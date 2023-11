VJ Digital si evolve e lancia nuovi progetti per affrontare le sfide del 2024

VJ Digital Marketing Solutions cambia pelle. Dopo aver conquistato un ruolo di primordine nel mercato digitale, conquistando le vette dell’advertising e portando al successo molte imprese, l’agenzia nell’ambito dell’adv con forte orientamento al risultato, quest’anno ha deciso di affrontare nuove sfide: lanciare tre nuovi brand e perfezionare e potenziare quelli esistenti. Non è un caso, infatti, se nel 2023 VJ Digital Marketins Solutions ha dato vita a nuove divisioni aziendali, ha avviato un upskilling nel team e ha ottimizzato i processi e le risorse.

Operazione che, nel suo complesso, ha permesso di snellire procedure e fare innovazione di prodotto. “Oggi la sfida è quella di prepararsi a navigare in un mercato ormai digitale e globalizzato, dove le aziende devono avere le competenze per poter evitare sprechi, essere sicuri, essere valorizzati e comunicare nel mondo giusto”, dice Valentina Monda, ceo di VJ Digital Marketing Solutions. “Per fare questo, occorre una visione di insieme, ma divisioni operative specifiche. Così siamo stati fortemente a lavoro quest’anno per implementare le nostre competenze, fronteggiando anche difficoltà, che tuttavia ci hanno permesso di comprendere ancora di più il nostro valore, facendoci ulteriormente fare follow up di perfezionamento, grazie all’accostamento a realtà di alto prestigio e calibro, che hanno avuto un grande successo affidando alla nostra agenzia un lavoro a 360° in tutte le divisioni”, aggiunge.

In questa direzione, un esempio è il progetto Kif Italia – impresa che opera nel campo della valorizzazione dei beni culturali e della trasformazione tecnologica ad alto impatto innovativo per le opere d’arte – che ha ottenuto risultati straordinari in breve tempo e ha investito somme contenute. Nel dettaglio, il progetto – che ha avuto un ottimo risultato nel web grazie già soltanto all’avviamento della comunicazione online – ha visto un coinvolgimento completo di VJ Digital Marketing Solutions: dall’affiancamento al brand nella consulenza strategica e di posizionamento, allo sviluppo del lato web operativo, fino ad arrivare all’acquisizione di clienti e allo scambio continuo di opinioni. In sintesi, seguendo una mission ben precisa: quella di cooperare, essere partner e crescere insieme.

Le nuove divisioni di VJ Digital Marketing Solutions

Tra le nuove divisioni lanciate da VJ Digital Marketing Solutions troviamo “Tutela Digitale – La tua Sicurezza Online”, uno sportello che opera attivamente nell’ambito della digital investigation e del cyber crime.

In partenariato con altri enti e istituzioni, come CO.DI.CI., nonché studi legali di alto profilo, offre la possibilità di assistenza e tutela ai consumatori vittime di reato informatico. Grazie ai servizi dello sportello, è quindi possibile accedere all’assistenza tecnica che accompagna la vittima dall’inizio alla fine in un percorso che inizia con la comprensione del fenomeno, la stesura analitica dei fatti accaduti e della ricostruzione del reato, per poi passare alla preparazione della denuncia, fino alla difesa e alle attività di recupero e risarcimento dei danni.

La metodologia , sviluppata in collaborazione anche con le autorità competenti, permette di fare informazione e non ricadere nella stessa trappola. In rete, d’altronde è molto facile correre rischi e non tutti sono preparati. Pertanto, un team di assistenza e supporto, un blog da seguire con le notizie del momento, costantemente aggiornato per fare prevenzione e combattere l’analfabetismo digitale, è una risposta avanzata che il team VJ ha elaborato.

Ma non è tutto. Non poteva mancare, infatti, un lancio di un brand dedicato alla consulenza strategica per gli imprenditori che vogliono organizzare la propria azienda in modo smart, fluido, professionale. Nasce così “Elev Group – Professionisti della Crescita”, un brand dedicato esclusivamente a manager, dirigenti d’azienda, imprenditori che hanno bisogno di consulenza direzionale d’impresa. Elev Group offre ai propri clienti in ambito di strategia aziendale, organizzazione d’impresa, produce report KPI e business plan, e si occupa di reperire i fondi di cui le aziende hanno bisogno per potenziare la crescita della propria attività.

Grazie alla vasta esperienza maturata nel mondo della finanza agevolata e di attivazione di strategie di impresa volte al respiro fiscale, Elev Group vanta professionisti di alto profilo capaci di riorganizzare l’economia aziendale, dove necessario, o potenziare, dove già esiste un business consolidato. Con grande impatto ed efficacia, Elev Group coopera con le aziende solo per il livello quadro, ma formulando business model utili per creare aziende flessibili ed economicamente snelle. Le strategie Elev ottimizzano i costi, senza tagliare le risorse umane, ma potenziandole e dotandole di strumenti di avanguardia capaci di ottimizzare processi e procedimenti. Questo aiuta le aziende ad acquisire di più, dando risposta ad una domanda crescente, monitorare in modo organizzato le attività quotidiane senza entrare nel merito dell’operatività, gestire i flussi finanziari in modo da aumentare le marginalità.

I nuovi brand

“Il 2023 è stato un anno per noi molto complesso in cui abbiamo lavorato sulle nostre criticità e al contempo su quelle della nostra clientela. Il confronto costante con il mercato ci ha arricchito. Personalmente, mi sento più avveduta e consapevole del fatto che bisogna stare sempre più al passo, lavorando al fianco delle imprese. Specialmente in questo momento di fermento nell’industria digitale, dove l’AI sta sollevando altre domande, mettere in campo competenze è fondamentale”, aggiunge Valentina Monda.

E se cooperare è sempre stato il miglior metodo di VJ Digital Marketing, contestualmente “lo sviluppo della rete di partner, l’avviamento delle divisioni, il miglioramento dell’organizzazione interna, l’upgrade delle competenze di team, nonché l’ottimizzazione di molti processi” ha consentito alla società di “fare un grande passo avanti, puntando al consolidamento della clientela ad alto valore ed al consolidamento interno. Questo ha reso possibile un lavoro enorme di produzione”.

“Ci prepariamo così – conclude Valentina Monda – al lancio di due grandi brand e al potenziamento di quelli esistenti, ossia VJ Digital e CFS, istituto di Alta Formazione in Criminologia e Scienze Forensi”.

