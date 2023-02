Dormire tra i boschi o sorvolare il lago di Como in elicottero? 6 idee per festeggiare un San Valentino fuori dal comune

Dormire in un cubo tra le Dolomiti

Dormire tra i boschi, visitare di notte i Musei Vaticani. Soggiornare in una tenuta nel cuore della Toscana o sorvolare i grattacieli di Milano in elicottero. Ecco qualche idea per festeggiare il giorno diall’insegna del lusso e della cultura.

Sul lago di Dobbiaco (Bolzano), immersi tra le Dolomiti, si può trascorrere la notte ammirando le stelle, comodamente distesi sui letti degli Skyview Chalets, futuristici ‘cubi’ di vetro con soffitto che scompare. Un rifugio tra i boschi, dove il design fa la sua parte con architetture sostenibili, e dove all’interno troverai: cucina attrezzata, divano e angolo con tisane, frigo, macchina del caffè, sauna a raggi infrarossi e idromassaggio. Passeggiando tra i vari chalet (ogni cubo si estende per circa 35 mq), si potrà accedere anche a un’enoteca esclusiva con negozio e sala degustazioni, utilizzare i barbecue gratuiti o pescare nel lago.

Al mattino, la colazione a base di prodotti biologici e regionali viene servita direttamente in camera, mentre per pranzo e cena c’è il ristorante “Il Fienile” sul lago con specialità tirolesi gourmet. Tante, inoltre, le attività che si possono fare per gli amanti dello sport: nelle vicinanze si trovano infatti un’area sciistica 3 Cime Dolomiti per 100 km di piste, escursioni invernali, con e senza ciaspole e tour di sci alpinismo o sci di fondo.

Scoprire i lati segreti delle città e dei musei più famosi

Qui bisogna fare una premessa: ci sono esperienze decisamente di lusso, non alla portata di tutti, ma ci sono anche proposte più ‘democratiche’, che faranno felici gli amanti della cultura. Dal 2006 IFEXPERIENCE crea esperienze esclusive legate al mondo dell’arte, supportando anche aziende e brand a elaborare piani di comunicazione ad hoc. I fondatori sono Daniela Bianco, architetto con un background internazionale, e Filippo Cosmelli, storico dell’arte e specialista di marketing. Il loro è un team altamente specializzato: producer, storyteller, storici dell’arte che propongono una serie di percorsi unici alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese, e non solo.

Si parte da proposte come “Roma nascosta”, in cui esplorare siti decisamente non turistici come antiche cappelle barocche e farmacie d’epoca, o “Invito a palazzo”, con un pranzo esclusivo all’interno di una dimora storica veneziana. O ancora “I grandi musei svelati, visite private alla scoperta della Galleria Borghese o dei Musei Capitolini, e persino aperture in esclusiva come quella dei Musei Vaticani, a porte chiuse e in compagnia di un esperto d’arte, per ammirare in completa solitudine i capolavori di Raffaello.

Volare, nel blu dipinto di blu

Si chiama Verticaltour.it ed è il primo progetto italiano di city flight seeing. “Nelle grandi capitali mondiali come New York, Londra, Tokio, Sidney (solo per citarne qualcuna), è un servizio presente già da lungo tempo: in Italia abbiamo scelto Milano, metropoli all’avanguardia e trend setter per eccellenza”, si legge dal sito. La compagnia offre la possibilità di sorvolare la metropoli meneghina, godersi un romantico tramonto sul lago di Como, e sulle sue perle Bellagio e Cernobbio, pranzare in un rifugio in alta quota sui monti della Valtellina, o visitare i vigneti della Franciacorta con degustazione in cantina.

Sono a disposizione elicotteri di categoria vip, approvati per il trasporto pubblico di passeggeri, e tutti i voli sono effettuati secondo le prescrizioni dell’Autorità per l’Aviazione Civile. Per il volo sul cielo di Milano, si decollerà da un eliporto situato su un grattacielo, e durante l’esperienza potrai ammirare da una nuova prospettiva i grattacieli di City Life e Porta Nuova con la Torre Unicredit (l’edificio più alto d’Italia con i suoi 231 metri), la Torre Allianz, la Torre Generali e il Bosco Verticale. Poi naturalmente rotta verso il Duomo e il Castello Sforzesco, per finire sullo stadio di San Siro e i Navigli. Un volo dedicato, infine, anche per arrivare in Valtellina e ammirare lo spettacolo della neve sulle piste, sorvolando le Alpi lombarde. Senza dimenticare, in caso di occasioni uniche come ricorrenze o sorprese, la possibilità di richiedere un itinerario diverso realizzato su misura.

In una tenuta nel cuore della Toscana

Era il 1993 quando Ferruccio Ferragamo, assieme alla propria famiglia, ha ridato vita al millenario borgo del Borro, valorizzandone storia, tradizioni ed eccellenze. Rocca inespugnabile nel XII secolo, nella metà degli anni ‘50 Il Borro diviene proprietà del Duca Amedeo di Savoia-Aosta, che nel 1993 ne cede appunto la proprietà alla famiglia Ferragamo. Si estende su una superficie di 1100 ettari nel cuore del Valdarno di Sopra, e a Il Borro ogni ospite potrà scegliere tra diverse soluzioni: l’esclusiva Dimora Storica, Villa Casetta, le 38 eleganti e raffinate suites all’interno del borgo medievale e le 20 nuove suites “Aie del Borro”.

Un’immersione nella cultura toscana più autentica, dove potrai scegliere tra numerose experience messe a disposizione dalla struttura. Innanzitutto le degustazioni delle pregiate etichette della loro cantina, la Galleria Vino & Arte, gli itinerari in vigna e le visite alla vecchia barricaia. Itinerari tailor-made alla scoperta dei vini, in un percorso a 360 gradi nel cuore della produzione vinicola toscana. C’è anche spazio per l’arte: nella collezione privata di incisioni di Ferruccio Ferragamo spiccano nomi come Mantegna, Dürer, Aldegrever, Parmigianino, Bloemart, Rembrandt, Callot, Tiepolo, Canaletto, Fattori, Whistler, Tissot, ma anche contemporanei come Chagall, Picasso e Warhol.

Il Borro offre inoltre lezioni per chi ama andare a cavallo o per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’equitazione per la prima volta, e lezioni di cucina, per entrare in contatto con l’essenza della cultura culinaria toscana. Sempre per gli amanti del buon cibo, c’è la possibilità di scoprire il tartufo, attraverso esperienze guidate in Valdarno, Casentino, a Cortona, Montepulciano e Tuoro con degustazione e pranzo. Per gli sportivi, invece, la tenuta riserva numerosi sentieri da esplorare, itinerari da percorrere in bicicletta, campi da tennis, calcio e golf. Spazio anche all’artigianato locale con le botteghe che animano l’antico borgo medievale per ammirare gioielli, tessuti, abiti, scarpe e pittura (disponibili su richiesta anche laboratori di artigianato sugli antichi mestieri secolari). La struttura, infine, organizza tour guidati dedicati alla scoperta delle principali città Toscane quali Firenze, San Gimignano, Volterra, Siena e tutta l’area del Chianti. In slitta con Balto (huskysleddog.com) (huskysleddog.com) In corsa su una slitta in Val Badia, sulle Dolomiti. Dal sito di Husky Sled Dog , si possono prenotare escursioni uniche in compagnia di Siberian Husky. L’idea è di Greta Bonavoglia e Italo Facenti, e nasce dal loro forte amore per gli animali. Si possono scegliere tre tipologie di tour: Super Tour, dove esperti istruttori di sleddog vi insegneranno a condurre in piena autonomia la vostra slitta vi accompagneranno nel fantastico scenario del Monte Putia in un percorso di circa 4 km per la durata di 1 ora, Top Tour, dove il percorso si estende su circa 6 km verso il Parco Puez-Odle, e infine l’Excelsior con un viaggio al tramonto verso l’altopiano del monte Putia con un’escursione notturna di circa due ore.

A lezione di cucina, gourmet

Una lezione indimenticabile per una serata romantica dove, su indicazione di uno chef esperto, potrai cucinare un menu afrodisiaco in un percorso culinario dedicato all’amore dall’antipasto al dolce. È una delle proposte di Eataly per il giorno di San Valentino, nella sede di Milano Smeraldo. In alternativa, sempre nella fascia oraria dalle 19 alle 22, e sempre a Milano Smeraldo, si può sperimentare con la creazione di una cena di coppia, dividendo i compiti delle preparazioni.

Al termine della lezione si potrà naturalmente assaggiare quanto preparato insieme a un calice di vino.

