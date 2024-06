Continua il rally di Apple e Microsoft. L’S&P 500 raggiunge un altro livello record

Le più grandi aziende al mondo, Apple e Microsoft, hanno spinto l’indice azionario americano S&P500 verso un altro massimo storico. Intanto il sentiment rialzista di Wall Street sulle prospettive di guadagno dettate dal rally dell’intelligenza artificiale delle big tech si sta estendendo anche guardando all’estate.

Fatto sorprendente

Apple e Microsoft valgono 95 volte di più rispetto al valore medio di mercato delle società quotate all’interno S&P, pari a circa 35 miliardi di dollari. Le aziende, insieme a Nvidia (che ha una valorizzazione da 3,2 mila miliardi di dollari), rappresentano circa un quinto della capitalizzazione di mercato totale dell’S&P500, aspetto che fa riflettere sulla salute generale dell’indice a causa della sua leadership molto ristretta.

Background

Dopo essere rimaste indietro per gran parte dell’anno rispetto a quelle delle sue concorrenti, le azioni Apple hanno registrato un forte rialzo nell’ultima settimana, guadagnando il 12% dall’annuncio di lunedì scorso sull’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa negli iPhone. Solamente nell’ultima settimana, Apple ha aggiunto la cifra record di 350 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato, anche se gli analisti devono ancora mostrare fiducia sull’ipotesi che l’azienda possa ancora far registrare ulteriori guadagni e veder crescere i propri ricavi.

In un contesto in cui i tassi di interesse sono elevati e gli utili crescono a ritmi lenti, il rally azionario di quest’anno ha colto di sorpresa la maggior parte di Wall Street. Il target price medio dell’S&P di fine anno degli analisti, inferiore a 4.600 alla fine dello scorso anno, è circa il 20% inferiore al livello di lunedì e aziende come Goldman Sachs vedono una situazione ancora favorevole per il mercato.