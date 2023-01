Torna la 4cLegal Acdemy, giunta alla quarta edizione: al via la fase delle selezioni

Si aprono per la quarta volta le porte della 4cLegal Academy, il primo talent dedicato al mercato legale italiano. L’Academy che formerà i giuristi di domani è oggi alla fase di selezione: chi saranno i 5 finalisti che avranno la possibilità di concorrere al titolo di Legal Talent of the Year 2023? Centinaia di cv sono arrivati nelle mani dei giudici, che incontreranno ora in un ultimo e decisivo colloquio i candidati migliori.

Ecco la puntata andata in onda ieri sera alle 21.00 sul canale televisivo di Forbes dedicato alla business community (Sky Canale 511).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.