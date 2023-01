Bed, Bath & Beyond dice di non riuscire più a ripagare i debiti: la bancarotta è sempre più vicina

Bed, Bath and Beyond, catena di negozi di vendita al dettaglio statunitense fondata nel 1971, continua a vivere un momento estremamente complesso e ora valuta la possibilità di dichiarare bancarotta . Come riportato in un documento della Sec presentato giovedì pomeriggio, all’inizio del mese Bed, Bath and Beyond non ha saldato il suo debito e ha comunicato di non poter rimborsare alcuni dei suoi finanziatori, portando la catena di articoli per la casa, un tempo iconica, ancora più vicina al fallimento.

Aspetti principali

Mercoledì scorso JPMorgan Chase si è rivolta a Bed Bath & Beyond, comunicando alla società di non aver rispettato la sua linea di credito con la banca e chiedendo all’azienda di rimborsare immediatamente tutti i prestiti in essere (a novembre aveva prestiti in essere con JPMorgan Chase per 550 milioni di dollari ).

si è rivolta a Bed Bath & Beyond, comunicando alla società di non aver rispettato la sua linea di credito con la banca e chiedendo all’azienda di rimborsare immediatamente tutti i prestiti in essere (a novembre aveva prestiti in essere con JPMorgan Chase per ). Bed Bath & Beyond ha quindi comunicato all’istituto bancario di “ non avere risorse sufficienti per rimborsare gli importi previsti dalle linee di credito”, costringendola a “prendere in considerazione tutte le alternative strategiche, compresa la ristrutturazione del debito ai sensi del Codice fallimentare statunitense”.

per rimborsare gli importi previsti dalle linee di credito”, costringendola a “prendere in considerazione tutte le alternative strategiche, compresa la ristrutturazione del debito ai sensi del Codice fallimentare statunitense”. La società americana di vendita al dettaglio di prodotti per la casa ha comunicato che sta provando in ogni caso a raddrizzare la situazione riducendo i costi, anche se ha riconosciuto che “queste misure potrebbero non avere successo”.

Un caso di meme stock

Dopo il documento della Sec diffuso ieri, le azioni di Bed Bath & Beyond sono scese del 22% e hanno chiuso a 2,52 dollari. Il prezzo delle azioni della società è crollato di quasi l’82% nell’ultimo anno, anche se di tanto in tanto si è risollevato per l’interesse dei trader del settore retail grazie al suo status di meme stock.

Un meme stock è un termine utilizzato per descrivere azioni di società che vengono acquistate e scambiate principalmente dai membri della comunità di forum e social media, sulla base della popolarità o dell’effetto virale. I meme stock sono azioni di società con un basso prezzo e una capitalizzazione di mercato relativamente piccola, spesso con una storia finanziaria debole o incerta. Tuttavia, a causa dell’interesse e dell’acquisto da parte dei membri della comunità online, i prezzi di queste azioni possono aumentare in modo significativo in brevi periodi di tempo.

La storia di Bed, Bath and Beyond

La catena di vendita al dettaglio, famosa per i suoi coupon e per i suoi enormi negozi di articoli per la casa, ha dovuto fare i conti con la concorrenza da parte di giganti del commercio elettronico come Amazon e Wayfair.. Nel 2020, la società ha registrato una perdita di oltre un miliardo di dollari e ha dovuto chiudere numerosi negozi in tutto il Paese.

L’ormai ex amministratore delegato Mark Tritton, che ha lasciato la guida nella società alla fine del 2022 dopo meno di tre anni dalla nomina, ha cercato di modernizzare Bed Bath & Beyond incrementando le vendite online, riducendo la sua gamma di prodotti, un tempo fin troppo ampia, e introducendo nuovi marchi. L’anno scorso l’azienda ha dichiarato che avrebbe chiuso 150 negozi e licenziato circa il 20% dei suoi dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.