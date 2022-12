L’Angi consegna gli Oscar dell’innovazione. Premio speciale a Danilo Iervolino

Un riconoscimento ai giovani innovatori che, nell’ultimo anno, si sono distinti con idee imprenditoriali di successo. L’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) ha consegnato all’Auditorium dell’Ara Pacis, a Roma, il Premio Angi – Oscar dell’innovazione, arrivato alla quinta edizione.

I vincitori

Alla presenza di diversi esponenti delle istituzioni, dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sono state premiate 25 aziende, suddivise in 12 categorie:

Agritech & Sustainability: Rachael ed Enismaro

Energy & Environment: Sinergy Flow

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green

Aerospace & Robotics: Aiko e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel

Entrepreneurship & Tech: A3Cube, Wiralex – WorldZ, Ndg

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo

Science & Health: Zenit Studio e Nomos

Durante l’evento sono stati consegnati anche alcuni riconoscimenti speciali. Tra i premiati Danilo Iervolino, editore delle testate di Bfc Media (tra cui Forbes Italia e L’Espresso) e presidente della Salernitana. “Sono felicissimo quando sento giovani che hanno voglia di innovare, di avere coraggio. Questi sono i giovani che cambieranno il mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno coraggio, che vogliono rompere lo status quo“, ha dichiarato Iervolino. “I giovani devono entrare sempre più nell’agenda politica di un governo, devono avere spazio. Bisogna cassare il conflitto generazionale. Dai giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi differenti. Dobbiamo dare supporto ai giovani”.

Un premio speciale è andato poi a Lorenzo Zurino, fondatore e ceo di The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily e presidente Ief – Italian Export Forum. Altri riconoscimenti per Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Itt), Andrea Dianetti, attore e conduttore, Andrea Visconti, imprenditore e content creator di Buster-K, Domenico De Rosa, presidente di Smet, Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, e Nicola Alemanno, sindaco di Norcia.

Il Premio Angi

“Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese”, ha dichiarato il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri. “Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali. Ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’ecosistema economico italiano”.

