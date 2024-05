Lewis Hamilton lancia il primo spirit analcolico di agave blu al mondo

Contenuto a cura di Mr. Dee Still, beverage media company Il sette volte campione di Formula Uno e imprenditore Lewis Hamilton, insieme all’esperto di agave e al co-fondatore e maestro distillatore di Casa Lumbre, Iván Saldaña, ha presentato Almave, il primo spirit analcolico di agave blu al mondo. Si tratta del primo spirit analcolico prodotto in Messico con agave blu di Jalisco, secondo le tecniche di distillazione della tequila. Il team ha presentato due prodotti: Almave Ámbar Distilled Non-Alcoholic Blue Agave Spirit, creata per essere sorseggiata neat, e Almave Blanco Distilled Non-Alcoholic Blue Agave Spirit, pensata per la miscelazione. Un’alternativa all’offerta di mercato

Sebbene la tequila sia stato il distillato preferito di Lewis Hamilton, lo sportivo desiderava un’alternativa: quando si è reso conto che c’era una lacuna nel mercato, ha unito le forze con gli innovatori di Casa Lumbre per creare un prodotto autentico che segua e rispetti il processo tradizionale e la maestria dei tequileros in forma analcolica.

Simile al tequila, Almave è prodotta con le stesse materie prime ed anche nella stessa zona del Messico, saltando il processo di fermentazione in cui il liquido diventa alcol. Per questo motivo, Almave non è indicato come tequila (denominazione protetta in Messico), ma come Blue Agave Spirit (acquavite di agave blu), offrendo ai bevitori la possibilità di assaporare il gusto e il carattere fresco e distinto dell’agave del tequila, senza l’alcol.

La dichiarazione di Lewis Hamilton

“Sono entusiasta di far conoscere Almave, un progetto a cui ho lavorato a lungo insieme a Casa Lumbre: c’è una grande richiesta di alternative di qualità per quei momenti in cui le persone non vogliono bere alcolici, ma non vogliono nemmeno scendere a compromessi con il gusto, ed è per questo che era importante che il nostro prodotto includesse l’agave per riflettere il gusto della tequila”, ha detto Hamilton. “Penso che il sapore sia fantastico e che quello che abbiamo creato sia diverso da qualsiasi altra cosa sul mercato; quindi, non vedo l’ora di vedere cosa ne pensano i consumatori”.

“Siamo immensamente orgogliosi di come stiamo guidando la categoria degli analcolici rimanendo fedeli alla produzione e all’artigianato del tequila, in particolare all’uso di vera agave e alla distillazione”, ha dichiarato Iván Saldaña. “Anche se esistono metodi più veloci, non potevamo immaginare un distillato degno di nota senza di essa. Così, sfruttando le nostre profonde conoscenze e il nostro spirito di scoperta, abbiamo creato Almave Blue Agave Spirit”.

Almave Ámbar Blue Agave Spirit comprende note di agave blu tostata, caramello dolce e legno tostato. È ottimo per essere sorseggiato liscio o per un Paloma o un Margarita.

