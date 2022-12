Dai mutui all’Nba: chi sono i nuovi proprietari dei Phoenix Suns

Mat Ishbia difficilmente avrebbe avuto un futuro nel basket professionistico. Come playmaker alla Michigan State University, dove ha scaldato la panchina durante la corsa per il titolo nazionale della squadra nel 2000, “era il ragazzo che lavorava più duramente per essere il peggior giocatore di quella squadra”, al punto che vedeva nella figura di allenatore la sua ancora di salvezza per rimanere in questo mondo, ha detto una volta a Forbes. Ma tutto sta per cambiare.

Martedì, Forbes ha confermato un rapporto dell’Espn secondo il quale Ishbia e suo fratello Justin Ishbia avevano raggiunto un accordo per acquisire la quota di maggioranza dei Phoenix Suns, squadra dell’Nba, a una cifra record, che valuta la squadra circa 4 miliardi di dollari. Con l’aggiunta, nell’operazione, anche dei Phoenix Mercury della Wnba.

I Suns e i Mercury erano in vendita da settembre, a causa delle accuse di razzismo, misoginia e di tossicità all’interno del posto di lavoro che hanno colpito il proprietario Robert Sarver. Accuse, peraltro, che avevano scosso l’intera organizzazione e spinto l’Nba a sospendere Sarver per un anno e a multarlo di 10 milioni di dollari. A ottobre, Forbes ha valutato i Suns 2,7 miliardi di dollari.

Ricordando che Sarver ha acquistato la squadra per 401 milioni di dollari nel 2004, se il nuovo accordo dovesse andare a buon fine, Sarver, con ogni probabilità, diventerà miliardario. (Non è stato possibile raggiungere un suo rappresentante).

Secondo Forbes, Mat Ishbia, presidente e amministratore delegato di United Wholesale Mortgage, società di prestito ipotecario all’ingrosso con sede nel Michigan, possiede un patrimonio di 4,7 miliardi di dollari. Soprattutto grazie alla sua quota, pari al 71%, nella società, quotata alla Borsa di New York come UWM Holdings Corp.

Suo fratello Justin, invece, possiede il 22% di UWM, vantando così un patrimonio di 2,1 miliardi di dollari, secondo le stime di Forbes. Insieme, i fratelli starebbe acquisendo il 60% dei Suns per 2,4 miliardi di dollari, valutando così la squadra 4 miliardi di dollari, hanno detto a Mike Ozanian di Forbes persone che hanno familiarità con l’accordo. Precedentemente, l’acquisto più costoso per una squadra di Nba risale al 2019, quando Joe Tsai pagò 3,2 miliardi di dollari per i Brooklyn Nets.

Il consiglio di amministrazione dell’Nba dovrà votare per approvare la proposta di Mat Ishbia come maggiore azionista. Ma ipotizzando che ciò non sia un ostacolo, il 42enne conquisterebbe un altro record: quello di essere il più giovane maggiore azionista nel campionato, scalzando così Robert Pera dei Memphis Grizzlies e Ryan degli Utah Jazz Smith. Un rappresentante di Mat e Justin Ishbia ha rifiutato di commentare.

Anche se entrati nel mondo degli sport professionistici, i due fratelli miliardari devono comunque ringraziare il padre per aver gettato le basi per quella che sarebbe diventata la loro fortuna. Avvocato, ma imprenditore nel cuore, Jeff Ishbia ha lanciato una serie di attività: una nel settore degli allarmi, una società di titoli e, nel 1986, una società di mutui. Si adattava perfettamente ai suoi servizi legali e gli occupava poco del suo tempo.

Mat non aveva intenzione di entrare nel business dei mutui. Fresco di un titolo nazionale al Michigan State, dove ha giocato 48 partite in tre stagioni con una media di 0,6 punti a partita, non considerava l’attività delle 11 persone che lavoravano per suo padre così eccitante. Tuttavia, nel 2003, dopo essersi laureato e su richiesta proprio di suo padre, ha provato a darsi una chance in questo mondo. “Sono andato lì con l’idea che sarei rimasto per sei mesi, o un anno”, ha detto Mat a Forbes nel gennaio 2021. “A nessuno piacciono i mutui. Non mi piacciono ancora”.

E se gli affari sono iniziati a rilento – UWM ha emesso solo 45 mutui nel febbraio 2004 ed è stato “a malapena in pareggio” fino al 2006 – Ishbia si è sistemato e ha deciso di restare. L’azienda ha poi subito un’importante crescita durante la crisi finanziaria del 2007-2008. A differenza delle grandi società di mutui, come New Century e Countrywide, UWM non emetteva prestiti subprime. E quando i grandi gruppi sono crollati, gli Ishbias hanno catturato nuovi affari e nuovo personale. Nel 2009, UWM ha emesso prestiti per oltre 2 miliardi di dollari.

È stato un punto di svolta. L’azienda è andata incontro al suo anno migliore e il padre di Mat gli ha chiesto cosa volesse fare dopo. “Voglio essere il più grande erogatore di prestiti all’ingrosso del paese”, ha detto. Nei sei anni successivi, Mat ha preso il posto di suo padre (che siede ancora nel consiglio di amministrazione di UWM) e ha ampliato la crescita di UWM senza rivolgersi a finanziatori esterni. UWM ha iniziato a emettere più di 1 miliardo di dollari di mutui mensili e a realizzare 100 milioni di dollari di profitti annuali nel 2015.

Poi, la pandemia ha messo tutto in discussione. Nel tentativo di sostenere un’economia in crisi, il 23 marzo 2020 la Federal Reserve si è impegnata ad acquistare quantità “illimitate” di titoli ipotecari. Ha fatto salire alle stelle i prezzi delle obbligazioni ipotecarie, lasciando i prestatori di copertura dei tassi di interesse come UWM di fronte a richieste di margini. Mat si è rivolto a Goldman Sachs per una soluzione e insieme hanno optato per una spac. Si tratta di una società di comodo quotata in borsa che raccoglie capitali dagli investitori e mette i soldi in garanzia fino a quando non trova una società privata in cui immettere i proventi. È un percorso molto più rapido per quotarsi in Borsa rispetto alla tradizionale ipo.

Nel gennaio 2021, UWM ha venduto il 6% a una spac gestita dall’investitore miliardario Alec Gores, raccogliendo 925 milioni di dollari, per una valutazione di 16 miliardi di dollari. L’accordo ha quindi permesso a Mat di diventare miliardario, vantando un patrimonio netto di 12,6 miliardi di dollari, e di garantire una fortuna di 4 miliardi di dollari a Justin.

Tuttavia, il mercato non è stato gentile con UWM. Da quando ha debuttato a 11,95 dollari per azione nel gennaio 2021, il prezzo delle azioni ha perso due terzi del suo valore, chiudendo martedì a 3,78 dollari. La fortuna di Mat, che è principalmente legata alle azioni UWM, è diminuita di quasi il 63%. Il patrimonio di Justin, che gestisce anche la società di private equity Shore Capital Partners, è in calo di circa il 48% da gennaio 2021. E, dato che i fratelli Ishbia non sembrano avere miliardi di dollari in contanti, non è chiaro come verrà finanziato l’accordo.

Se riescono a farcela, è il momento opportuno per entrare nei salotti delle proprietà Nba. Il valore medio della squadra è, infatti, cresciuto del 15% nell’ultimo anno, a 2,86 miliardi di dollari, grazie a sponsorizzazioni record e entrate pubblicitarie, nonché aspettative altissime per il prossimo pacchetto di diritti media della lega. (Le squadre Nba in media si sono apprezzate del 1.200% dal 2002.)

Come campionato, l’Nba guadagna 2,66 miliardi di dollari l’anno grazie a un mix di accordi media con ESPN, Turner e ABC. Si tratta di una cifra che viene divisa tra le 30 squadre. E il prossimo pacchetto potrebbe raddoppiare questa stessa cifra.

