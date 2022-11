Max Verstappen supera Lewis Hamilton: chi sono i 10 piloti più pagati della Formula 1

Max Verstappen ha già battuto Lewis Hamilton in pista, vincendo il campionato piloti di Formula 1 della scorsa stagione. Ora, con il secondo titolo consecutivo già pronto da settimane, la stella della Red Bull Racing ha superato il suo rivale della Mercedes anche nella gara finanziaria.

Verstappen in cima alla classifica

Secondo le stime di Forbes, Verstappen è il pilota più pagato della F1 per il 2022, con un totale di 60 milioni di dollari al lordo delle imposte derivanti dal suo stipendio e dai bonus. Hamilton, che è stato il pilota più pagato nella classifica degli atleti di Forbes ogni anno dal 2013, scende così al secondo posto con una stima di 55 milioni di dollari.

Fernando Alonso di Alpine, l’ultimo pilota a essersi piazzato sopra Hamilton nella classifica dei guadagni, si piazza al terzo posto con una stima di 30 milioni di dollari, seguito da Sergio Pérez, compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull (26 milioni di dollari) e Charles Leclerc della Ferrari (23 milioni di dollari).

In totale, i dieci piloti più pagati della Formula 1 incassano circa 264 milioni di dollari, con un aumento del 25% rispetto alle proiezioni del 2021, generate durante la stagione. I guadagni delle sponsorizzazioni sono esclusi da questa classifica, in parte perché la Formula 1 offre poche opportunità di marketing rispetto, ad esempio, al tennis o all’Nba.

La maggior parte dei piloti, inoltre, dedica poca attenzione agli accordi al di fuori delle apparizioni che sono tenuti a fare per le loro squadre e per gli sponsor, e solo in pochi raccolga più di 1 milione di dollari, con le entrate di Hamilton fuori dalla pista stimate a 8 milioni di dollari e quelle di Verstappen a 2 milioni di dollari per la lista di Forbes del 2022.

Guadagni sempre più alti per i piloti

I piloti hanno motivo di credere che i loro compensi continueranno ad aumentare, e non solo perché la serie è in crescita. Il nuovo tetto di spesa della F1, introdotto la scorsa stagione, limiterà le spese dei team in settori chiave a 135 milioni di dollari l’anno prossimo, costringendo Mercedes, Ferrari e Red Bull a modificare i loro bilanci rispetto ai tempi in cui potevano spendere 300 o 400 milioni di dollari senza alcun controllo.

Se da un lato si sono dovute ridurre le spese di progettazione e ricerca, dall’altro le retribuzioni dei piloti sono escluse dal calcolo del tetto dei costi. Cosa che permette ai proprietari delle scuderie più ricche di avere una voce di spesa a cui possono continuare ad attingere. Gli addetti ai lavori prevedono che la ricerca di un vantaggio competitivo all’interno del nuovo modello farà lievitare le retribuzioni dei piloti nei prossimi anni.

I piloti più pagati della Formula 1 nel 2022

#1 – 60 milioni di dollari per Max Verstappen

Team: Red Bull Racing | Nazionalità: Paesi Bassi | Età: 25. Stipendio: 40 milioni di dollari | Bonus: 20 milioni di dollari.

Verstappen, che ha firmato un nuovo contratto prima della stagione, chiude il 2022 con 15 vittorie in gara, tra cui quella di domenica ad Abu Dhabi. Il pilota ha stabilito un nuovo record in F1, oltre ad accumulare 146 punti di vantaggio in classifica. Questo ha aiutato la Red Bull a conquistare il suo primo campionato costruttori dal 2013 ponendo fine alla striscia di otto trionfi consecutivi della Mercedes.

#2 – 55 milioni di dollari per Lewis Hamilton

Team: Mercedes | Nazionalità: Regno Unito | Età: 37. Stipendio: 55 milioni di dollari | Bonus: $0.

Hamilton, che ha vinto quattro campionati piloti consecutivi dal 2017 al 2020 e ha mancato per un soffio il quinto l’anno scorso, ha vissuto un 2022 difficile scendendo al sesto posto in classifica e finendo senza vittorie in gara per la prima volta nei suoi 16 anni di carriera in Formula 1. Il suo contratto è valido fino alla prossima stagione e quest’autunno ha dichiarato di aspettarsi di firmare un nuovo accordo pluriennale con la Mercedes, smorzando le voci su un suo possibile ritiro.

Nel caso in cui decida di ritirarsi, avrà molto da fare. Il pilota inglese, infatti, è il fondatore di un team di corse off-road chiamato X44 nella serie Extreme E, ha una piccola partecipazione nei Denver Broncos della Nfl e ha lanciato una società di produzione cinematografica e televisiva chiamata Dawn Apollo Films.

#3 – 30 milioni di dollari per Fernando Alonso

Team: Alpine | Nazionalità: Spagna | Età: 41. Stipendio: 30 milioni di dollari | Bonus: $0

Alonso, piazzatosi al nono posto nella classifica piloti nella sua seconda stagione con Alpine dopo due anni di assenza, passerà all’Aston Martin per la stagione 2023 per sostituire il ritirato Sebastian Vettel. Lo spagnolo avrebbe dovuto effettuare la prima sessione di test con la nuova squadra ad Abu Dhabi dopo il finale di stagione di domenica.

#4 – 26 milioni di dollari per Sergio Pérez

Team: Red Bull Racing | Nazionalità: Messico | Età: 32. Stipendio: 10 milioni di dollari | Bonus: 16 milioni di dollari

Pérez è entrato nel finale di stagione a pari merito con Charles Leclerc nella corsa ai punti, ma il monegasco lo ha superato per il secondo posto ad Abu Dhabi per un vantaggio di tre punti, negando alla Red Bull un 1-2 nella classifica piloti. La stagione del messicano è stata oscurata da un litigio con il compagno di squadra Max Verstappen nella penultima gara, il Gran Premio di San Paolo della scorsa settimana.

Dopo che Verstappen ha rifiutato un ordine del team Red Bull di lasciar passare Pérez, quest’ultimo, alla sua seconda stagione con la Red Bull, ha risposto via radio che “questo dimostra chi è veramente”. A maggio il messicano ha firmato per altri due anni con la squadra.

#5 – 23 milioni di dollari per Charles Leclerc

Team: Ferrari | Nazionalità: Monaco | Età: 25. Stipendio: 12 milioni di dollari | Bonus: 11 milioni di dollari

Leclerc ha vinto due delle prime tre gare della stagione e ha chiuso al secondo posto in classifica dopo una lotta serrata con Sergio Pérez della Red Bull. Il suo contratto è valido fino al 2026 e il presidente della Ferrari John Elkann ha dichiarato che la squadra dovrebbe essere in grado di conquistare un titolo entro quella data, anche se il pilota della Rossa sembra avere in mente un orizzonte temporale più breve. “Sono molto impaziente”, ha dichiarato a motorsport.com. “Mi preparerò e farò tutto il possibile per essere campione del mondo nel 2023”.

#6 – 17 milioni di dollari per Sebastian Vettel

Team: Aston Martin | Nazionalità: Germania | Età: 35. Stipendio: 15 milioni di dollari | Bonus: 2 milioni di dollari

Vettel, quattro volte campione della serie, si ritira dopo 16 anni di Formula 1. Non vince una gara dal 2019, ma lascia questo sport con 53 vittorie in carriera, il terzo miglior risultato nella storia, dopo Lewis Hamilton (103) e Michael Schumacher (91).

#6 – 17 milioni di dollari per Daniel Ricciardo

Team: McLaren | Nazionalità: Australia | Età: 33. Stipendio: 15 milioni di dollari | Bonus: 2 milioni di dollari

Ricciardo aveva firmato con la McLaren fino al 2023, ma la scuderia ha rescisso il suo contratto ad agosto, lasciandolo senza un team in vista della offseason. Si dice che potrebbe diventare un pilota di riserva per la Mercedes o la Red Bull. Ricciardo, protagonista della docuserie di Netflix Drive to Survive, starebbe collaborando con Hulu per sviluppare una serie televisiva incentrata sulla Formula 1.

#8- 15 milioni di dollari per Carlos Sainz

Team: Ferrari | Nazionalità: Spagna | Età: 28. Stipendio: 8 milioni di dollari | Bonus: 7 milioni di dollari

Sainz è finito per sprofondare al quinto posto nella classifica piloti, ma l’ottimo inizio di stagione gli ha permesso di ottenere un prolungamento del contratto di due anni in aprile, che lo terrà alla Ferrari fino al 2024. Quest’anno ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera nel Gran Premio di Gran Bretagna a luglio.

#9 – 11 milioni di dollari per Lando Norris

Team: McLaren | Nazionalità: Regno Unito | Età: 23. Stipendio: 5 milioni di dollari | Bonus: 6 milioni di dollari

Nel 2021 Norris ha fatto notevoli passi avanti, conquistando la prima pole e quattro podi. Risultati che gli hanno permesso di prolungare il contratto fino al 2025. Nel 2022 è sceso al settimo posto in classifica, ma è ancora considerato uno dei migliori talenti della prossima stagione, quando farà coppia con il ventunenne Oscar Piastri alla McLaren.

#10 – 10 milioni di dollari per George Russell

Team: Mercedes | Nazionalità: Regno Unito | Età: 24. Stipendio: 3 milioni di dollari | Bonus: 7 milioni di dollari

Russell ha impressionato nella sua stagione di debutto con la Mercedes, conquistando la prima pole position a luglio e la prima vittoria a San Paolo la scorsa settimana. Questo gli ha permesso di finire sopra il compagno di squadra Lewis Hamilton nella classifica stagionale, al n. 4.

Poiché sono pochi gli stipendi dei piloti di Formula 1 disponibili pubblicamente, Forbes ha generato le stime dei compensi in pista in collaborazione con Caroline Reid, collaboratrice di Forbes.com della società di dati Formula Money.

Le stime si basano su documenti finanziari, legali e notizie trapelate dalla stampa, oltre che su conversazioni con addetti ai lavori, e sono arrotondate al milione più vicino. I piloti ricevono in genere uno stipendio di base più bonus per i punti ottenuti o per le vittorie in gara o nel campionato, il cui importo dipende dalle dimensioni del team e dalla loro esperienza. I compensi al di fuori della pista, comprese le sponsorizzazioni, non sono inclusi in questa classifica. Forbes non detrae le tasse o i compensi degli agenti.

