Il primo iPad pieghevole di Apple potrebbe arrivare nel 2024

Dopo aver conosciuto i nuovi Macbook Pro e Mac mini annunciati di recente da Apple e in attesa che il presunto visore AR da 3mila dollari possa fare il suo debutto, non mancano le anticipazioni per quanto concerne la gamma dei tablet.

Nonostante la concorrenza abbia già lanciato sul mercato diverse proposte foldable, le intenzioni del team di Cupertino in merito al lancio di dispositivi con schermi pieghevoli sembrano ancora poco chiare.

Un design completamente rivisitato

Sull’argomento è intervenuto l’analista Ming-Chi Kuo, un nome vicino alle questioni legate ai dispositivi Apple, che ha pubblicato una serie di tweet in cui ha fatto alcune anticipazioni sui prossimi iPad.

Secondo l’esperto, nel corso del prossimo anno, la società avrebbe in programma di lanciare un modello pieghevole dotato di un telaio di supporto, o cavalletto in fibra di carbonio, e un design completamente rivisitato rispetto alle soluzioni già in commercio.

In particolare, l’implementazione della fibra di carbonio prevista garantirebbe resistenza senza impattare in maniera notevole sul peso complessivo del dispositivo. Ad occuparsi della finitura e assemblaggio del cavalletto sarebbe il fornitore cinese Anjie Technology.

Un nuovo iPad mini per Apple?

E’ sempre l’analista a sostenere che “potrebbero non esserci nuovi rilasci di iPad nei prossimi 9-12 mesi”, mentre il primo trimestre del 2024 potrebbe essere cruciale per la produzione di massa di un nuovo iPad mini per il quale, per adesso, non sono disponibili ulteriori dettagli.

Ovviamente non c’è alcuna ufficialità riguardo quanto anticipato dall’esperto e solo i prossimi eventi Apple o comunicati della società potranno fare chiarezza sul tema.

