Il principe saudita Alwaleed ora è il secondo maggiore azionista di Twitter dopo Musk

Quando giovedì scorso è stata finalizzata l’acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari da parte di Elon Musk, sono rimaste in sospeso alcune domande. Per esempio, se quel gruppo di 19 investitori avesse dato poi seguito all’impegno di partecipazione di 7,1 miliardi di dollari assunto nei confronti di Musk a maggio, prima del crollo delle azioni del settore tecnologico.

Un pezzo del puzzle è stato svelato lunedì, quando il principe saudita Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz ha annunciato, in un documento della Securities and Exchange Commission, di aver mantenuto il suo impegno di 1,9 miliardi di dollari, diventando così il secondo maggiore azionista della società di social media dopo Musk.

Il secondo maggiore azionista di Twitter

Venerdì, il reale saudita ha twittato “Caro amico “Capo Twit” @elonmusk Together all the way @Twitter”, con l’immagine di una dichiarazione della società di investimenti quotata in borsa del principe, Kingdom Holding, e del suo ufficio privato, che dichiarava la cessione del reale dei suoi 34,948 milioni di azioni di Twitter del valore di 54,20 dollari per azione in base all’offerta di Musk.

Una mossa che gli ha permesso di diventare il secondo maggiore azionista della società. Insieme Alwaleed e Kingdom Holding possiedono ora circa il 4% di Twitter (Alwaleed possiede il 95% di Kingdom Holding, si legge nel documento Sec).

Questo lo ha reso uno dei due investitori che si sono dichiarati interessati a co-investire con Musk. Il Qatar Investment Fund ha annunciato in un documento della Sec di aver impegnato 375 milioni di dollari precedentemente concordati.

Questi investimenti mediorientali hanno suscitato preoccupazioni per la sicurezza nazionale in diversi funzionari governativi, tra cui il senatore Chris Murphy (D-Connecticut), che in un tweet di lunedì ha chiesto una revisione da parte del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius).

Da Citigroup ad Apple: gli investimenti di Alwaleed

Per anni, Alwaleed, nipote del re saudita, è stato uno degli investitori sauditi di maggior profilo in azioni statunitensi. Nel 1991 ha acquistato 590 milioni di dollari di azioni privilegiate di Citigroup, allora chiamata Citicorp. All’epoca Citi era sotto pressione da parte delle autorità di regolamentazione per espandere la propria base di capitale.

L’investimento è cresciuto fino a raggiungere un valore di oltre 9,5 miliardi di dollari nel 2007. Nel corso del tempo ha acquisito partecipazioni in aziende come Hp, Apple, Kodak e altre ancora, salendo ai primi posti della lista dei miliardari del mondo stilata da Forbes.

Nel novembre 2017, il governo saudita ha arrestato Alwaleed e altre 200 persone nell’hotel Ritz-Carlton di Riyadh con accuse di corruzione non specificate. Nel marzo 2018 Forbes ha rimosso Alwaleed, e coloro che erano stati elencati come miliardari sauditi, dalla classifica a causa della mancanza di chiarezza sui beni.

Il denaro mediorientale è un buon segno per Musk: il 32% dell’impegno azionario originario di 7,1 miliardi di dollari proviene da Alwaleed e dal fondo del Qatar. Altri diciassette firmatari della lettera di maggio, tra cui Larry Ellison di Oracle e le società di venture capital Sequoia Capital e Andreessen Horowitz, non sono stati obbligati a depositare presso la Sec in quanto non possedevano azioni di Twitter prima della firma del documento.

Le critiche passate all’operato di Musk

L’impegno di Alwaleed non è mai stato sicuro. Inizialmente il principe aveva criticato l’acquisizione di Twitter da parte di Musk, twittando il 14 aprile “uno dei maggiori e più duraturi azionisti di Twitter, @Kingdom_KHC e io rifiutiamo questa offerta”.

Questo ha provocato la risposta dell’ad che ha messo in dubbio “le opinioni del Regno sulla libertà di parola dei giornalisti”. Il 5 maggio, il reale ha risposto nello stesso thread che era “fantastico connettersi con te, mio “nuovo” amico @elonmusk”.

Il 13 maggio, giorno in cui il tweet di Musk sull’acquisizione da 44 miliardi di dollari del social è stato sospeso e ha fatto schizzare le azioni del 9,7%, Alwaleed ha acquistato 20 milioni di dollari di azioni Twitter, per poi venderle con una perdita di 1,7 milioni di dollari il mercoledì successivo.

Se all’epoca Alwaleed si era pentito dell’acquisto o voleva esprimere il suo disappunto per le mosse di Musk, ora sembra essersi ricreduto. Un portavoce del reale non ha risposto a una richiesta di commento. Ad aprile, quando ancora cercava di bloccare l’acquisizione di Musk, Alwaleed aveva twittato: “Non credo che l’offerta proposta da @elonmusk (54,20 dollari) si avvicini al valore intrinseco di @Twitter, date le sue prospettive di crescita”. A quanto pare, Alwaleed ne è ancora convinto e spera in un grande ritorno dell’investimento.

