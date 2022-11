Questo colosso italiano del digital asset management ha conquistato anche il mercato statunitense

Articolo tratto dal numero di ottobre 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

“Non basta avere l’idea più innovativa del mondo. Se il mercato non la compra, non scali”. Così diceva Nicola Meneghello, ceo e fondatore di Thron, in un’intervista di qualche anno fa. Nel frattempo la startup con sede a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è diventata un colosso nel suo settore. Thron Platform è un sistema di digital asset management (dam) per accentrare, gestire e distribuire immagini, video, audio e informazioni di prodotto direttamente sui canali finali.

Arricchiscono la piattaforma le espansioni, soluzioni addizionali per gestire flussi di lavoro specifici, i connettori, che la fanno dialogare con ogni tool aziendale, e diversi servizi professionali accessori. Tra i suoi clienti ci sono Valentino, Whirlpool, Dainese, Scavolini e altri brand internazionali, che affidano a Thron i loro asset digitali per lavorare meglio e offrire esperienze omnicanale ai clienti.

L’importanza dei valori

L’azienda è tra le poche realtà europee a competere sul mercato con i software vendor americani e lo fa senza perdere di vista valori come il rapporto tra le persone e il territorio. Argomento, quest’ultimo, che sta particolarmente a cuore a Meneghello. “Crediamo nello smart working e abbracciamo il lavoro ibrido”, dice. “Tuttavia, sono gli spazi comuni a stimolare il dialogo e la creatività, elementi chiave per ogni azienda. Perché questo avvenga, occorre rivoluzionare gli spazi fisici. Le giornate in presenza, oltre a permettere di collaborare, devono servire a migliorare le competenze trasversali, sviluppare nuove relazioni, curare la salute fisica e mentale. Ecco perché stiamo ripensando la nostra sede e vogliamo dotarla di servizi destinati ai collaboratori, ma anche all’intera comunità”.

Un’azienda pioniera del digitale

Vale però la pena di fare un passo indietro, perché Thron è nata in un momento in cui l’Italia era indietro sul digitale. “Oggi parlare di dam cloud in SaaS (software as a service) è normale. Quindici anni fa lo era decisamente meno. Perlomeno in un paesino di provincia, distante dalla Silicon Valley e dalle sedi dei colossi americani. Per questo trovo corretto parlare di Thron come di una pioniera da questo punto di vista. L’Italia è piena di eccellenze imprenditoriali legate soprattutto al mondo manifatturiero e alimentare, ma sconta un ritardo digitale e tecnologico non da poco. Da anni collaboriamo con grandi brand italiani e siamo un punto di riferimento per la digitalizzazione di molti settori: dalla moda alla manifattura, passando per l’automotive e la grande distribuzione”.

Una collaborazione che ha portato Thron a presenziare sui mercati internazionali, storicamente difficili da aggredire per le aziende It italiane. Su tutti, quello statunitense. “Qualche anno fa un’azienda americana leader nella produzione di auto elettriche ci ha scelti tra decine di player mondiali per gestire i contenuti. Questa scelta ha confermato le valutazioni dei principali analisti di mercato, che definiscono i nostri servizi di supporto un’eccellenza e il nostro prodotto di qualità”.

I servizi di Thron

Il segreto di Thron è legato al suo innovativo posizionamento. “Tutti i software dam gestiscono contenuti come foto, video o audio che, assieme alle informazioni di prodotto presenti in altri tool, vengono fisicamente copiati su ogni canale. Noi, invece, offriamo un’unica piattaforma che gestisce contenuti e dati di prodotto, distribuendoli direttamente sui canali finali. La differenza è evidente: per i brand si azzerano lavoro manuale e costi di integrazione, mentre per i loro clienti migliora l’esperienza di fruizione, perché è coerente su ogni canale. Con un ecosistema digitale unico, inoltre, si raccolgono dati sugli utenti e si personalizza il loro buyer journey”.

Un futuro in equilibrio tra flessibilità e qualità

Per Meneghello, però, il futuro non è solo fatto di bit. Thron ha un legame stretto con il territorio, con la comunità e con i suoi collaboratori. “La crisi sanitaria prima e quella energetica ora spingono molte aziende a orientarsi verso modalità di lavoro full remote per ridurre i costi aziendali. Un’impresa, tuttavia, deve anche fare i conti con il proprio ruolo sociale”.

In sostanza, occorre trovare un equilibrio tra flessibilità lavorativa, benessere delle persone e qualità del prodotto finale. “È partita da questa consapevolezza la riqualificazione di Palazzo Negrelli, edificio storico della nostra città che oggi ospita gli uffici e l’anfiteatro delle persone di Thron. Stiamo per aprire una palestra e organizzare corsi settimanali con personal trainer e coach che amplieranno il nostro sistema di welfare e favoriranno il benessere psico-fisico dei collaboratori. Si tratta di un servizio che sarà messo a disposizione del territorio e quindi accessibile alla comunità locale. Un altro progetto a cui teniamo molto è quello della mensa aziendale. Abbiamo stretto un accordo con i ragazzi di una scuola di ristorazione del luogo. Loro sono bravissimi e possono fare esperienza, le nostre persone possono contare su un altro servizio di qualità. Stiamo infine supportando la creazione del libro Decattives, graphic novel realizzata da artisti locali ambientata in città, che verrà distribuita nelle scuole e permetterà ai ragazzi di combinare tecniche fotografiche e di disegno. Ci alimenta un’energia che ci spinge a ricercare e sperimentare nuove forme per far crescere le persone, sviluppando i talenti e le competenze, ma anche il lato umano, contribuendo alla loro crescita come cittadini”.

Meneghello crede nel ruolo sociale delle imprese. “Viviamo in un’era di grande nichilismo e anche le aziende devono giocare la loro parte per contrastarlo. E noi, per la Thron del futuro, cerchiamo persone che condividano questa filosofia”.

