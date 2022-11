FTX al capolinea: l’exchange di Sam Bankman-Fried dichiara il fallimento

Come annunciato dalla stesso exchange su Twitter, Ftx dichiara il fallimento e inizia le procedure per poter ricorrere al Chapter 11 statunitense, ovvero alla bancarotta assistita. Inoltre, come si legge nel comunicato, l’amministratore delegato Sam Bankman-Fried ha rassegnato le dimissioni. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che la più grande rivale Binance ha rinunciato a una proposta di acquisizione. Ftx si è trovata poi a dover provare a raccogliere, senza successo, circa 9,4 miliardi di dollari per non chiudere definitivamente.

Nella percorso che porterà il fallimento sono coinvolte anche altre 130 società affiliate tra cui la società di Bankman-Fried, Alameda Research. Secondo alcune informazioni riportate da Reuters, la società sarebbe in parte responsabile dei problemi di Ftx e, a quanto pare, avrebbe un debito di circa 10 miliardi di dollari nei confronti dell’exchange. Come ha spiegato Ftx, cinque filiali non sono state incluse nella procedura fallimentare: LedgerX (nota come Ftx Us Derivatives), Ftx Digitial Markets Ltd., Ftx Australia Pty Ltd. e Ftx Express Pay Ltd.

Il crollo di Ftx complica anche la situazione del suo fondatore Sam Bankman-Fried, che fino a poco tempo fa veniva acclamato come “cavaliere bianco” e veniva paragonato al miliardario Warren Buffett.

La vicenda, come sottolinea Reuters, solleva anche interrogativi sul futuro di aziende più piccole come BlockFi e l’exchange di criptovalute in fallimento Voyager Digital, che avevano firmato pacchetti di salvataggio con Ftx dopo che lo spettacolare crollo di TerraUSD a maggio aveva spinto molte aziende sull’orlo del collasso.

La situazione di Ftx è diventata insostenibile dopo una crisi di liquidità dovuta al ritiro di miliardi di fondi da parte dei clienti. Il fenomeno alimenta anche le preoccupazioni sul futuro dell’industria delle criptovalute, che ora deve riconquistare la fiducia di eventuali investitori.

