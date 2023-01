Da George Soros a Warren Buffett: chi sono i 25 miliardari americani più generosi

Nonostante un mercato azionario difficile che ha fatto crollare molti patrimoni, i miliardari statunitensi più generosi hanno elargito più denaro che in ciascuno dei due anni precedenti.

Secondo le stime di Forbes, i 25 maggiori donatori del Paese hanno donato 196 miliardi di dollari nel corso della loro vita fino alla fine del 2022. Si tratta di un aumento rispetto ai 169 miliardi di dollari di un anno fa, dovuto principalmente alle donazioni in corso da parte di questi grandi donatori e ad alcune nuove informazioni. L’aumento di 27 miliardi di dollari delle donazioni nell’ultimo anno ha superato i 20 miliardi di dollari misurati nei due anni precedenti ed è più del doppio della somma che i primi 25 hanno donato nel 2018.

Patrimoni per 936 miliardi di dollari

I 25 filantropi hanno patrimoni che complessivamente valgono 936 miliardi di dollari, 164 miliardi in meno rispetto a un anno fa, con un calo del 15%. Sedici di loro hanno firmato il Giving Pledge, promettendo di donare almeno metà del loro patrimonio durante la vita o dopo la morte. La maggior parte di loro ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere questo obiettivo. Tre di loro hanno raggiunto l’obiettivo: Chuck Feeney, T. Denny Sanford e George Soros. (Soros non ha firmato il Giving Pledge, ma ha donato più della metà della sua fortuna).

Warren Buffett è ancora una volta in cima alla lista dei donatori, in base all’importo totale donato. Sono 17 anni che consegna ogni anno miliardi di dollari in azioni della Berkshire Hathaway e lo scorso giugno ha proseguito la tradizione. Secondo le nostre stime, Buffett ha donato 5,4 miliardi di dollari nel 2022 e 51,5 miliardi di dollari nel corso della sua vita; quest’ultima somma è superiore di quasi 13 miliardi di dollari a quella di Bill Gates e Melinda French Gates. Bill ha donato 20 miliardi di dollari alla Gates Foundation nel luglio 2022, una somma di gran lunga superiore ai 3,1 miliardi di dollari regalati da Buffett alla fondazione lo scorso anno. Tuttavia, per questa lista, Forbes conta i contributi versati da queste fondazioni, piuttosto che le donazioni fatte ad esse.

La donazione di Brin per la cura del Parkinson

Due nuovi arrivati si sono aggiunti quest’anno alla lista dei 25 maggiori donatori: Il cofondatore di Google Sergey Brin e il magnate degli hedge fund Ken Griffin, che hanno donato rispettivamente 2,55 e 1,56 miliardi di dollari. A dicembre, Forbes ha appreso che Brin ha donato silenziosamente 1,1 miliardi di dollari per la ricerca sul Parkinson, diventando così il più grande donatore individuale per questa malattia e una delle poche persone in vita ad aver donato più di un miliardo di dollari per una malattia specifica.

Brin fa anche donazioni a favore del cambiamento climatico e della sostenibilità, tra cui un’organizzazione no-profit lanciata alla fine del 2021 e chiamata Climate Imperative, e a favore della riduzione della povertà e della mobilità economica. Griffin, che nel 2014 si è impegnato per 150 milioni di dollari a favore di Harvard per aiuti finanziari, ha aumentato le sue donazioni negli ultimi anni, tra cui quella di 130 milioni di dollari a 40 gruppi no-profit di Chicago a giugno, lo stesso mese in cui ha annunciato il suo trasferimento a Miami. I due nuovi arrivati sostituiscono Julian Robertson Jr, deceduto nell’agosto del 2022, e Leonard Lauder, che non è riuscito a raggiungere l’obiettivo.

MacKenzie Scott, la scrittrice ed ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha continuato a donare denaro a un gran numero di gruppi a un ritmo sorprendentemente rapido. Nel 2022 ha annunciato di aver donato 5,8 miliardi di dollari a circa 800 organizzazioni non profit nell’arco di 17 mesi a partire dal giugno 2021. In meno di tre anni ha donato un totale di 14,43 miliardi di dollari, più di chiunque altro ad eccezione di Buffett, Bill Gates e Melinda French Gates e George Soros, che hanno lavorato per 15 o 20 anni o più. (Secondo le stime di Forbes, si tratta di cinque volte quello che l’ex marito ha donato finora). A dicembre, la Scott ha pubblicato tutte le donazioni effettuate finora su un sito web ricercabile chiamato Yield Giving.

La Scott fa parte di una tendenza tra i filantropi miliardari che si impegnano a essere più trasparenti sulle loro donazioni di beneficenza. La Chan Zuckerberg Initiative di Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, il Ballmer Group di Steve e Connie Ballmer, l’Open Society Network di George Soros, l’Omidyar Network di Pierre e Pam Omidyar, l’Arnold Ventures di Laura e John Arnold e la Gates Foundation pubblicano online alcune o tutte le loro sovvenzioni, anche se gli elenchi non sono sempre prontamente aggiornati con le sovvenzioni dell’anno più recente. Alcune di esse forniscono dettagli sull’area di donazione e sul periodo di erogazione del dono.

La metodologia

Le nostre stime tengono conto delle donazioni totali degli americani nell’arco della vita, misurate in dollari dati a beneficiari di beneficenza – in altre parole, non includiamo il denaro “parcheggiato” in una fondazione ancora non utilizzato. A tal fine, non includiamo nemmeno le donazioni promesse ma non ancora versate, né il denaro dato ai fondi consigliati dai donatori – conti opachi e fiscalmente agevolati che non hanno obblighi di divulgazione né di distribuzione – a meno che il donatore non abbia condiviso i dettagli sulle sovvenzioni effettivamente versate da tali entità. Questo è un elenco di individui e coppie che hanno la cittadinanza statunitense; di conseguenza, abbiamo escluso famiglie allargate come i Walton, azionisti di controllo di Walmart, e grandi donatori come Hansjoerg Wyss, che vive negli Stati Uniti ma è cittadino svizzero. Inoltre, non abbiamo elencato le persone decedute. I patrimoni netti sono aggiornati al 19 gennaio 2023.

La classifica dei 25 donatori più generosi d’America

– Warren Buffett



Fonte di ricchezza: Berkshire Hathaway

Patrimonio netto: 106 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: salute, lotta alla povertà

Somma delle donazioni: 51,5 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 5,4 miliardi di dollari

– Bill Gates e Melinda French Gates:

Fonte di ricchezza: Microsoft, investimenti

Patrimonio netto: 102 miliardi di dollari, 6,6 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: salute, lotta alla povertà

Somma delle donazioni: 38,4 miliardi di dollari

Variazione rispetto a un anno fa: + 5 miliardi di dollari

– George Soros



Fonte di ricchezza: Fondi speculativi

Patrimonio netto: 6,7 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Democrazia, istruzione, diritti umani

Somma delle donazioni: 18,4 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 300 milioni di dollari

– MacKenzie Scott



Fonte di ricchezza: Amazon.com

Patrimonio netto: 27,8 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Disuguaglianza economica, razziale e di genere

Somma delle donazioni: 14,43 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 5,82 miliardi di dollari

– Michael Bloomberg



Fonte di ricchezza: Bloomberg LP

Patrimonio netto: 76,8 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Cambiamento climatico, salute, istruzione

Somma delle donazioni: 14,4 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 1,7 miliardi di dollari

– Charles “Chuck” Feeney

Fonte di ricchezza: Acquisti duty free

Patrimonio netto: Meno di 2 milioni di dollari

Obiettivi delle donazioni: Scienza, diritti umani, giovani

Somma delle donazioni: 8 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: nessuna

– Gordon e Betty Moore

Fonte di ricchezza: Intel

Patrimonio netto: 7 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Scienza, ambiente, Bay Area

Somma delle donazioni: 5,8 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 300 milioni di dollari

– Jim e Marilyn Simons

Fonte di ricchezza: Fondi speculativi

Patrimonio netto: 28,1 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: scienza di base, matematica

Somma delle donazioni: 5,2 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 1,9 miliardi di dollari

– Mark Zuckerberg e Priscilla Chan

Fonte di ricchezza: Facebook

Patrimonio netto: 49,3 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Scienza, istruzione, giustizia penale

Somma delle donazioni: 3,9 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 900 milioni di dollari

– Phil e Penny Knight

Fonte di ricchezza: Nike

Patrimonio netto: 47,3 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Istruzione

Somma delle donazioni: 3,37 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 270 milioni di dollari

– Edythe Broad e famiglia

Fonte di ricchezza: Investimenti

Patrimonio netto: 6,9 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Istruzione, arte, scienza

Somma delle donazioni: 3,14 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: +340 milioni di dollari

– Jeff Bezos

Fonte di ricchezza: Amazon

Patrimonio netto: 116,9 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Ambiente, istruzione

Somma delle donazioni: 2,79 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: +690 milioni di dollari

– Steve e Connie Ballmer

Fonte di ricchezza: Microsoft

Patrimonio netto: 76,5 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Mobilità economica

Somma delle donazioni: 2,9 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 800 milioni di dollari

– Sergey Brin (nuovo ingresso)

Fonte di ricchezza: Google

Patrimonio netto: 77,9 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Morbo di Parkinson, mobilità economica, cambiamento climatico

Somma delle donazioni: 2,55 miliardi di dollari

– Lynn e Stacy Schusterman

Fonte di ricchezza: petrolio, investimenti

Patrimonio netto: 3,2 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Istruzione, comunità ebraica, equità di genere e riproduttiva

Somma delle donazioni: 2,52 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: +370 milioni di dollari

– Michael e Susan Dell

Fonte di ricchezza: Tecnologie Dell

Patrimonio netto: 52 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Istruzione, stabilità economica

Somma delle donazioni: 2,43 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: +177 milioni di dollari

– T. Denny Sanford

Fonte di ricchezza: Banche, carte di credito

Patrimonio netto: 2 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: assistenza sanitaria, istruzione

Somma delle donazioni: 2,25 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: Nessuna

– Donald Bren

Fonte di ricchezza: Proprietà immobiliare

Patrimonio netto: 17,4 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Istruzione, conservazione

Somma delle donazioni: 2,1 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 470 milioni di dollari

– Dustin Moskovitz e Cari Tuna

Fonte di ricchezza: Facebook, Asana

Patrimonio netto: 6,8 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Salute globale, giustizia penale

Somma delle donazioni: 2,11 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: +670 milioni di dollari

– Pierre e Pam Omidyar

Fonte di ricchezza: Ebay

Patrimonio netto: 9,1 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Riduzione della povertà, diritti umani, istruzione

Somma delle donazioni: 1,82 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: 170 milioni di dollari

– Charles Koch

Fonte di ricchezza: Industrie Koch

Patrimonio netto: 58,9 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Istruzione, lotta alla povertà, giustizia penale

Somma delle donazioni:: 1,8 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: nessuna

– George Kaiser

Fonte di ricchezza: Petrolio e gas, banche

Patrimonio netto: 13,8 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Istruzione, salute, lotta alla povertà

Somma delle donazioni: 1,68 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 120 milioni di dollari

– Laura e John Arnold

Fonte di ricchezza: hedge fund

Patrimonio netto: 3,3 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Istruzione, giustizia penale, sanità

Somma delle donazioni: 1,63 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: + 170 milioni di dollari

– Ken Griffin (Nuovo ingresso)

Fonte di ricchezza: hedge fund

Patrimonio netto: 32,3 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Istruzione, mobilità economica, ricerca medica

Somma delle donazioni: 1,56 miliardi di dollari

– Ted Turner

Fonte di ricchezza: Televisione via cavo

Patrimonio netto: 2,4 miliardi di dollari

Obiettivi delle donazioni: Nazioni Unite, ambiente

Somma delle donazioni: 1,4 miliardi di dollari

Variazione rispetto all’anno precedente: 2 milioni di dollari

Questo articolo è stato aggiornato da Forbes.com: George Soros non è un firmatario del Giving Pledge.

