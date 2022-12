Bernard Arnault supera Elon Musk: ora è la persona più ricca del mondo

Elon Musk non è più l’uomo più ricco del mondo. Il proprietario di Twitter e Tesla è stato superato dal fondatore e proprietario di Lvmh, Bernard Arnault, nella classifica dei miliardari in tempo reale di Forbes.

Il patrimonio di Musk è sceso a 185 miliardi di dollari: si tratta del valore più basso dal 2021. Musk ora ‘vale’ più di 130 miliardi di dollari in meno rispetto al 4 novembre 2021, quando le azioni del suo produttore di veicoli elettrici hanno raggiunto il massimo, dopo l’annuncio del grosso ordine di Hertz per Tesla. Inoltre, il suo patrimonio è inferiore di oltre 70 miliardi di dollari rispetto al 13 aprile 2022, il giorno prima di rendere pubblica la sua offerta pubblica di acquisto per Twitter da 44 miliardi di dollari.

Arnault, amministratore delegato della società madre del marchio di lusso Louis Vuitton, Lvmh, ha conquistato così il titolo di più ricco del mondo, con un patrimonio personale che, alle 9.30 del 9 dicembre, era di 186,3 miliardi di dollari.

Il calo del patrimonio di Musk

Alla fine di settembre 2021, mentre le azioni di Tesla salivano alle stelle,Musk superava Jeff Bezos, diventando la persona più ricca del mondo e la terza (dopo Bezos e Arnault) ad avere, almeno per un momento, un patrimonio di almeno 200 miliardi di dollari. Ora, dopo 14 mesi ricchi di eventi, la corsa dell’imprenditore è finita, almeno per ora.

Come riporta Reuters, le azioni di Tesla, che hanno perso oltre il 47% da quando Musk ha fatto la sua offerta di acquisto di Twitter all’inizio dell’anno, sono scese del 2,7%. Oltre a Tesla, Musk è anche a capo della società missilistica SpaceX e di Neuralink, una startup che sta sviluppando chip cerebrali. Il titolo di persona più ricca del mondo sembra dovere rimanere, ancora per un po’, una questione tra Elon Musk e Bernard Arnault: il terzo in classifica, l’indiano Gautam Adani, ha un patrimonio di circa 133 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.