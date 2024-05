Torna l’effetto meme stock: ecco i due miliardari che hanno guadagnato più di 500 milioni di dollari

articolo di Derek Saulo

Sembra di essere tornati all’era in cui la pandemia e i social media hanno acceso i riflettori sulle meme stock. Gamestop, infatti, ha fatto registrare rialzi record, ma non è la sola. Anche altre meme stock stanno guadagnando sensibilmente in Borsa, permettendo ad alcuni miliardari di aumentare i propri patrimoni.

Fatti principali

Le azioni del franchising di videogiochi GameStop sono aumentate del 74%, registrando il più grande guadagno in un giorno da febbraio 2021 e chiudendo ai massimi da agosto 2022. Contestualmente le azioni della catena di cinema AMC, probabilmente la seconda meme stock più famosa ha messo a segno un rally del 78%, registrando il giorno migliore da giugno 2021 e la quotazione più alta da gennaio.

Lunedì, anche altri titoli, che generalmente usufruiscono del rally delle meme stock, hanno fatto registrare importanti rialzi. Basti pensare che le azioni di due aziende collegate a due social media, Reddit e Trump Media, hanno guadagnato il 9%. Si tratta dei loro massimi intraday di due mesi. Anche dogecoin, il token di criptovaluta che ha come mascotte lo Shiba Inu (che rappresenta forse l’esempio più famoso della corsa delle meme nel mondo delle criptovalute), è aumentato del 7% nelle ultime 24 ore.

Questi grandi guadagni, fatti registrare soprattutto da trader retail, sono arrivati ​​in una sessione di negoziazione sostanzialmente tranquilla guardando ai mercati, dove l’S&P 500 ha fatto un registrare un calo inferiore allo 0,1% e non vi erano notizie particolarmente impattanti per le società, come i rapporti sugli utili.

Di contro, l’impulso per il rally delle meme stock e è stata la riapparizione sui social media domenica sera di “Roaring Kitty”, lo pseudonimo del 37enne Keith Gil, che è diventato il volto dello ‘short squeeze’ del 2020-21 in cui i trader giornalieri, in gran parte riunitisi sul forum WallStreetBets di Reddit, hanno difatti sfidato gli investitori istituzionali che, invece, scommettevano contro aziende storiche, ma poco performanti come GameStop e AMC.

Secondo i dati di S3 Partners, il rally di GameStop ha spinto le perdite degli short seller a oltre 1 miliardo di dollari, evocando così i i ricordi delle ingenti perdite messe a segno dai big della finanza nel 2021. L’hedge fund di Gabe Plotkin, per esempio, ha perso oltre 3,5 miliardi di dollari, prima di chiudere la sua posizione short in GameStop.

Aspetto sorprendente

Anche se alcuni tradel retail, soprattutto quelli con un elevato indebitamento con le operazioni di opzioni, sono diventati molto più ricchi grazie al rally di lunedì, tuttavia sono comunque i miliardari ad aver fatto registrare i guadagni più sostanziosi. Ryan Cohen, amministratore delegato, presidente e maggiore azionista individuale di GameStop con la sua quota del 12%, ha accresciuto il suo patrimonio di circa 480 milioni di dollari, portandolo così a 4,2 miliardi di dollari. Donald Trump, l’ex presidente degli Stati Uniti che possiede l’85% della sua omonima società di social media, è diventato più ricco di 100 milioni di dollari, facendo schizzare il suo patrimonio netto a quasi 8 miliardi di dollari.

Background

La definizione di meme stock dipende un po’ dal tipo di investitore che decide di puntarci su, ma può ragionevolmente essere definito come un titolo azionario quotato in Borsa il cui valore è spesso soggetto a forti oscillazioni, pur non essendoci informazioni o novità su ciò che incide sul business della società. Inoltre, le meme stock hanno tipicamente una base proprietaria atipica per altri titoli, con trader retail dettaglio e addetti ai lavori che spesso possiedono una percentuale di azioni molto più elevata rispetto alle azioni tradizionali. Ad esempio, investitori istituzionali come Vanguard e Fidelity possiedono solo l’1% di Trump Media e il 24% di GameStop, rispetto al 33% di una proprietà istituzionale di Microsoft. Le meme stock tendono ad essere altamente volatili, come evidenziato dai fallimenti delle azioni di Bed Bath & Beyond e WeWork.