, dove è presente la maggior parte del suo pubblico. Nel secondo trimestre del 2022 la piattaforma ha dichiarato 237,8 milioni di utenti attivi; di questi 41,5 milioni risiedono negli Stati Uniti.

Telenovela Twitter-Musk, a che punto siamo?

Oltre al calo degli utenti più influenti, Twitter deve affrontare anche la telenovela Musk. Un giudice del Delaware ha dato al patron di Tesla tempo fino a venerdì 28 ottobre per chiudere l’acquisto del social network per 44 miliardi di dollari. Se l’affare non si concluderà entro quella data, la piattaforma porterà il miliardario in tribunale per costringerlo a completare l’operazione.

