Sam Bankman-Fried si dichiara non colpevole per il fallimento di Ftx

Background

Nativo della California, Sam Bankman-Fried, risiedeva alle Bahamas, dove peraltro vi era la sede di FTX. Ecco perché, il mese scorso, è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas, e poi è stato estradato negli Stati Uniti. Il 23 dicembre, il 30enne è stato rilasciato su cauzione per 250 milioni di dollari, ed è tornato a casa dei suoi genitori a Palo Alto.

Citazione cruciale

Il governo degli Stati Uniti “vuole prendere esempio dalla vicenda di Bankman-Fried”, ha detto a Forbes il professore della School of Law dell’Università di Richmond Carl Tobias. “Penso che la domanda in futuro sarà: andrà davvero a processo o accetterà di dar vita a un importante patteggiamento?”

A margine

Il caso di Bankman-Fried ha scatenato diversi paragoni con altri noti truffatori della finanza, tra cui Bernie Madoff, che è stato condannato a 150 anni di reclusione per aver frodato clienti per circa 60 miliardi di dollari in un famoso schema Ponzi, ed Elizabeth Holmes, che sta scontando un condanna a 11 anni di reclusione per le accuse di frode relative alla sua società di analisi del sangue Theranos.