Come le esperienze immersive di Ar Market portano il business nel metaverso

Ar Market è una startup innovativa con sede a Roma. Nasce nel 2018 dalla visione dei 5 soci fondatori, con precedenti esperienze in ambito imprenditoriale e multinazionale, di valorizzare i settori della formazione, intrattenimento, media, marketing e retail sfruttando le potenzialità delle tecnologie immersive (AR/VR/XR) e della gamification.

La piattaforma SaaS di Ar Market: un nuovo modo di comunicare

Ar Market si rivolge ad aziende corporate, Pmi, agenzie marketing e media con un’offerta che include spazi virtuali 360°, app multipiattaforma ed esperienze in realtà aumentata e virtuale, come percorso di transizione al metaverso.

La società ha appena lanciato una piattaforma SaaS per l’offerta B2B di spazi virtuali 360°, interattivi, navigabili e personalizzabili, offrendo alle aziende un nuovo modo di comunicare con il proprio pubblico, basato sull’ interazione e il coinvolgimento degli utenti. Partendo da ambienti reali registrati con telecamere panoramiche o dalla modellazione di spazi 3D, Ar Market sviluppa percorsi virtuali a 360° da arricchire con i contenuti visuali e strumenti delle aziende clienti.

Esperienze virtuali coinvolgenti

Inoltre, grazie all’integrazione di analitiche per monitorare le interazioni all’interno degli spazi virtuali, è possibile valutare l’esperienza utente ed ottimizzare l’offerta futura. Ar Market, con il proprio team di Developer, 3D artist, graphic, UI/IUX e game designer, trasforma così percorsi formativi, eventi culturali e artistici, training aziendali, shopping online e branding in esperienze virtuali coinvolgenti e realistiche, per ogni target di età, integrabili con i siti web delle aziende ed accessibili dal pubblico in modo semplice tramite computer, device mobili o visori Vr.

Nel 2022, Ar Market è stata selezionata dal programma di Accelerazione di Rs Productions Immediate, il primo acceleratore verticale in Europa nei settori media e intrattenimento. Durante il percorso, Ar Market ha sviluppato per Rolling Stone, media partner dell’acceleratore, un ambiente virtuale 360° per rendere fruibile anche da remoto il party esclusivo organizzato dallo storico brand in occasione della 79° edizione del festival del cinema di Venezia.

L’azienda vanta tra i propri clienti importanti organizzazioni internazionali, quali Procter & Gamble Italia, Duracell, Esa, EuFmd. Ha inoltre ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il Seal of Excellence dalla Commissione Europea nel programma Horizon 2020 e il Premio Speciale Ernst & Young in Marzotto e partecipa annualmente alle più importanti conference tecnologiche internazionali, anche come parte della delegazione Italiana di ICE – Italian Trade Agency.

