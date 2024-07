La sola ragione per cui Warren Buffett non è la persona più ricca del mondo

Warren Buffett ha scioccato il mondo nel 2006, quando ha promesso di donare quasi tutta la sua fortuna. Da allora, Buffett ha donato in beneficenza più di 55 miliardi di dollari della sua Berkshire Hathaway, inclusa una donazione di 5,3 miliardi di dollari a fine giugno che lo ha fatto scendere di due posizioni nella lista delle persone più ricche del mondo di Forbes, dall’8° al 10°, la sua posizione più bassa in classifica in più di due decenni. Forbes stima che il suo patrimonio netto sia di 128,9 miliardi di dollari.

Buffett e la fortuna “persa”

Ma cosa sarebbe successo se Buffett, forse il più grande filantropo della storia, avesse invece deciso di tenere per sé tutte le sue azioni Berkshire?

Quando fece lo storico annuncio nell’estate del 2006, Buffett possedeva 474.998 azioni di classe A, che valevano circa 43 miliardi di dollari. Se possedesse ancora tutte quelle azioni, oggi, sarebbe seduto su un mucchio di azioni del valore di 292 miliardi di dollari.

Aggiungendo un altro miliardo di dollari circa in azioni di classe B e alcuni investimenti personali, Buffett oggi avrebbe una fortuna di circa 293 miliardi di dollari. Ciò lo renderebbe circa 41 miliardi di dollari più ricco dell’attuale numero 1 del pianeta, Elon Musk (patrimonio netto: 252,4 miliardi di dollari); 77 miliardi di dollari davanti al numero 2, Jeff Bezos (215,9 miliardi di dollari); e 102 miliardi di dollari sopra il n. 3 Bernard Arnault (191 miliardi di dollari). Invece di essere oggi 6 miliardi di dollari più “povero” del suo amico Bill Gates (135,2 miliardi di dollari), Buffett avrebbe più del doppio del patrimonio di Bill Gates.

In altre parole, se Warren Buffett non avesse deciso di donare la sua ricchezza, sarebbe facilmente la persona più ricca della Terra. In effetti, secondo le stime di Forbes, avrebbe quasi sfiorato il record della più grande fortuna mai registrata, stabilito nel 2021 quando Musk ha superato brevemente i 300 miliardi di dollari. Con la sua fortuna teorica di 293 miliardi di dollari, Buffett potrebbe acquistare personalmente l’intera McDonald’s Corporation, tutte le azioni della Coca-Cola o tutte le 50 squadre sportive di maggior valore al mondo.

Buffett il filantropo

Invece, Buffett ha donato più del 99% della sua fortuna, principalmente attraverso una tradizione estiva di donazioni miliardarie a cinque fondazioni selezionate con cura, con la donazione di ogni anno pari al 5% in meno di azioni rispetto a quello dell’anno precedente. “Io e la mia famiglia non rinunceremo a nulla di cui abbiamo bisogno, o desideriamo, rispettando l’impegno del 99%”, ha scritto una volta. “Continuerò a vivere in un modo che mi dia tutto ciò che potrei desiderare dalla vita”.

La maggior parte delle donazioni di Buffett sono andate a un fondo fiduciario che finanzia la Bill & Melinda Gates Foundation, che ha ottenuto azioni per un valore di oltre 43 miliardi di dollari. L’organizzazione benefica da 75 miliardi di dollari lanciata nel 2000 dall’amico e socio di Buffett, Bill Gates, e dalla sua allora moglie Melinda French Gates ha investito il denaro in iniziative contro la povertà e l’assistenza sanitaria nei paesi in via di sviluppo e nell’istruzione e mobilità economica in America.

Nel 2010, Buffett ha cofondato The Giving Pledge insieme ai Gates per incoraggiare altri miliardari a donare almeno la metà delle loro fortune. Buffett si è dimesso dalla carica di amministratore della Fondazione Gates nel 2021. French Gates ha divorziato da Gates quello stesso anno e ha lasciato la fondazione all’inizio di questo mese.

I tre figli di Buffett e una fondazione intitolata alla sua defunta moglie hanno ottenuto il resto delle azioni che andranno a un ente di beneficenza di loro scelta. Più di 4,8 miliardi di dollari di azioni sono andati alla fondazione intitolata alla sua defunta moglie, la Susan Thompson Buffett Foundation, che si concentra sulla sanità e sull’istruzione. (Tale somma non include almeno 2,9 miliardi di dollari donati alla fondazione dal patrimonio di Susan dopo la sua morte nel 2004.)

Buffett ha donato inoltre più di 8 miliardi di dollari in totale ai tre enti di beneficenza dei suoi figli: Fondazione Sherwood, Fondazione Howard G. Buffett e Fondazione NoVo.

Donare il 99% del patrimonio

Dopo quasi ventanni di donazioni, l’investitore 93enne ha ridotto la sua quota nel Berkshire a 207.963 azioni di classe A, che all’8 luglio valevano ancora circa 128 miliardi di dollari. Ha intenzione di continuare a donare azioni alle cinque fondazioni ogni anno fino al suo morte.

Ma, in una lettera di novembre e in un’intervista con il Wall Street Journal pubblicata a fine giugno, ha affermato di aver deciso che ciò che resta della sua fortuna alla sua morte passerà quasi interamente a un ente di beneficenza supervisionato dai suoi figli, piuttosto che, come si credeva prima, alla Fondazione Gates. Alla fine, Buffett e gli esecutori testamentari del suo patrimonio avranno devoluto più del 99% della sua ricchezza in beneficenza.

“La società ha un uso per i miei soldi”, ha scritto Buffett nel 2021, che vive nella stessa casa relativamente modesta a Omaha, nel Nebraska, dal 1958 e che spesso si ferma a mangiare da McDonald’s, pagando esattamente il dovuto”.

