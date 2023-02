100 stazioni di idrogeno per mezzi pesanti in Europa: il nuovo progetto di Air Liquide e TotalEnergies

Oltre 100 stazioni di idrogeno

Sviluppare una rete di stazioni di idrogeno destinata ai veicoli pesanti sui principali corridoi stradali europei. E’ questo l’obiettivo di, che hanno deciso di unire le forze per creare una joint venture paritetica che sarà inaugurata nel 2023.

L’accordo porterà alla nascita di un attore di primo piano nelle soluzioni di rifornimento di idrogeno, oltre a contribuire alla decarbonizzazione del trasporto su strada in Europa.

Per raggiungere questo obiettivo verranno installate 100 stazioni di idrogeno sui principali assi stradali europei in Francia, Benelux e Germania. Queste stazioni, sotto il marchio Total Energies, saranno situate lungo importanti corridoi strategici.

“L’idrogeno offre chiari vantaggi per la mobilità pesante. Per favorirne l’utilizzo su grande scala, è imperativo accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di rifornimento e offrire ai costruttori di veicoli e agli operatori del trasporto una rete di stazioni sufficientemente fitta”, ha dichiarato Matthieu Giard, vice-president e membro del comitato esecutivo del gruppo Air Liquide.

Il contributo delle due compagnie

Le due società uniranno il loro know-how e le loro competenze nelle infrastrutture, nella distribuzione di idrogeno e nella mobilità.

“È proprio l’ambizione di questa joint venture, che beneficerà delle competenze complementari di Air Liquide e TotalEnergies. In qualità di leader da oltre 60 anni e con un know-how e tecnologie uniche, Air Liquide è un attore importante per accelerare e consentire lo scale up nello sviluppo dell’idrogeno, elemento chiave per l’emergere di una società a basse emissioni di carbonio”, ha proseguito Giard.

In particolare, Air Liquide contribuirà con la sua esperienza nelle tecnologie e la sua padronanza dell’intera catena del valore dell’idrogeno, mentre TotalEnergies porterà la sua esperienza nel funzionamento e nella gestione delle reti di stazioni e nella distribuzione di energia ai clienti BtoB.

Una join venture gestita dalle due compagnie

La joint venture, gestita congiuntamente dalle due compagnie, assicurerà l’investimento, costruirà e gestirà queste stazioni, nonché l’approvvigionamento di idrogeno sul mercato e la sua commercializzazione ai clienti del settore dei trasporti.

“Pionieri nella mobilità a idrogeno, siamo convinti della necessità di iniziare ora a costruire una rete per mezzi pesanti di cui i nostri clienti potranno beneficiare. Questa nuova partnership con Air Liquide ci consentirà inoltre di continuare il nostro sviluppo sull’intera catena del valore dell’idrogeno”, ha affermato Thierry Pflimlin, president marketing & services di TotalEnergies.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

