Prenotare la vacanza in montagna con un clic? Con Snowit si può

Con l’arrivo della stagione fredda, la pianificazione della vacanza invernale diventa una priorità per chi ama viaggiare in questo periodo dell’anno. Tuttavia, le tempistiche per la prenotazione e i costi sempre più elevati possono trasformare un momento di evasione in una fonte di stress. Per questo esistono realtà che permettono di organizzare una giornata sulla neve con un clic. Tra queste c’è Snowit, piattaforma digitale fondata nel 2016 da Pasquale Scopelliti e Riccardo Maggioni, che aggrega tutti i servizi legati agli sport invernali e alla montagna per costruire una vacanza su misura.

La creazione del pacchetto vacanza con un clic

“Venivamo da un’esperienza come consulenti di Boston Consulting Group”, raccontano i fondatori. “Da grandi appassionati di sci, ci siamo subito resi conto che il mercato degli sport invernali aveva bisogno di digitalizzazione: mancavano la tecnologia e la capacità di aggregare servizi. Da qui è nata l’idea di lavorare su una piattaforma in grado di portare online tutti i servizi per uno sciatore o uno snowboarder”.

Dalle lezioni di sci, passando per la prenotazione dell’albergo e il noleggio dell’attrezzatura, fino alle esperienze benessere e gourmet, gli utenti possono acquistare tutto ciò che serve senza dover navigare tra diversi siti, con un notevole risparmio di tempo. Il cliente, una volta arrivato su Snowit, può scegliere i singoli servizi o combinarli per un pacchetto vacanza. “Da una parte integriamo i servizi, dall’altra operiamo come tour operator per permettere al cliente di costruire la sua esperienza in maniera personalizzata”.

L’approdo negli altri settori

Quest’anno la società ha introdotto un sistema di dynamic pricing per alcune località aderenti, che favorisce da un lato la stazione sciistica, che può gestire il prezzo in base alla domanda, dall’altro l’utente, che può accedere a offerte che non avrebbe se andasse dal vivo in cassa. Lo sviluppo ha portato la piattaforma a tentare la scalata anche ad altri settori del turismo.

Nel 2020 Snowit è approdata sul mercato del cicloturismo con Bikeit, grazie a cui è possibile costruire e acquistare pacchetti viaggio personalizzati in base al proprio livello e alle proprie esigenze, selezionando i migliori hotel per ogni tappa, con una serie di servizi aggiuntivi, come noleggio bici, assicurazione, trasporto bagagli ed esperienze in oltre 80 località in tutta Europa.

Snowit ha oggi una community di oltre 230mila utenti registrati e più di 700mila follower profilati sugli account social proprietari. “L’app ha 4,8 stelle nelle recensioni: un risultato molto significativo, ottenuto anche grazie all’eccellente lavoro del nostro chief operating officer, Nicholas Baruffaldi, e del suo team, che hanno portato alla definizione del nuovo modello operativo di Snowit e alla costruzione dei team di operations & product e customer care”, proseguono i fondatori.

500 aziende partner per Snowit

La società ha visto crescere il numero di clienti che integrano la loro prenotazione con gli altri servizi della piattaforma. Nonostante il blocco della stagione sciistica a causa del Covid, Snowit si è strutturata con uno staff di 30 persone. Oggi oltre 500 aziende l’hanno scelta come partner. “Rispetto all’anno pre-Covid, c’è stata una crescita del 500%. Siamo arrivati a vendere oltre 200mila giornate di sci, superando i 50mila utenti che hanno acquistato almeno un prodotto a stagione”.

Oggi la società continua a lavorare per accrescere il proprio network, che include già 130 località, e superare i confini nazionali. “Tutta la parte del pacchetto vacanza è un prodotto molto apprezzato dall’utente

straniero. Vogliamo entrare nei diversi mercati europei, sia come offerta che come clientela, e diventare un punto di riferimento del settore”.

