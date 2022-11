Chi sono gli investitori che stanno perdendo di più dalla bancarotta di Ftx

Nota: venerdì, sia FTX che FTX US hanno dichiarato bancarotta e Bankman-Fried si è dimesso da ceo. Ciò aumenta la probabilità che gli investitori di ciascuna entità finiscano per perdere la stragrande maggioranza, se non la totalità, del loro investimento.

Nessuno è destinato a perdere di più dall’implosione di FTX di Sam Bankman-Fried, il fondatore dell’exchange di criptovalute fallito settimana scorsa. Il suo patrimonio netto, che prima era di 26,5 miliardi di dollari, è precipitato a meno di un miliardo di dollari, uno dei crolli più veloci di sempre dalla lista dei miliardari di Forbes. Anche gli utenti e i dipendenti di FTX potrebbero subire grosse perdite, con Bankman-Fried che ora cerca di mettere insieme finanziamenti di emergenza per coprire un buco di $ 8 miliardi visto che i clienti chiedono indietro i loro soldi. “Non posso fare promesse”, ha twittato giovedì. “Ma ci provo”.

32 miliardi di dollari in fumo

Poi ci sono gli investitori di Ftx.

Con l’aumento delle dimensioni del mercato delle criptovalute, è diventato un’enorme attrazione per i venture capitalist desiderosi di entrare nel boom del Bitcoin. Nel giugno 2021, FTX ha raccolto $ 1 miliardo con una valutazione di $ 18 miliardi da investitori di rischio come Paradigm, SoftBank e Sequoia Capital. Tre mesi dopo, FTX ha raccolto un bottino di 421 milioni di dollari, spingendo la sua valutazione a 25 miliardi di dollari, da investitori come la società di investimento di proprietà del governo di Singapore Temasek, Tiger Global Management e l’Ontario Teachers’ Pension Plan. A gennaio di quest’anno, i prezzi delle criptovalute erano in calo, ma FTX è andato avanti. Gli investitori, molti dei quali avevano anche partecipato ai precedenti round, hanno investito altri $ 400 milioni in FTX, con una valutazione di $ 32 miliardi.

Questa cifra è ora “andata in fumo”. Così come gli oltre 1,8 miliardi di dollari di capitale che gli investitori hanno puntato in FTX nel corso di tre anni. Almeno due dei principali azionisti stanno riducendo il loro investimento in FTX a $ 0: Sequoia e, a quanto risulta, Paradigm. Forbes ha fatto lo stesso, eliminando Bankman-Fried e il cofondatore Gary Wang dalla lista di miliardari, sulla base del crollo sia di FTX che della società commerciale della coppia, Alameda Research.

L’affare perso

In senso stretto, le perdite degli investitori di Ftx sono limitate a circa 1,8 miliardi di dollari o a quello che hanno investito. Ma le loro perdite sulla carta sono molto più alte. Se qualcuno di questi investitori avesse incassato a gennaio, quando Ftx aveva raggiunto il picco della valutazione di $ 32 miliardi, sarebbe più ricco di decine o addirittura centinaia di milioni di dollari. Invece, potrebbero benissimo finire con niente.

(Questa analisi non include le azioni di Ftx Us, le operazioni americane della borsa, che hanno raccolto $ 400 milioni con una valutazione di $ 8 miliardi in concomitanza con il round di serie C di FTX a gennaio. È possibile che le perdite di Ftx Us spingano l’investimento totale di alcuni investitori nell’impero di Sam Bankman-Fried ancora più in alto.)

SEQUOIA CAPITALE

Partecipazione in FTX: 1,1%

Importo stimato investito (solo FTX): $ 200 milioni

Valore al picco di gennaio 2022: $ 350 milioni

Secondo una lettera che Sequoia ha condiviso su Twitter, il fondo della Silicon Valley, famoso per i suoi investimenti in giganti della tecnologia come Apple, Google e Airbnb, ha partecipato al round di serie B e B-1 di FTX insieme a Sequoia Capital Global Equities, un’entità separata, per un importo di oltre $ 200 milioni. “FTX è l’exchange di cypto globale di qualità di cui il mondo ha bisogno”, ha affermato il partner di Sequoia, Alfred Lin, a giugno 2021, dopo il round. “Sam è il fondatore perfetto per costruire questo business e l’esecuzione del team è straordinaria”.

I cordiali sentimenti erano reciproci: secondo un report pubblicato da The Information, Alameda Research e il fondo VC FTX Ventures sostenuto da BankmanFried hanno impegnato “centinaia di milioni di dollari” in fondi gestiti da Sequoia e altre due società.

Il valore degli investimenti di Sequoia in FTX ha raggiunto il picco di $ 350 milioni all’inizio di quest’anno, segnando quella che è la più grande perdita probabile per un investitore esterno all’exchange. Sequoia ha dichiarato nella sua lettera agli investitori che la sua partecipazione in FTX rappresentava meno del 3% del capitale impegnato di un fondo e la perdita di $ 150 milioni del fondo è compensata da circa $ 7,5 miliardi di guadagni realizzati e non realizzati.

TEMASEK

Partecipazione in FTX: 1%

Est. importo investito: $ 205 milioni

Valore al picco di gennaio 2022: $ 320 milioni

Temasek, società di investimento di proprietà del governo di Singapore, è il secondo investitore esterno nella classifica della capitalizzazione, con 7 milioni di azioni. Ha asset di 297 miliardi di dollari in grandi partecipazioni nel gruppo DBS di Singapore e Singapore Airlines. Il gruppo ha investito in tutti e tre i principali round di finanziamento di FTX. Con la sua partecipazione di 320 milioni di dollari che sta per sfumare, un portavoce di Temasek ha detto a Reuters di essere “consapevole degli sviluppi” e di “coinvolgere FTX in qualità di azionista”.

PARADIGM

Partecipazione in FTX: 1%

Est. importo investito: $ 215 milioni

Valore al picco di gennaio 2022: $ 315 milioni

Paradigm, una società di investimento “focalizzata sul supporto delle società e dei protocolli cripto/Web3 del futuro”, ha investito nei round di serie B e C dell’exchange e possedeva quasi 7 milioni di azioni di FTX ad agosto. “C’è un brillante futuro davanti a Sam e FTX”, ha detto il cofondatore di Paradigm, Matt Huang, a luglio 2021. “E Paradigm è entusiasta di farne parte”. Secondo The Information, Alameda Research ha anche investito almeno $ 20 milioni in Paradigm.

ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN

Partecipazione in FTX: 0,4%

Est. importo investito: $ 80 milioni

Valore al picco di gennaio 2022: $ 125 milioni

L’Ontario Teachers’ Pension Plan, che gestisce i fondi pensione di 333.000 insegnanti nella provincia canadese, ha investito un totale di $ 95 milioni tra FTX e FTX USA, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. La sola parte in FTX di quell’investimento valeva circa $ 130 milioni dopo il round di serie C di FTX, prima del crypto winter e dell’attuale crisi. “Sebbene vi sia incertezza sul futuro di FTX”, ha scritto Ontario Teachers in una dichiarazione, “qualsiasi perdita finanziaria su questo investimento avrà un impatto limitato, dato che questo investimento rappresenta meno dello 0,05% del nostro patrimonio netto totale”.

Tutti gli altri investitori

Mentre questi sono i principali azionisti identificati nella tabella di capitalizzazione ottenuta da Forbes, ci sono altri grandi investitori non menzionati che probabilmente hanno perso molto. Il resto degli investitori di serie B di FTX, che hanno partecipato al round da 1 miliardo di dollari a giugno 2021, possiedono un altro 3,5% della piattaforma. Questi investitori includono entità legate ai miliardari Paul Tudor Jones, Daniel Loeb e Israel Englander, oltre a società come Tiger Global Management e SoftBank, entrambe entrate anche nel round di serie C di FTX a gennaio.

Gli investitori di quel round, esclusi Temasek e Paradigm, possiedono quasi l’1% di FTX, secondo la tabella della capitalizzazione, portando le loro perdite su carta di $ 270 milioni. Grosse cifre, ma piccole in confronto al totale degli investimenti di questi fondi, che spesso hanno così tanto capitale da potersi permettere di investire ingenti somme in decine di unicorni rischiosi.

Tom Brady, Gisele Bundchen e dipendenti colpiti

Almeno due volti famosi che hanno firmato accordi di sponsorizzazione con FTX sono pronti a perdere anche loro. La leggenda della NFL Tom Brady e la modella Gisele Bundchen possedevano rispettivamente lo 0,15% e lo 0,09% di FTX a giugno 2021, secondo una precedente tabella di capitalizzazione condivisa anche con Forbes da Bankman-Fried. Tenendo conto della presunta diluizione nei successivi round di finanziamento, Forbes stima che la loro proprietà in FTX sia rispettivamente dello 0,14% e dello 0,08%. Non è chiaro quanto l’ex coppia abbia investito per le loro azioni, ma la quota stimata di Brady sarebbe stata di $ 45 milioni e quella di Gisele di $ 25 milioni, prima che i prezzi delle criptovalute scendessero.

Tra i più colpiti, in ogni caso, sono i dipendenti FTX. Secondo la tabella di capitalizzazione, il pool di opzioni che la società deteneva ad agosto era di 20.858.124 azioni, ovvero circa il 3% di FTX. A gennaio, i dipendenti di FTX possedevano azioni per un valore di 950 milioni di dollari. Ora sono probabilmente senza valore. Avranno indietro quei soldi? Bankman-Fried ha chiarito le sue priorità: prima gli utenti, secondo una serie di tweet che ha pubblicato. E poi si concentrerà sugli investitori – “vecchi e nuovi”; infine, Bankman-Fried dice che si prenderà cura dei lavoratori. Bene, quelli che “hanno combattuto per ciò che è giusto per la loro carriera”, ha chiarito, “e che non erano responsabili per il casino che è successo”.

