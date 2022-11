BFC Media premia il meglio del Private Banking e del Wealth Management

Bfc Media, ha conferito i premi della sesta edizione del Private Banking Awards. La kermesse milanese, organizzata nel quadro del ciclo di eventi ForbesLive e sostenuta dalla sua prima edizione da Private (il più autorevole mensile italiano dedicato a questo settore, fondato da BFC nel 2015 e diretto da Andrea Giacobino), ha avuto luogo a Palazzo Mezzanotte e ha celebrato i migliori protagonisti del mercato italiano davanti a oltre 200 top manager delle principali realtà italiane e internazionali legate ai settori del Private Banking e del Wealth Management.

Sono stati trentuno i premi assegnati scelti tra i 93 finalisti, selezionati in una rosa finale frutto di una short-list che ha previsto 3 nomination per ognuna delle categorie. Massimo Doris di Banca Mediolanum, è il ceo dell’anno; premiati anche Fabio Innocenzi di Banca Finint come Top Manager Italian Private Bank, Stefano Loconte di Loconte & Partners per Best Lawyer, Maurizio Zancanaro del Gruppo BPER come Industry Testimonial, Roberto Coletta di Deutsche Bank come Top Manager International Private Bank, infine Manuela Maccia di Lombard Odier Italia come Woman Of Private Banking.

Andrea Ragaini @Banca Generali Private Andrea Rotti @Banca Ersel Antonio Peccati @Allianz Bank Financial Advisors Claudio Moro @BancaInvestis Fabio Innocenzi @Banca Finint Gabriele D’Agosta @Credit Suisse Giampaolo Stivella @FinecoBank Gianluca La Calce @Fideuram Intesa Sanpaolo PB Greta Teot @Mediobanca Ilaria Mori @STP Scouting Tra Partners Leonardo Righi @Banca Aletti Lorenzo Fuscà @Banca Profilo Manuela Maccia @Lombard Odier Marcello Sallusti @Kairos Investment Management Londra Mario Buquicchio @CA Indosuez Wealth Massimo Doris @Banca Mediolanum (in video) Ritira Giovanni Pirovano @Banca Mediolanum Maurizio Primanni @Excellence Consulting Maurizio Zancanaro @Gruppo BPER Olaf Foschi @Credit Agricole Paolo Federici @UBS Paolo Martini @Azimut Holding Paolo Roncati @Deutsche Bank Paolo Vistalli @Cassa Lombarda Renato Miraglia @Unicredit Roberto Coletta @Deutsche Bank Stefano Loconte @Loconte&Partners Stefano Schrievers @BNL-BNP Paribas Stephan Vacher @CREDEM Euromobiliare Ugo Loeser @ArcaFondi SGR Umberto Palmidoro @1OAK Alessandro Carnicelli @BNL-BNP Paribas

