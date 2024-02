San Valentino: 8 idee regalo all’insegna del lusso e dell’eleganza

Possiede mille forme, sfumature e colori. È l’amore: sentimento che muove non solo il mondo, ma anche lancette e gioielli scintillanti. Abbiamo selezionato 8 idee regalo per San Valentino.

Breguet

Breguet celebra l’amore impreziosendo l’iconico Reine de Naples 8925 con delicati dettagli rossi distribuiti sul quadrante in madreperla bianca. L’orologio, in edizione limitata di soli 28 esemplari, è una nuova interpretazione della collezione femminile Reine de Naples della Maison Breguet. Dalla cassa ovale alla lunetta interna con 66 rubini incastonati a mano, a cui si aggiunge una lunetta esterna con 73 diamanti e una corona con un rubino taglio cabochon. Suggestivo il giro delle ore decentrato, decorato con piccoli cuori rossi agli indici delle ore.

Ma oltre all’elegante mise, anche il “cuore” tecnico di questo orologio merita davvero: un movimento a carica automatica realizzato con 180 componenti che batte a una frequenza di 3 Hz con una riserva di carica di 38 ore. Il calibro è dotato di una spirale del bilanciere in silicio, materiale noto per le sue innumerevoli proprietà, oltre ad essere resistente alla corrosione e all’usura, è antimagnetico e ottimizza la precisione dell’orologio.

Harry Winston

Con una pioggia di cuori la Maison di alta gioielleria newyorkese Harry Winston celebra San Valentino con il Premier Valentine’s Day Automatic 36mm, un segnatempo in edizione limitata di soli 14 esemplari (in onore al 14 febbraio). E per il 2024 sceglie due potenti simboli che raccontano di un amore appassionato attraverso i materiali cari alla maison come la madreperla e le pietre preziose. I cuori, come un bouquet di rose rosse, sono universalmente riconosciuti come un simbolo d’amore.

Anche i fuochi d’artificio sono una metafora ricorrente per descrivere i moti del cuore. Partendo da ciò Harry Winston ha creato un quadrante in cui – letteralmente – i cuori scoppiano di gioia. E per ricreare lo spettacolo esplosivo e colorato dei fuochi d’artificio sul quadrante come la forza esplosiva dell’amore, i cuori incastonati sul quadrante opalino “esplodono” a contrato con cuori bianchi intagliati. Diversi per dimensioni, colori e materiali, i cuori a sono a diverse altezze per aumentarne la sensazione di volume e tridimensionalità.

I dodici cuori in oro rosa con 59 diamanti taglio brillante sono incastonati al livello più alto, seguiti da sei cuori con intarsi di perle e rubini o borchie d’oro. Sempre giocando con i diversi livelli, i cuori rosa e rossi cabochon si librano appena sopra il quadrante opalino argentato. Altri dettagli di stile: ad ore 12 svetta un generoso diamante taglio smeraldo, un tributo al taglio preferito da Harry Winston. Anche il packaging che custodisce l’orologio è un evocativo ovale bianco lucido con tanti cuori rossi.

Longines

Il Longines Mini Dolcevita in rosso con la sua silhouette elegante ed essenziale si ispira a uno stile classico e senza tempo, è un piccolo grande capolavoro che racconta il quiet luxury e l’eleganza contemporanea di Longines. Ogni variante della collezione Mini DolceVita – in molte nuance di colore – ha cassa rettangolare in acciaio da 21,5 x 29 mm con un movimento al quarzo L178 ad alta precisione. Il quadrante rettangolare color argento all’interno della cassa richiama l’attenzione sulle lancette in acciaio azzurrato, con numeri romani e su un’eleganza senza compromessi. Questo segnatempo vanta questa versione con cinturino in alligatore oppure con bracciale in acciaio di nuova concezione che, grazie alle sue 198 maglie, esalta l’estetica da gioiello dell’orologio e al contempo garantisce uno straordinario comfort a chi lo indossa.

Omega

Giusto in tempo per San Valentino Omega lancia la sua nuova gamma di scintillanti segnatempo Mini Trésor. Questa romantica collezione propone cinque modelli, ognuno dei quali è realizzato con colori distintivi e materiali esclusivi. Il Mini Trésor è uno dei modelli preferiti fra le collezioni femminili Omega. Come suggerisce il nome, per le sue dimensioni compatte di soli 26 mm conferisce al polso un aspetto sottile e raffinato, mentre il pavé di diamanti e i numeri romani rendono il look del Mini Trésor ancor più prezioso e accattivante. Per chi è alla ricerca di un regalo speciale e significativo a San Valentino, questi Mini Trésor sono un’idea perfetta, con colori, finiture e cinturini diversi. A ciascuno il suo.

Bulgari

Simbolo di glamour e seduzione, il serpente con il suo eterno divenire è un’icona delle sinuose evoluzioni che compie l’amore in tutte le sue sfaccettature ma è anche una cifra stilistica della Maison Bulgari e della sua tradizione gioielliera: esprime le origini della Maison romana in un sofisticato connubio fra tradizione e contemporaneità. E dunque quale migliore idea se non la preziosa collezione Serpenti Viper che rivisita in chiave ultra-moderna questa celebre icona del design Bulgari. Un esempio scintillante? L’anello Serpenti Viper a doppia spirale in oro bianco 18 carati con pavé di diamanti, che avvolgendosi al dito con le sue affascinanti geometrie e con lo splendore delle sue preziose spire, celebra – nella forma e nel contenuto – l’archetipo leggendario del serpente e lo stile affascinante e distintivo della collezione.

Chantecler

Quale idea migliore per conquistarla se non con un gioiello italiano che ha fatto storia come il ciondolo Campanella Chantecler dedicata a Jackie Kennedy Onassis in full pavé di diamanti e oro bianco 18 carati: molto più di un prezioso portafortuna. E in effetti la Campanella Chantecler è un gioiello leggendario che affonda le sue radici nel mito della Campana di San Michele. Una storia che nasce quando nel 1947 Pietro Capuano ebbe l’intuizione di realizzare una campana di bronzo per il presidente americano Roosevelt come simbolo di pace e portafortuna. Nel tempo questa piccola Campanella, si è rinnovata in forme e colori, rimanendo fedele ai suoi valori e al suo design unico. Un porte-bonheur dalle molte valenze simboliche e sintesi di quell’inimitabile glamour che contraddistingue Capri.

Giorgio Visconti

Un avvolgente e scintillante filo di diamanti per raccontare quel legame sottile ma speciale, che culmina con un prezioso rubino. Stiamo parlando dell’anello a spirale in oro bianco e diamanti con rubino centrale della collezione Like Me di Giorgio Visconti, un maestro dell’arte orafa italiana che nel 1946, nell’immediato dopo guerra, in un momento di forti incertezze ma anche di grande voglia di rinascita decise di aprire il suo primo laboratorio a Valenza – tuttora uno dei tre grandi distretti orafi italiani – partendo da un’intuizione vincente: “la luce di un diamante può davvero illuminare il mondo”.

Recarlo

Gli anelli Recarlo della collezione Anniversary More sono pensati per intrecciarsi in un legame unico con l’animo di chi li indossa. Una sinfonia di stile ed eleganza, che crea bagliori di luce senza eguali. Queste verette Anniversary More hanno la peculiarità di essere anelli aperti, in oro bianco o giallo 18 carati e diamanti naturali taglio brillante con l’accattivante forma a cuore Recarlo, che con la loro semplicità e luce radiosa sono nati per raccontare emozioni autentiche, custodirle e sublimarle in un gesto eterno.

