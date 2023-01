Scandalo Gautam Adani: crolla il titolo della società. E il magnate “perde” 11 miliardi in un giorno

Lo scontro tra Adani Group e Hindenburg Research continua a tener banco: le azioni di alcune società quotate del conglomerato indiano di Gautam Adani hanno continuato la loro discesa dopo che l’investitore con sede a New York ha accusato la società di usare “la bandiera indiana” come scudo per nascondere le presunte frodi.

Aspetti principali

Hindenburg ha risposto alle 413 pagine di confutazione delle accuse di Adani Group, sottolineando l’uso da parte della società del miliardario di una “narrativa nazionalista” per confondere le sue fortune con “il successo dell’India stessa”.

Hindenburg ha negato l’accusa di Adani di aver violato le leggi sui titoli e sui cambi, osservando che la società non ha identificato alcuna legge specifica che sia stata violata.

Adani Enterprises, l’azienda di punta del gruppo, ha visto le sue azioni salire del 9% prima di crollare in rosso nelle prime contrattazioni del pomeriggio; le azioni delle altre sei principali aziende quotate del gruppo hanno registrato cali più marcati.

I titoli di Adani Total Gas, Adani Transmission e Adani Green Energy sono stati i più colpiti, con un calo del 20% , mentre le azioni di Adani Power e dell’azienda alimentare Adani Wilmar sono scese del 5% .

, mentre le azioni di Adani Power e dell’azienda alimentare Adani Wilmar sono scese . Nella risposta di 413 pagine alle accuse iniziali di Hindenburg, pubblicata domenica, il Gruppo Adani ha dichiarato che 65 delle 88 questioni erano già state affrontate pubblicamente.

Il conglomerato ha anche affermato che il rapporto di Hindenburg sarebbe stato guidato da “un secondo fine”: ovvero “creare un falso mercato dei titoli” che avrebbe permesso al venditore allo scoperto di “registrare un enorme guadagno finanziario con mezzi illeciti”.

Sullo sfondo

Nel probabile tentativo di tranquillizzare gli investitori nazionali e di ottenere il sostegno dell’opinione pubblica indiana, la dichiarazione di Adani ha cercato di dipingere le accuse di Hindenburg come un attacco all’India: “Questo non è solo un attacco ingiustificato a una specifica azienda, ma un attacco calcolato all’India, all’indipendenza, all’integrità e alla qualità delle istituzioni indiane, nonché alla storia di crescita e all’ambizione dell’India”.

Un video pubblicato dalla società la scorsa settimana, in cui il direttore finanziario del Gruppo Adani Jugeshinder Singh affronta alcune delle accuse, è stato oggetto di critiche da parte dei partiti di opposizione in India. Sono state sollevate domande sul perché il discorso di Singh sia stato fatto davanti a una bandiera indiana invece che a uno striscione o a un logo della società. Il fondatore del gruppo, Gautam Adani, è ritenuto vicino al primo ministro indiano Narendra Modi, il cui partito ha spesso respinto le critiche straniere al suo governo cercando di dipingerle come un attacco all’India.

La risposta di Hindenburg

In una risposta piccata all’argomentazione di Adani, secondo cui il suo rapporto sarebbe un attacco all’India, Hindenburg ha dichiarato: “Per essere chiari, crediamo che l’India sia una democrazia vibrante e una superpotenza emergente con un futuro entusiasmante. Crediamo anche che il futuro dell’India sia frenato dal Gruppo Adani, che si è vestito della bandiera indiana mentre saccheggia sistematicamente la nazione”.

Le stime di Forbes

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto di Gautam Adani ammonta attualmente a 85,7 miliardi di dollari, il che lo rende la nona persona più ricca del mondo. Solo nella giornata di lunedì, il patrimonio netto di Adani si è ridotto di 11 miliardi di dollari a causa del crollo del mercato di alcune delle sue società quotate in borsa. Da quando il rapporto di Hindenburg è stato reso pubblico, Adani è sceso dal terzo posto nella lista dei più ricchi del mondo e ha perso 41 miliardi di dollari dal suo patrimonio netto totale.

