Dall’Aviation Gin al Ron Santiago: una selezione di 23 distillati da provare nel 2023

Sapori decisi, abbinati a note sublimi capaci di offrire esperienze straordinarie per il palato. Sono queste alcune delle caratteristiche dei distillati che attendono gli appassionati nel 2023. Da Janneau a Glenfarclas, passando per Maison Hine fino a Glencadam, ogni marchio presenta la sua proposta per provare a stupire ancora una volta i clienti più affezionati. Forbes Italia ha selezionato una lista dei 23 migliori distillati sul mercato.

Ramsbury London Dry Gin

In Inghilterra, le Tenute Ramsbury rappresentano un esempio di applicazione dei principi di eco-sostenibilità e km zero fino a poter usare senza timore la definizione Single Estate. Tutto avviene nella proprietà collocata tra Londra e Cardiff, ampia 19.600 ettari. I campi coltivati sono intervallati da piccoli boschi. Il limpido e incontaminato fiume Kennet dona l’acqua che viene usata in distilleria e per la crescita di piante e l’allevamento di animali da fattoria.

A Ramsbury il processo produttivo è circolare, nel senso che tutto viene riutilizzato senza sprecare nulla. Per realizzare la base alcolica ad esempio, il grano utilizzato è della pregiata varietà Horatio che cresce sulle lussureggianti colline del Wiltshire, utilizzato spesso in alta pasticceria, a cui vengono aggiunte nove componenti botaniche: ginepro, mela cotogna, coriandolo, angelica, giaggiolo, liquirizia, limone, arancia e cannella. Le botaniche vengono distillate con metodo tradizionale in small batch. Un London Dry morbido, perfetto per essere raffreddato in un Martini Cocktail o servito nel Gin Tonic.

Aviation

L’idea di questo gin, nasce nell’estate del 2005, durante un piccolo party a Seattle. Nel giugno del 2006, dopo quasi 30 tentativi, nasce Aviation Gin, frutto della prima collaborazione tra distillatori e baristi della storia americana. Si presenta di colore bianco cristallino, con splendide note di lavanda, cardamomo, sarsaparilla indiana, semi di anice e chiaramente bacche di ginepro. In bocca è deciso, si distingue per una presenza leggera di limone e ginepro ed un retrogusto di liquore cremoso di cereali, che lo differenzia da molti gin che conosciamo.

Yu Gin

La provenienza di questo gin è francese ma tra le sue botaniche ne spiccano due tipicamente orientali: il pepe di Sichuan e lo Yuzu, un agrume molto profumato utilizzato da bartender e chef di tutto il mondo. Le altre botaniche sono il ginepro, coriandolo, arancia amara e liquirizia. Vengono distillate separatamente nella regione del Cognac.

Solo dopo il completamento di tutte le distillazioni viene assemblato il gin con grande precisione. Al naso si percepisce subito il ginepro ma è un gin molto equilibrato in cui emergono bene le note pepate, di lime e di liquirizia. All’assaggio stupisce per il contrasto tra il primo impatto sul ginepro e la grande apertura fornita dallo Yuzu che nel retrogusto si accompagna al pepe di Sichuan. Ideale per preparare dei Gin Tonic e per dare un tono agrumato e speziato ai cocktail a base gin.

Imperial Collection Ultra Premium Uovo Fabergé Bianco/Rosso

La raffinata vodka russa Imperial Gold ha vinto i più alti riconoscimenti nei premi e nelle competizioni internazionali grazie alla sua consistenza eccezionalmente morbida. Imperial Gold dal 2016 è la Vodka più venduta in Russia ed è quella che in quell’anno ha avuto il tasso di crescita più alto al Mondo. La confezione a forma di uova nello stile Fabergé è unica e preziosa. Tutti i prodotti sono decorati con elementi in oro 24 carati e cristalli colorati e sono contenuti in un’elegante confezione regalo di velluto rosso.

Hse/Finish dal mondo- Extra vieux finish sauterne château la tour blanc 2007

Dopo più di 8 anni di invecchiamento nella più pura tradizione Hse, questo rum agricole millesimato viene affinato per quasi 1 anno in botti di Château La Tour Blanche, 1er Cru di Sauternes. Al naso esprime morbidezza con note di miele d’acacia e frutto della passione. Dopo alcuni secondi si aprono aromi di albicocca e fichi canditi, arricchiti da un tocco di pan di zenzero.

Al palato, di una accattivante rotondità, rivela sublimi note mielate di frutta secca e moscato prima di offrire un piacevole finale di buccia d’arancia. Un’esperienza straordinaria che delizierà gli amanti dei

prodotti rari.

Rum Montebello Vieux 10yo

La distilleria Montebello è stata fondata nel 1930 dalla famiglia Dolomite, inizialmente con il nome di Carrère Distillery, dal nome del paese in cui si trova, vicino a Petit Bourg. Durante la seconda guerra mondiale è difficile la situazione non è facile, e l’attività declina lentamente fino al 1966. Sulle ceneri nel 1975, Carrère distilleria viene rinominata Montebello e modernizzata, diventando il terzo produttore di rum della Guadalupa.

Il loro Rum Montebello Vieux dal color abra oro, 10y ha un naso è ricco, con note di frutta secca tostate, prugne essiccate. Ricco di note sottili di legno e spezie, mentre al gusto si presenta corposo e delicato con un finale semi-lungo con dolcezza che va a poco a poco svanendo.

Barbancourt Riserva Speciale 8 y.o.

Nel 1862 Duprè Barbancourt, originario della regione francese della Charente (quella stessa regione, cioè, in cui si produce il Cognac), mise a punto la ricetta di un Rhum haitiano che da allora porta il suo nome. Egli utilizzò il metodo charentaise della doppia distillazione, a quel tempo riservata solo ai più grandi Cognac, per ottenere un prodotto unico. Barbancourt è un Rhum agricolo, prodotto direttamente dalla fermentazione del succo fresco di canna da zucchero (e non dalla melassa).

Viene invecchiato in fusti di quercia del Limousin, nelle cantine del Domaine Barbancourt, ad Haiti. Di colore dorato brillante, al naso riporta note di miele, mela verde e praline con una nota che ricorda il Sauternes. Al gusto è morbido e setoso senza perdere nulla in carattere e complessità. Si avvertono sentori di marmellata di albicocche, zucchero d’orzo, torrone, succo di canna e zenzero.

Don Papa Sherry Cask

Don Papa nasce sull’Isola di Negros (localmente conosciuta come Sugarlandia) dove si trova un vulcano attivo, il Monte Kanlaon. Alle sue pendici si trovano campi infiniti di canna da zucchero che brillano sulla terra fertile. Gli antichi mulini per lo zucchero sull’Isola di Negros macinano la Caña Morada, la varietà originale di canna da zucchero, per creare la famosa melassa nota localmente come Black Gold. La melassa viene quindi fermentata prima di essere distillata con metodo a colonna alla Bago Distillery.

Quindi il rum viene invecchiato in botti di quercia in un clima particolarmente caldo, umido e tropicale. Il clima tipico di Sugarlandia. Una volta distillato viene fatto invecchiare per quattro anni in botti di quercia americana che hanno contenuto Bourbon. Successivamente, per 18 mesi, il rum viene diviso in 4 tipologie di botti che hanno contenuto 4 diverse tipologie di sherry.

Il Master Blender unisce sapientemente i 4 invecchiamenti e il prodotto viene imbottigliato senza essere filtrato per mantenere vivi tutti gli aromi della distillazione e dei successivi invecchiamenti. E di colore ambrato scuro e al gusto è ricco, profondo e persistente. Sono percepibili sentori marcati di uvetta, prugna e fichi maturi.

Ron Santiago Extra Anejo 11 Anos

Il Rum di Cuba chiamato anche Ron ligero, non ha bisogno di introduzioni, e il merito è anche del metodo di distillazione, di invecchiamento e di miscela sviluppatosi a Cuba, e in particolare a Santiago de Cuba, che continua a rappresentare ancor oggi la più alta espressione della tecnica di fabbricazione del Ron ligero. Il Ron Santiago de Cuba è fabbricato, invecchiato e imbottigliato unicamente nella città di Santiago de Cuba, nella prima e più antica fabbrica di Ron cubano, risalente al 1862.

L’invecchiamento, totalmente naturale al 100%, viene effettuato in botti di rovere bianco selezionate e molto vecchie, alcune sono in uso da più di 70 anni. II calore e l’umidità dei Tropici accelerano naturalmente l’evaporazione dell’acool e la fusione con le sostanze legnose. Da provare l’Extra Añejo 11 años, che invecchia per undici anni in barili di rovere bianco.

La sintesi della grande esperienza dei Maestri Roneros della cantina d’invecchiamento di Santiago de Cuba. L’intenso sapore ed aroma trasmettono sensazioni uniche tipiche di un prodotto di qualità, secco ma con retrogusto intenso, morbido ed equilibrato.

Coloma 15 años (spanish rum)

La famiglia Constain è la creatrice del Coloma Rum nel 1959. Alberto Constain Medina è diventato il proprietario della hacienda, costruita alla fine del dicianovvesimo secolo nel villaggio di Fusagasuga nel centro della Colombia. Inizialmente coltivano caffè, chiamato Coloma, qualche anno iniziarono a produrre un liquore con lo stesso nome, che diventa in breve tempo molto popolare in tutto il Paese. Nel 2005 il figlio decide di ricominciare la produzione di rum con l’aiuto di due master blenders colombiane, Sandra Reatigui e Judith Ramirez.

Distillato dalla melassa di due varietà di canne, Coloma 15 anni è invecchiato in botti di rovere americano, usato una volta per invecchiare il Bourbon e poi da 3 a 5 mesi in botti di rovere di liquore ex-caffè. Riporta al naso aromi di vaniglia, caffè e cioccolato amaro e delicate note legnose. Al palato troviamo invece vaniglia, moka e legno.

Centenario 25 años

Il Costa Rica è una piccola Repubblica centroamericana che rappresenta un vero e proprio angolo di paradiso per tutti coloro che sono alla ricerca di un autentico contatto con la natura. Centenario è il rum nazionale del Costa Rica, realizzato alla distilleria Fanal, acronimo de Fabrica National de Liquor, fondata nel 1850. L’affinamento del rum Centenario avviene a Curridabat (San Josè) a 1300m s.l.m e la master blender è Susana Masis dal 1985.

Realizzato con rum selezionati dalla Gran Riserva dell’azienda con metodo solera che miscela invecchiamenti dai 6 ai 25 anni. Al naso è molto aromatico con forti sentori di legno e mela verde. Al gusto è dolce, molto legnoso e la sua armonia di frutta verde lo rende un rum da apprezzare liscio grazie al suo perfetto bilanciamento.

Naga aged 10 y.o. Siam Edition

Il nome Naga Rum si ispira ai Naga, mitologici uomini-serpente, presenti nella cultura induista, buddhista e vedica. Naga rum è prodotto in Indonesia con canna da zucchero locale; viene prodotto e distillato nel Nord dell’Isola di Java secondo un processo di lavorazione ancestrale. La fermentazione della melassa è lenta e viene arricchita dall’aggiunta di lievito di riso rosso giavanese. Naga Rum è il risultato dell’assemblaggio di distillati in antichi Pot Still e in colonna.

Successivamente viene fatto un primo affinamento in botti di legno locale dette Jatti, e subito dopo un secondo passaggio di invecchiamento in botti ex-Bourbon. Distillato cinque volte con metodo a colonna, invecchia dieci anni in botti che in precedenza hanno contenuto Bourbon. Grazie alla sua lunga permanenza in legno acquista profumi di zucchero di canna, speziati e legnosi. Al gusto è rotondo con sentori di spezie e frutta candita.

Rum Pusser’s 15yo

Per prepararsi alla battaglia, i marinai spesso bevevano come rito il Pusser’s Rum per farsi forza. Un distillato che è originario della Royal Navy, ossia il rum che dal 1655 al 1970 la Marina britannica somministrava quotidianamente al suo personale. I Rum adatti a questo scopo venivano chiamati Navy o Pusser che deriva da Purser, ossia l’addetto alla somministrazione giornaliera del Rum, comunemente chiamata tot.

La tradizione oggi è finita, ma la ricetta tradizionale di questo Rum è stata rilevata nel 1979 dall’ex ufficiale di marina Charles Tobias, e rimessa in commercio con il nome di Pusser’s, e utilizzando allo scopo il Pot Still di Port Mourant, unico alambicco del 1800 in legno ancora in funzione per i rum. Nella versione 15 anni in botti di rovere, è morbido e pastoso e non subisce l’aggiunta di nessun aroma. Naturale al 100%.

Al naso note di cuoio, tabacco e uva passa, si uniscono a spezie come noce moscata e chiodi di garofano. All’assaggio si confermano le aspettative dell’olfattiva, e un’esplosione di zucchero di canna, caramello e melassa domina il palato.

Portón Mosto Verde Acholado

Il Pisco Portón è prodotto dal 1684 nella Hacienda La Caravedo a Ica (Perù) dove ha sede la più antica distilleria funzionante in America. Qui si mantengono i metodi tradizionali per la preparazione del distillato senza l’impiego di energia elettrica o di macchinari moderni. La pigiatura delle uve è affidata a delle grandi presse in legno e i canali utilizzano la gravità naturale per convogliare il liquido da una fase del processo di lavorazione all’altra.

Portón mosto verde acholado è un pisco con immediato aroma floreale, accompagnato da toni dolci di frutta matura come mandarini e uva passa. Tra gli aromi floreali spiccano rosa ed erbe aromatiche. Gusto dolce iniziale seguito da note di fiori ed erbe aromatiche come la citronella.

Grand Armagnac Janneau X.O. royal

Janneau è la più antica delle grandi Case di Armagnac. È stata infatti fondata da Pierre Etienne Janneau nel 1851, a Condom in Guascogna. Attualmente l’Armagnac Janneau è il marchio leader in tutto il mondo, distribuito in sessanta Paesi, ed è il numero uno anche in Italia; Janneau svolge un ruolo economicamente importantissimo per la regione dell’Armagnac. Le varietà di produzione sono in prevalenza Baco e Ugni Blanc (regioni del Bas Armagnac e della Ténarèze). Nella distillazione vengono impiegati entrambi i metodi. Le acquaviti più vecchie di questo blend arrivano a 30 anni. E’ uno degli Armagnac più premiati ai concorsi internazionali.

Hine Cigar Rèserve Extra Old

Fondata nel 1763, la Maison Hine è una delle più antiche aziende produttrici di Cognac. Per i suoi distillati utilizza esclusivamente le uve prodotte nei due cru più prestigiosi della regione, la Grande e la Petite Champagne. Tutti i suoi Cognac sono invecchiati per un periodo molto superiore ai requisiti di legge. Nei suoi 250 anni di storia, la maison Hine si è inoltre affermata in tutto il mondo come grande specialista nella produzione dei millesimati, un’autentica rarità nel settore del Cognac.

La superba reputazione internazionale di Hine è confermata dai 30 premi e riconoscimenti ottenuti negli ultimi cinque anni dalla Maison. Cigar Reserve ricorda i profumi di un legno prezioso e cannella dolce. E’ ricco e corposo nel suo carattere e i suoi aromi esotici rivelano un carattere avventuroso. E’ fantastico abbinato ad un sigaro a cui accompagna note pepate, speziate e di tabacco.

Kamiki Sakura Wood

Kamiki viene realizzato nelle vicinanze di Nara, l’antica capitale del Giappone ove è possibile visitare molti templi dell’ottavo secolo che si dice conferiscano alla città il suo potere spirituale. Kamiki è una parola giapponese formata da Kami che significa Dio e iki che significa respiro.Deriva da Ōmiwa, uno dei più antichi santuari shintoisti del Giappone (a Nara), tempio tutelare dei produttori di alcolici giapponesi, un nome perfetto per questo whisky che fa dell’equilibrio e dell’armonia la sua forza.

La nuovissima versione del whisky Kamiki, con finish di 6 mesi in botti di ciliegio giapponese, albero famoso in tutto il mondo per la fioritura in primavera (e la cerimonia dell’hanami): è il centro della cultura giapponese e migliaia di ciliegi sono stati piantati dai monaci intorno a Nara da secoli.

Glenfarclas 30 y.o.

Glenfarclas, in gaelico, la valle dei verdi pascoli, si estende ai piedi della montagna di Ben Rinnes, nello Speyside. E’ qui che nel 1836 fu costruita la distilleria Glenfarclas, che una trentina di anni dopo, nel 1865, venne acquistata dalla famiglia Grant. Oggi è la sesta generazione della famiglia, nella persona di George Grant, a guidare la distilleria.

L’ultima orgogliosamente rimasta indipendente dai grandi gruppi mondiali del beverage. Nel 2006 ha suggellato i suoi 170 anni di vita con il premio Distiller of the Year, il più ambito del settore, assegnato dalla rivista Whisky Magazine.

Il suo 30 anni si presenta di un bel colore riccamente dorato. Al naso è pieno e complesso con sentori di frutta e le note maltate e dello sherry. Al gusto sentori di brandy, cognac, sherry, frutta, noci, marzapane. Ricorda una torta di Natale nel vostro bicchiere.

Premier Barrel Caol Ila 2011 – 10 y.o. – Islay

Premier Barrel Single Cask Single Malt Scotch Whisky è una linea di imbottigliamenti di Douglas Laing. Le bottiglie sono realizzate in ceramica premium con un’etichetta disegnata su carta pergamena con note di degustazione riportate in rime eccentriche ma romantiche. Ogni regione di provenienza dei malti è rappresentata da un colore. Le regioni sono determinanti rispetto al carattere del whisky e il colore ci fa già intendere cosa dovremo aspettarci da quella specifica bottiglia.

Le bottiglie sono contenute in una scatola di legno che ricorda un libro antico e unisce design e tradizione. Caol Ila invecchiato dieci anni. Al naso è carnoso, decisamente affumicato ma anche dolce e sapido. Al gusto le note di carne affumicata sono accompagnate da quelle prettamente marine e salate.

Glencadam 25 y.o.

La distilleria Glencadam nasce nel 1825 e passa rapidamente nelle mani di diversi proprietari sino al 1891 quando il proprietario diviene la società dei blender di Glasgow Gilmour Thompson & Co, che rimase al comando sino al 1954 quando cessò le proprie attività e dovette cedere la distilleria.

Acquisita nel 2003 da Terence Hillman, il proprietario anche della Angus Dundee segretamente innamorato della distilleria Glencadam, oggi le due distillerie sono nelle stesse buone mani. Per quanto riguarda il 25 y.o, è una release limitata a 1600 bottiglie. Al naso presenta note di cuoio, malto e sentori di nocciola e uvetta. Al palato è legnoso e accompagnato da note citriche e di frutti rossi.

Tomintoul Five Decades

Tomintoul ha un aspetto moderno e fu aperta nel 1965. Nella sua breve vita ha cambiato ben sei proprietari e solo nel 2000 ha trovato pace con Angus Distillers. Come la quasi totalità delle distillerie ha servito il mercato dei blended e solo da alcuni anni si è affacciata con sempre maggiore presenza nel mercato dei single malt. Il core range si è arricchito di molte espressioni, tra cui un 10, un 14 e un 21 anni e alcuni finishing.

Sono stati rilasciati anche alcuni imbottigliamenti molto vecchi tra cui un grandissimo whisky invecchiato cinquant’anni che riporta sentori di frutta estiva, pepe nero e aceto balsamico. Profondità incredibile. Nel finale dominano le spezie.

Rozelieures Vosne Romanee

Rozelieures, è nata la storia di una famiglia visionaria che ha trasformato la propria fattoria in una distilleria rinomata, la più importante per l’emergente mondo del whisky francese. Questo perché i membri della famiglia Dupic sono agricoltori da cinque generazioni e distillatori da oltre 150 anni. Rozelieures è uno dei rari brand di whisky al mondo a possedere il 100% della materia prima e controllare il 100% del processo.

Tutti i whisky Rozelieures sono Single Malt e tutti sono distillati due volte per un’intensità aromatica ineguagliabile, inoltre la distilleria è la prima in Francia a proporre anche whisky torbati. L’invecchiamento avviene in botti provenienti da varie regioni: Kentucky, Jerez, Borgogna, Valle del Rodano, Banyuls, Armagnac e Sauternes, ma propone anche incredibili Single Cask come il Vosne Romanee.

Arran single malt 25 yo

La prima micro-distilleria nata in Scozia dopo anni di chiusure. La distilleria ha sede a Lochranza, capitale dell’isola di Arran ed è stata fondata nel 1995. La vicinanza alla città di Glasgow ha reso l’isola un luogo ideale per la distillazione illecita. Quando la legge cambiò, una sola distilleria registrò la propria licenza, la distilleria Lagg, che rimase attiva dal 1825 al 1837. Poi più nulla sino alla nascita della distilleria Isle of Arran.

Oggi la distilleria, pur essendo una tra le più piccole di Scozia, conta oltre 60mila visitatori annuali. La distilleria sperimenta con sempre maggiore successo maturazioni in diverse tipologie di botti, tra cui quelle di molti vini europei come il nostro Amarone. Arran single malt 25 yo è stato distillato nel 1995 ed è invecchiato in 65% botti ex-Bourbon e 35% botti ex-Sherry, quindi fatto affinare per ulteriori 12 mesi in botti ex-Sherry.

Non è filtrato a freddo, non contiene coloranti ed è stato rilasciato in sole 3mila bottiglie. Al naso la frutta rossa si accompagna alle spezie con un tocco legnoso e sentori di cannella. Al palato è un tripudio di sapori: mandorle tostate, mela cotta, pepe, cacao e frutta gialla.

