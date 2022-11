Mapei consolida la sua posizione nel mercato tedesco con la nuova sede della controllata Sopro

Mapei consolida la sua posizione in Germania con l’apertura della nuova sede della controllata Sopro Bauchemie, società leader per la ricerca e l’innovazione in diversi settori dei materiali da costruzione con sedi in Polonia, Austria, Ungheria, Paesi Bassi e Svizzera. La cerimonia di presentazione ha coinvolto il management di Mapei, Sopro e diverse cariche istituzionali della città di Wiesbaden.

“È un’emozione celebrare l’inizio dei lavori di questo progetto nato nel 2015 dalla volontà, anche di mio padre Giorgio, di rafforzare le attività di ricerca con nuovi laboratori e di avere spazi dedicati alla formazione e agli uffici in un ambiente lavorativo moderno e stimolante”, ha dichiarato l’ad di Mapei Veronica Squinzi. “Un progetto che unisce funzionalità e bellezza architettonica e rappresenta un esempio di quella edilizia sostenibile che, come gruppo, promuoviamo anche attraverso la nostra attività”.

Dai laboratori di ricerca & sviluppo al centro di formazione

L’investimento prevede la realizzazione della nuova sede a Mainz-Kastel, nel nord della Germania, l’ammodernamento dei laboratori di ricerca & sviluppo e del centro di formazione, a firma dello studio di architettura milanese Onsitestudio. Quest’ultimo, coinvolto per i lavori del centro sportivo del Sassuolo Calcio “Mapei Football Center”, ha progettato la nuova sede con l’approccio sensibile a natura, contestualizzazione e potenziale dei materiali.

La costruzione della sede, che si estende su un’area di 20mila metri quadrati, fa fronte alla necessità di raccogliere in un unico sito gli uffici direzionali e amministrativi, l’assistenza tecnica, il centro di formazione e i laboratori di ricerca & sviluppo.

La nuova struttura, spaziosa e dalle linee pulite, è costituita da un insieme di cinque edifici interconnessi tra loro che racchiudono l’ampio cortile. Nel primo si trovano gli uffici disposti su tre piani, mentre il secondo accoglie il nuovo centro di formazione. Nel terzo edificio è disposta l’area prova con tutte le strutture a essa connesse, mentre nel quarto i moderni laboratori di ricerca con i relativi uffici.

Lo spazio risponde alle esigenze di maggiori capacità produttive dello stabilimento situato a Mainz-Amöneburg, a poca distanza dei nuovi uffici, e oggi in fase di implementazione di una nuova linea di miscelazione. A questo si aggiunge la sostituzione e l’adeguamento del sistema di controllo della tecnologia di processo secondo gli standard più moderni.

Il progetto sostenibile di Mapei

Gli edifici sono stati progettati per essere ecologici e sostenibili, con l’adozione di una serie di misure. Sui tetti, ad esempio, è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza. Il progetto prevede inoltre la creazione di stazioni di ricarica per la mobilità elettrica e un sistema di gestione delle acque reflue.

“Quando Mapei investe in un territorio porta con sé tutte le sue caratteristiche e i suoi valori. La costruzione di questi nuovi laboratori di ricerca ci aiuterà a lasciare la nostra impronta innovativa e a creare nuove prospettive di benessere per la società. Fondamentali anche i nostri centri di formazione, dove insegniamo a chi progetta il modo di integrare le nostre soluzioni per aumentare la durabilità degli edifici e, di conseguenza, la loro sostenibilità”, ha proseguito l’ad di Mapei Marco Squinzi.

“Per questa nuova sede abbiamo voluto il progetto di un edificio che fosse bello, essenziale, durevole e sostenibile. Un edificio di edifici. Un unico complesso caratterizzato da altezze e dimensioni diverse a formare un cerchio intorno a un grande spazio aperto”, ha dichiarato Simona Giorgetta, membro del Cda di Mapei. “Lo spazio vuoto del cortile diventa la forma che collega le diverse parti che compongono il tutto, diventando il luogo che rappresenta l’edificio stesso, il luogo del fluire e dell’incontro di persone”. La fine dei lavori del nuovo headquarters di Sopro Bauchemie è prevista per aprile 2024.

