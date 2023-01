Twitter una piattaforma di pagamenti? Il progetto di Elon Musk potrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno

Il nuovo sistema di pagamento di Twitter potrebbe in futuro supportare anche i pagamenti in criptovalute. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui Elon Musk, attuale ad della piattaforma, comincerà con le valute correnti, con la possibilità di aggiungere le criptovalute in un secondo momento.

In parallelo alla notizia, il bitcoin ha iniziato a scendere, perdendo il 4,7% a 22,698 dollari alle 21:40 ora italiana.

Il progetto di Elon Musk

Dopo il crollo dei ricavi pubblicitari, in seguito all’acquisizione di Twitter da parte del miliardario, l’azienda si è messa al lavoro per incrementare gli introiti e la base di utenti. Il nuovo progetto di Musk punta a trasformare la piattaforma in un’app con una vasta gamma di funzioni.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

In particolare, Musk mira a offrire con Twitter servizi fintech, come transazioni peer-to-peer, conti di risparmio e carte di debito. Già nel mese di ottobre erano iniziate a circolare voci non confermate secondo cui il social stesse lavorando a un proprio wallet per effettuare depositi e prelievi di criptovalute.

Il miliardario potrebbe mettere a disposizione di Twitter tutta l’esperienza acquisita nel settore. Nel 1999 Musk fondò X.com, una delle prime banche online diventata in seguito parte di PayPal. Secondo una delle fonti citate dal Financial Times, il nuovo sistema di pagamento sarà completato entro la fine dell’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.